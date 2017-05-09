Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

WeChat’ın kullanımı Rusya’da yasaklandı

Çin’in en popüler mesajlaşma ve para transfer uygulamalarından birisi olan WeChat’in kullanımı Rusya’da yasaklandı. Uygulamanın, kullanıcı verilerini paylaşmadığı için yasaklandığı biliniyor.
2 yıl
2,8b
1
12
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WeChat Rusya’da yasaklandı. Hong Kong Free Press tarafından paylaşılan habere göre Rus hükûmetinin popüler mesajlaşma uygulamasını yasaklamasının ardındaki neden, WeChat’in Rusya’daki kullanıcılarına ait olan kişisel verileri ülke içerisinde depolamayı ve gerektiği durumlarda verileri hükûmet ile paylaşmayı reddetmesi.

Çin’de yaklaşık 900 milyon kullanıcıya sahip olan uygulamanın geliştiricisi Tencent, yasağın ardından resmi web sitesinden bir özür mesajı paylaştı ve Rusya’daki yasalara uyma zorunluluklarının bulunduğunu ancak bu gibi yasalara uymayı reddettiklerini dile getirdi.

Yalnızca WeChat yasaklanmadı

WeChat’in yasaklanma nedeni başka mesajlaşma uygulamalarının da başına iş açtı. Geçtiğimiz hafta BlackBerry Messenger ve Line da aynı sebepten ötürü yasaklanmıştı. Mesajlaşma uygulamalarına ek olarak LinkedIn de ülkedeki yasaklar listesinde yer alıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında yasaklanan LinkedIn, WeChat gibi Rus kullanıcılarına ait verilerini ülke içerisinde depolamayı reddetmişti.


https://www.digitaltrends.com/mobile/russia-wechat-ban/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sniper23 2 yıl en beğenilen cezeryerak
cezeryerak

Rusya da ki bilincin bizim ülkemize de yerleşmesi lazım. Bizdeki whatsappı bir analiz etseler ülkece herkesin her şeyi ifşa olur.

Rusya Federasyonu: Yasaklanması iyi olmuş, verileri çalıyordu vs. bahaneler

Türkiye: Whatsapp geçici olarak ulaşılamama sorunu yaşar, herkes BTK'ya yüklenir ve millet "Türkiye ÇÖP" diye bağırmaya başlar.

Aradaki fark bu kadar basit.
cezeryerakRusya da ki bilincin bizim ülkemize de yerleşmesi lazım. Bizdeki whatsappı bir analiz etseler ülkece herkesin her şeyi ifşa ol...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 2 yıl
Yakın gelecekte insanlığın en büyük düşmanı devletler olacak.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cezeryerak 2 yıl
Rusya da ki bilincin bizim ülkemize de yerleşmesi lazım. Bizdeki whatsappı bir analiz etseler ülkece herkesin her şeyi ifşa olur.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
9unkarekoku 2 yıl
Bu yazılımların hepsi zaten izleniyor gizlilik falan hak getire devlet de elindeki gücü kullanarak bana da izleme izni vereceksin yoksa yasaklarım diyor bence benim anladığım bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 2 yıl
Tamam yasaklamalari kotu ama belki gercekten ulkeyi tehdit eden bir unsur haline gelmistir bu uygulamanin insanlarda topladigi veriler... Bu olay ulkemiz icin de gecerli ve keyfe gore yasaklanan siteler haric bir cok yasaklamanin ardinda buz daginin gorunmeyen ve karanlik bir tarafinin oldugu gercegi de var...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Casper0416 2 yıl
bu yasakları Rusya ya da başka ülke yapınca iyi olmuyor her yasak getiren ülke tepki verilmelidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 2 yıl
Devlet oluşumlarının kişilerin hak ve özgürlüklerine karışma yönlendirme yapmasına karşıyım. Olayın rusya yada başka yerde olması bunu haklı kılmaz , bik bik ötmeye gerek yok.
Yaratan , insanları devletlerin köleleri olsunlar diye yaratmadı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosster 2 yıl
Geçenlerde demiştim Whatsapp'ı yasaklayıp BİPi dayayacaklar diye...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eediz 2 yıl
türkiyede de uygulma açılıo ama kimse görmüyor beni. Bu sorunu yaşayan var mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-B2B7A0AF7 2 yıl
Yasaklanmasının sebebi var şimdi adam rusyada ki her şeyi görüp bilecek asıl neden bu Ruslar akıllı adam neden kendini ifşa ettirsin halkını rezil ettirsin ?
Bu tür yazılımlar başta whatsapp , skype ve facebook gibi sosyal medya araç ve uygulamaları 7/24 izleniyor zaten.
Çinlilerde bunun farkında bu yüzden Rusların kanunlarına uymuyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 2 yıl
Yakın gelecekte insanlığın en büyük düşmanı devletler olacak.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cezeryerak 2 yıl
Rusya da ki bilincin bizim ülkemize de yerleşmesi lazım. Bizdeki whatsappı bir analiz etseler ülkece herkesin her şeyi ifşa olur.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 2 yıl cezeryerak
cezeryerak

Rusya da ki bilincin bizim ülkemize de yerleşmesi lazım. Bizdeki whatsappı bir analiz etseler ülkece herkesin her şeyi ifşa olur.

