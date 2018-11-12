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WeChat kaliteli oyunlar için kesenin ağzını açtı

1 milyon uygulama sayısı ile WeChat uygulama mağazası en büyüklerden birisi haline geldi. Ne var ki kopya oyunlarla mağazanın kalitesi giderek düşmeye başladı. Müdahale gecikmedi.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde sohbet uygulamaları kuruluş amaçlarının çok ötesine geçmiş durumda. Metin iletişimi ile başlayan uygulamalar sırasıyla video, resim ve belge paylaşımına izin vermeye başladı. Sonrasında kısa hikâye paylaşımları ve mobil ödemeler geldi. Şimdi de uygulama mağazaları moda.

Çöplüğe dönüşüyor

Facebook Messenger ve WeChat gibi platformlar bünyelerinde mini uygulamalar çalıştırabiliyor. Büyük yüklemeler gerektirmeyen ve hafif olarak tasarlanan bu uygulamalar sayesinde kullanıcılar sohbetten ayrılmadan işlem yapabiliyor.

Ne var ki özellikle Android uygulama mağazalarında eleştiri konusu olan kopya uygulama yığınları sohbet platformlarında da mevcut. Orijinal bir uygulamanın Reskin adı verilen ve görünümünün değiştirilmesi işlemi sonrasında emek harcamadan mağazaya yüklendiğini görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Farklı battle royale oyunlarından Space Fuss büyük indirime girdi"

Pek çok geliştirici birebir popüler bir oyunu kopyalayabiliyor. Özellikle Kethcapp gibi yapımcıların sade tasarımlı oyunlarında bu oldukça yaygın. Ayrıca CodeCanyon gibi platformlarda geliştiriciler birden fazla Reskin yapılabilen kaynak kodlarını satıyor. Hal böyle olunca bir uygulamanın veya oyunun sayısız benzeri farklı renklerle veya görsellerle kullanıma sunuluyor. Mağazalar da adeta çöplüğe dönüyor.

WeChat platformunda da benzer bir sorun var. Özellikle oyun tarafında mağazalar üzerindeki popüler oyunların kopyaları adeta cirit atıyor. Bu durum zaman zaman global çapta büyük geliştiricilerin şikâyeti veya hukuki yollara başvurması ile sonuçlanıyor.

Müdahale yetersiz kalıyor

Tencent sürekli olarak uygulama mağazasını kontrol diyor ve şikâyet konusu olan yapımları kaldırıyor. Ne var ki geniş çaplı bir etki olmuyor. Firma bunun üzerine geliştiricilere daha çok kazandıracak bir strateji hazırladı.

Bundan böyle sohbet uygulamasına geliştirdiği oyun kriterleri geçerek kaliteli ünvanını alırsa gelirin yüzde 70’i geliştiricinin kendisine kalacak. Normalde bu oran yüzde 50 olarak uygulanıyordu.

WeChat uygulama mağazası yaklaşık 1 milyon yapım sayısı ile ekosistemdeki en büyüklerden birisi haline gelmiş durumda. Bunun yaklaşık yüzde 40’ı ise oyunlardan oluşuyor. Uygulamaların günlük 200 milyon aktif kullanıcısı var ve kullanıcılar bir uygulamayı günde ortalama 4 kere açıyor.

Etkileşimin muazzam boyutlara ulaştığı WeChat uygulama mağazasında kalitesiz yapımların artması Tencent için dezavantaj ve kullanıcı kaybına varacak sonuçlar doğurabilir. Artan gelir payının bu noktada etkili olması bekleniyor.

 

https://www.techinasia.com/tencent-pay-developers-games-wechat Yorum Yaz
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Y-ZiyA 6 ay
WeChat zaten Çin merkezli değil miydi. Nasıl kullanıcı kaybı olacak ki. Çoğu şey yasak ya da sansürlü orada. Çok alternatifleri yok Çin de.
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