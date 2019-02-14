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Wear OS pazar payı rakiplerinin gerisinde

NPD Group'un son analizi Wear OS çalıştıran akıllı saatlerin %12'lik bir pazar payına sahip olduğunu ortaya koydu. Google bu yıl kendi akıllı saatini çıkararak durumu değiştirmesi bekleniyor.
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Cep Telefonu Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, Android işletim sistemi ile büyük bir başarı yakalamış olsa da aynı şeyi şirketin giyilebilir teknoloji platformu için söylemek mümkün değil. NPD'nin paylaştığı son rakamlara göre Wear OS, ABD'deki akıllı saat pazarının sadece %12'sini oluştururken pastanın geri kalanını Apple, Samsung ve Fitbit gibi diğer markalara bırakıyor.
Ayrıca Bkz. "Türkiye’de de üretilen yeni Toyota Corolla'nın fiyatı açıklandı"
Araştırma şirketi NPD tarafından yapılan analiz, Apple'ın lider olduğunu ortaya koyarken aynı zamanda ilk üç markanın (Apple, Samsung ve Fitbit) ABD'deki akıllı saat satışlarının %88'ini oluşturduğu gösteriyor. Söz konusu verilerin Kasım 2017-2018 arasındaki 12 aylık dönemi kapsadığını belirtelim.

Pixel Watch durumu değiştirebilir mi?

Bununla birlikte Fossil gibi geleneksel saat üreticileri ve Garmin gibi fitness odaklı markaların da akıllı saat kategorisine girerek pazar paylarını artırmaya çalıştıkları bildiriliyor. Her şeye rağmen Google'ın Wear OS platformu için bu durumu tersine çevirme şansı var.
Söylentilere bakılırsa şirket bu sene Pixel Watch adlı bir akıllı saat çıkaracak. Ancak şirket kendi akıllı saatini piyasaya sürse bile bu Wear OS platformunun büyümesi ve daha rekabetçi bir hale gelmesi için yeterli olabilir mi bu konuda en azından şu an için fikir belirtmek zor.

https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2019/us-smartwatch-sales-see-strong-gains-according-to-new-npd-report/ Yorum Yaz
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omer1739 3 ay
Saat dediğin Apple watch olmalı oda şarj sürelerini 4/5 gün yapsa tadından yenmez 2 gün nedir ya
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renega 5 gün omer1739
çöp apple. birkere iPhone hep geriden geliyor. o yüzden ios ölü yatırım. Android candır
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Askaparta 3 ay
Akllı saat pazarı hala oturmadı. Yüksek fiyattan dolayı bilekliğe kayıyoruz.
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LGatakan 3 ay
WatchOS zaten gelişmiş bir işletim sistemi. Sıkıntı, WatchOS'li saatlerin piyasada olmaması.
Benim dileğim ve beklentim Samsung, LG gibi markaların WatchOS'li saat çıkarmaları. Umarım olur...
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renega 5 gün LGatakan
al huawei watch 2 kullan benim gibi. 2. el aldım mükemmel saat.
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Fenomenon 3 ay
fitbit gereksiz bir firma
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