Rusya Federasyonu: Yasaklanması iyi olmuş, verileri çalıyordu vs. bahaneler

Türkiye: Whatsapp geçici olarak ulaşılamama sorunu yaşar, herkes BTK'ya yüklenir ve millet "Türkiye ÇÖP" diye bağırmaya başlar.

Aradaki fark bu kadar basit.
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akmac 2 yıl
her yazılım bir veri madeni, devletlerde bunun farkında.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2759 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
wechat, rusya ve
4 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler emre-karakullukcu MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Apple, Siri tabanlı hoparlörünün testlerine aylardır devam ediyor 2 yıl Asus Strix H270F Gaming anakart incelemesi "Düşük bütçede yüksek kalite" 2 yıl Mercedes önden çekiş platformu üzerine 8 yeni model planlıyor 2 yıl Güney Kore'den otonom araçlar için dev test şehri: K-City 2 yıl Milli mobil lazer sistemi IDEF' 17'de sergilenecek 2 yıl Mercedes'ten tır dünyasına teknolojik bakış 2 yıl Apple: Akıllı hoparlörler ekran ile desteklenebilir 2 yıl AMD Ryzen 5 son 7 yılın en beğenilen serisi oldu 2 yıl Wikipedia erişim engeli kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor 2 yıl OnePlus 5’in reklam görseli paylaşıldı 2 yıl Edge of Tomorrow'un devam filmi şekillenmeye başladı 2 yıl Yüksek performanslı Mini ITX sistem topluyoruz 2 yıl Vestel’den yeni insansız hava aracı: Karayel – SU 2 yıl Mekanik bulmaca Zip Zap, App Store’da bu hafta ücretsiz 2 yıl Robot Unicorn Attack efsanesi geri döndü 2 yıl WHD.2017'de son güne geldik... 2 yıl Intel, otonom araç yatırımlarını artırıyor: Sıradaki durak Silikon Vadisi 2 yıl Google Fuşya işletim sistemi kullanıcı arayüzüne kavuştu 2 yıl Tesla, MobilEye ortaklığının bozulmasının ardından çalışmalara hız verdi 2 yıl Intel yongalarındaki açık sanılandan daha tehlikeli 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN WeChat’ın kullanımı Rusya’da yasaklandı Sonraki Blade Runner 2049'un yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl Qualcomm Quick Charge 4.0, yılın ikinci yarısına yetişiyor 2 yıl Instagram’ın mobil web sitesine fotoğraf paylaşma özelliği geldi 2 yıl LG K10 incelemesi "Özçekim kamerasıyla segmentinde parlayan telefon" 2 yıl Yörüngede 718 gün geçiren uzay aracı geri döndü 2 yıl Kendi kendini onarabilen ve elektrikli otomobilleri şarj eden yol 2 yıl iOS 10 sürümünde depolama yönetimi daha akıllı 2 yıl Opera Max baştan aşağı yenilendi 2 yıl Tesla’nın yapay zeka teknolojileri, araçları bazen kısıtlıyor 2 yıl Wonder Woman ve It'in yeni fragmanları yayınlandı 2 yıl Cortana tabanlı ilk kablosuz hoparlör duyuruldu 2 yıl Samsung Galaxy S8 serisinde de farklı depolama bileşeni şüphesi 2 yıl Türk şirketten dev hamle: Türkiye’de uçak motoru üretecek! 2 yıl Uçakta bilgisayar ve tablet yasağı Avrupa’ya da sıçrıyor 2 yıl Türkiye’de akıllı telefon satışları ne durumda? 2 yıl İnsanların uçan otomobillere olan ilgisi tahmin edilenden daha yüksek 2 yıl Nurol Makina hafif zırhlı yeni aracını görücüye çıkarıyor 2 yıl Türkiye'nin ilk milli kamikaze droneları tanıtıldı 2 yıl Orphan Black oyunu indirmeye sunuldu 2 yıl Mobilite: OnePlus 5, iPhone 8, Qualcomm - Apple davası ve fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim