WeChat dünya çapında 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştı

İnternete erişim imkânı bulan insan sayısı arttıkça bundan en büyük payı ilk olarak arama motorları, sonrasında sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları alıyor. Artık hepsinde milyarlık rakamları telaffuz ediyoruz.

Milyarlık aile

Son olarak milyar sınırını geçen Çinli sohbet platformu WeChat oldu. Platformun güncel toplam aylık kullanıcı sayısı 1 milyar rakamını geride bıraktı. Yıl bazında yüzde 15.8 artış yaşandı. Günlük kullanıcı sayısı ise 902 milyon oldu.

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WeChat elbette en büyük desteği Çin’den alıyor. Ülkede Facebook Messenger, WhatsApp, Line gibi platformlar yasaklı olduğu için insanlar yerli uygulamalara yöneliyor. WeChat ülkede lider durumda. Ayrıca kardeş platform QQ’nun da kullanıcıları WeChat’e aktarıldığı için önemli bir artış yaşanmıştı. WeChat’in yaklaşık 600 milyon dolayında Çinli kullanıcıya sahip olduğu ifade ediliyor.

Yani platformun 400 milyon dolayında global kullanıcısı bulunuyor. Bu da oldukça iyi bir rakam. Rakiplerinin yasaklı olmasından ziyade kendi yenilikleri ile öne çıkmayı isteyen platform pek çok ülkede mobil ödeme ve rezervasyon hizmetlerini devreye soktu. Avrupa ve ABD’de önemli büyüme rakamları yakaladığı ifade ediliyor. WhatsApp’ın 1.5 milyar kullanıcı sayısına ne zaman erişeceği ise merak konusu.