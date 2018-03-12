Westworld mobil oyunu ön kayıtlara başladı

Sinemanın kült yapımlarından Westworld’ün dizi versiyonu ikinci sezonuna girerken ilk işaretleri verilen mobil oyunu da yayınlanmak üzere. Westworld Mobile ön kayıtlara bu hafta itibariyle başlamış durumda.

Westworld Mobile neler sunuyor?

Oyunda bir Delos çalışanı olarak görev yapıyorsunuz. Yapay zekâ karakterlerin üretilmesinden bakımına ve Delos Park’ın yönetimine kadar her ayrıntıyla ilgilendiğiniz oyunda müşterileri de memnun etmeniz gerekiyor. Dizinin Dolores gibi popüler karakterleri ile etkileşime geçme imkânınız da var. Oyunda para kazandıkça yeni mekanlar ve karakterler açılabilecek.

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Animasyon tarzında hazırlanan oyun biraz daha Fallot Shelter mantığını hatırlatıyor. Yani oyunla sürekli olarak bir etkileşim içerisinde olmanız gerekecek gibi. Ön kayıtlarda Lawrence karakteri hediye ediliyor. Eğer kayıtlar daha fazla olursa oyun içinde para ile satılacak eşya ve üretim paketlerinden bazıları hediye edilecek. Oyunun Nisan ayı içerisinde indirmeye sunulacağı ifade ediliyor.









