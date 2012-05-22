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Web tasarımcılar için Diet Coda Perşembe günü App Store'a geliyor

7 yıl
1,8b
1
6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Web tasarımcılar için iPad üzerinden hızlı bir şekilde site kodlarını düzenlemeye imkan veren Diet Coda uygulaması, OS X sistemleri için geliştirilen Coda 2 yazılımı ile birlikte kullanıcılara sunulacak.

HTML, CSS, JS, PHP dillerine destek veren uygulama ilerleyen haftalarda daha çok dili desteklemeye başlayacak. Uygulama ile FTP veya SFTP sunucuları üzerinden uzaktan düzenleme imkanı verilirken, güçlü dosya yönetimi, hızlı imleç, içeriksel klavye, Retina uyumluluğu, editörler arasında anlık geçiş, Coda 2 ile hazırlanan sayfaları önizleme imkanı gibi fonksiyonlar sunuluyor.

Uygulama Perşembe günü 9.99$ fiyat etiketiyle App Store üzerinde yerini alacak. SSH Terminal eklentisi ise 7.99$'a kullanıcıları bekliyor olacak.

http://panic.com/dietcoda/ Yorum Yaz
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Kasatka 7 yıl en beğenilen
Bende diyet cola okumusum sicaktan o kadar gozum donmus yani :)
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sarjaleti 7 yıl
Faydalı bir uygulama olacaktır ancak Textastic'i de inceleyin arkadaşın dediği gibi.
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Kasatka 7 yıl en beğenilen
Bende diyet cola okumusum sicaktan o kadar gozum donmus yani :)
2 Yanıt Yanıtla +5
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hakansant 7 yıl Kasatka
Kasatka

Bende diyet cola okumusum sicaktan o kadar gozum donmus yani :)

İyi güldüm
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MİY1988 7 yıl Kasatka
Kasatka

Bende diyet cola okumusum sicaktan o kadar gozum donmus yani :)

Çok normal bende de o çağrışımı yaptı, ki bence program adının esprisini kasıtlı olarak seçmişler. :) Başarılı. :)
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