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WeChat dünya çapında 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştı

Çinli mesajlaşma platformu WeChat toplamda 1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını geride bıraktı. Toplam sayının yarısından fazlası ise kendi memleketinden geliyor.
1 yıl
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10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternete erişim imkânı bulan insan sayısı arttıkça bundan en büyük payı ilk olarak arama motorları, sonrasında sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları alıyor. Artık hepsinde milyarlık rakamları telaffuz ediyoruz.

Milyarlık aile

Son olarak milyar sınırını geçen Çinli sohbet platformu WeChat oldu. Platformun güncel toplam aylık kullanıcı sayısı 1 milyar rakamını geride bıraktı. Yıl bazında yüzde 15.8 artış yaşandı. Günlük kullanıcı sayısı ise 902 milyon oldu.

Ayrıca Bkz. "iMessage içerisinden Google araması yapabilirsiniz"

WeChat elbette en büyük desteği Çin’den alıyor. Ülkede Facebook Messenger, WhatsApp, Line gibi platformlar yasaklı olduğu için insanlar yerli uygulamalara yöneliyor. WeChat ülkede lider durumda. Ayrıca kardeş platform QQ’nun da kullanıcıları WeChat’e aktarıldığı için önemli bir artış yaşanmıştı. WeChat’in yaklaşık 600 milyon dolayında Çinli kullanıcıya sahip olduğu ifade ediliyor.

Yani platformun 400 milyon dolayında global kullanıcısı bulunuyor. Bu da oldukça iyi bir rakam. Rakiplerinin yasaklı olmasından ziyade kendi yenilikleri ile öne çıkmayı isteyen platform pek çok ülkede mobil ödeme ve rezervasyon hizmetlerini devreye soktu. Avrupa ve ABD’de önemli büyüme rakamları yakaladığı ifade ediliyor. WhatsApp’ın 1.5 milyar kullanıcı sayısına ne zaman erişeceği ise merak konusu.

 

https://www.theverge.com/2018/3/5/17080546/wechat-chinese-social-media-billion-users-china Yorum Yaz
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Jon SNOW 37 1 yıl
Aman ne büyük başarı
Çin hükümetini yalayarak google whatsapp facebook yasaklatarak başarılı olmuş
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JQKER 1 yıl
türkiyede en çok şu işe yarıyor ---->
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DH Misafiri 1 yıl
Mobil Pubg'de bu uygulamadan hesap açıyoruz ondandır
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Technotronic 1 yıl
Bu porgramdan 3-4 kızla tanışıp buluşmuştum zamanında :)
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Nevfel 1 yıl
Bizde de whatsapp alternatifi bir programın gelişebilmesi için başta whatsapp olmak üzere alternatifler yasaklanmalı geçici süreyle. Yoksa kimse kullanmıyor, maalesef batı hayranlığımız had safhada.
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intel7mix 1 yıl
Zamanında discovery cihazlarla gelen ve kullanmadan sildiğim yazılım.
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AFK_is_now_AFK 1 yıl intel7mix
intel7mix
Zamanında discovery cihazlarla gelen ve kullanmadan sildiğim yazılım.

+1

Bi de messi oynuyordu reklamında
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Konuyu Hortlatan Adam 1 yıl
Mobil Pubg'de bu uygulamadan hesap açıyoruz ondandır.
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LittleHawk 1 yıl
900.000.000'u çinlidir
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Tugrul_512bit 1 yıl
1 milyar kullanıcıya 2xEPYC 7601 (128 izlek) bile az gelir. Saniyede milyonlarca bağlantı. En az 250 EPYC 2S server lazım. AMD yaşadı. Artık mühendisleri evlerine ekmek götürebilecek. En son çine xeon satışı yasaklanmıştı. Eğer kendi ürettikleri işlemcileri kullanırlarsa amd ryzen 2700x in frekansını 4.35 GHz ile sınırlı bırakacak.
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