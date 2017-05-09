WeChat’ın kullanımı Rusya’da yasaklandı

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WeChat Rusya’da yasaklandı. Hong Kong Free Press tarafından paylaşılan habere göre Rus hükûmetinin popüler mesajlaşma uygulamasını yasaklamasının ardındaki neden, WeChat’in Rusya’daki kullanıcılarına ait olan kişisel verileri ülke içerisinde depolamayı ve gerektiği durumlarda verileri hükûmet ile paylaşmayı reddetmesi.

Çin’de yaklaşık 900 milyon kullanıcıya sahip olan uygulamanın geliştiricisi Tencent, yasağın ardından resmi web sitesinden bir özür mesajı paylaştı ve Rusya’daki yasalara uyma zorunluluklarının bulunduğunu ancak bu gibi yasalara uymayı reddettiklerini dile getirdi.

Yalnızca WeChat yasaklanmadı

WeChat’in yasaklanma nedeni başka mesajlaşma uygulamalarının da başına iş açtı. Geçtiğimiz hafta BlackBerry Messenger ve Line da aynı sebepten ötürü yasaklanmıştı. Mesajlaşma uygulamalarına ek olarak LinkedIn de ülkedeki yasaklar listesinde yer alıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında yasaklanan LinkedIn, WeChat gibi Rus kullanıcılarına ait verilerini ülke içerisinde depolamayı reddetmişti.

https://www.digitaltrends.com/mobile/russia-wechat-ban/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds