Wear OS pazar payı rakiplerinin gerisinde

Google, Android işletim sistemi ile büyük bir başarı yakalamış olsa da aynı şeyi şirketin giyilebilir teknoloji platformu için söylemek mümkün değil. NPD'nin paylaştığı son rakamlara göre Wear OS, ABD'deki akıllı saat pazarının sadece %12'sini oluştururken pastanın geri kalanını Apple, Samsung ve Fitbit gibi diğer markalara bırakıyor.

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Araştırma şirketi NPD tarafından yapılan analiz, Apple'ın lider olduğunu ortaya koyarken aynı zamanda ilk üç markanın (Apple, Samsung ve Fitbit) ABD'deki akıllı saat satışlarının %88'ini oluşturduğu gösteriyor. Söz konusu verilerin Kasım 2017-2018 arasındaki 12 aylık dönemi kapsadığını belirtelim.

Pixel Watch durumu değiştirebilir mi?

Bununla birlikte Fossil gibi geleneksel saat üreticileri ve Garmin gibi fitness odaklı markaların da akıllı saat kategorisine girerek pazar paylarını artırmaya çalıştıkları bildiriliyor. Her şeye rağmen Google'ın Wear OS platformu için bu durumu tersine çevirme şansı var.

Söylentilere bakılırsa şirket bu sene Pixel Watch adlı bir akıllı saat çıkaracak. Ancak şirket kendi akıllı saatini piyasaya sürse bile bu Wear OS platformunun büyümesi ve daha rekabetçi bir hale gelmesi için yeterli olabilir mi bu konuda en azından şu an için fikir belirtmek zor.

https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2019/us-smartwatch-sales-see-strong-gains-according-to-new-npd-report/