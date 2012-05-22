Web tasarımcılar için Diet Coda Perşembe günü App Store'a geliyor

Web tasarımcılar için iPad üzerinden hızlı bir şekilde site kodlarını düzenlemeye imkan veren Diet Coda uygulaması, OS X sistemleri için geliştirilen Coda 2 yazılımı ile birlikte kullanıcılara sunulacak.





HTML, CSS, JS, PHP dillerine destek veren uygulama ilerleyen haftalarda daha çok dili desteklemeye başlayacak. Uygulama ile FTP veya SFTP sunucuları üzerinden uzaktan düzenleme imkanı verilirken, güçlü dosya yönetimi, hızlı imleç, içeriksel klavye, Retina uyumluluğu, editörler arasında anlık geçiş, Coda 2 ile hazırlanan sayfaları önizleme imkanı gibi fonksiyonlar sunuluyor.





Uygulama Perşembe günü 9.99$ fiyat etiketiyle App Store üzerinde yerini alacak. SSH Terminal eklentisi ise 7.99$'a kullanıcıları bekliyor olacak.