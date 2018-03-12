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Westworld mobil oyunu ön kayıtlara başladı

Delos çalışanı olarak yapay zekâ eğlence parkının her detayıyla ilgilenmek zorunda olduğunuz Westworld dizisinin mobil oyunu ön kayıtlara başladı. Kayıt olanları hediyeler bekliyor.
1 yıl
2b
1
5
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sinemanın kült yapımlarından Westworld’ün dizi versiyonu ikinci sezonuna girerken ilk işaretleri verilen mobil oyunu da yayınlanmak üzere. Westworld Mobile ön kayıtlara bu hafta itibariyle başlamış durumda.

Westworld Mobile neler sunuyor?

Oyunda bir Delos çalışanı olarak görev yapıyorsunuz. Yapay zekâ karakterlerin üretilmesinden bakımına ve Delos Park’ın yönetimine kadar her ayrıntıyla ilgilendiğiniz oyunda müşterileri de memnun etmeniz gerekiyor. Dizinin Dolores gibi popüler karakterleri ile etkileşime geçme imkânınız da var. Oyunda para kazandıkça yeni mekanlar ve karakterler açılabilecek.

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Animasyon tarzında hazırlanan oyun biraz daha Fallot Shelter mantığını hatırlatıyor. Yani oyunla sürekli olarak bir etkileşim içerisinde olmanız gerekecek gibi. Ön kayıtlarda Lawrence karakteri hediye ediliyor. Eğer kayıtlar daha fazla olursa oyun içinde para ile satılacak eşya ve üretim paketlerinden bazıları hediye edilecek. Oyunun Nisan ayı içerisinde indirmeye sunulacağı ifade ediliyor. 




 

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cosef 11 ay
Arkadaşlar ön kayıt olduğum halde bana bildirim emaili gelmdi
oyunu yükledim fakat host'ları evlerin içerisine kendimiz atamıyor muyuz?
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cosef 1 yıl
yazıldım
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THENORTHFACE 1 yıl
Aylardan Mayıs emmeeee, hareket yok
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SuperBlack 1 yıl
Kayıt yaptık bakalım tam olarak apple store da çıkış tarihi nedir
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MacGyver. 1 yıl
klasik bir free to play... sevdiğimiz ne varsa paraya çevirmeye çalışıyorlar...
yine de ön kayıt oluşturdum tabii... :)
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