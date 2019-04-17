Westworld’ün yeni sezonunu bekleyenlere kötü haber

HBO tarafından yayınlanan Game of Thrones, bu sene ekranlara veda ediyor. Game of Thrones’tan boşalan yayın akışının Westworld ile doldurulacağı tahmin edilirken WarnerMedia Entertainment başkanı Bob Greenblatt, dizinin 3. sezonunun 2020’den önce yayınlanmayacağını duyurdu.

Bu duyuru dizinin hayranları tarafından üzüntüyle karşılanırken kafalarda yeni bir soru işareti bıraktı. Game of Thrones sona erecek ve Westworld'ün 3. sezonu bu sene yayınlanmayacak. HBO bu boşluğu hangi dizi ile dolduracak?

Game of Thrones'un gündemden düşmemesi isteniyor

Görünen o ki 2019 yılında HBO yalnızca ikinci plandaki dizilerine odaklanacak. Game of Thrones’un öncesini anlatan yeni diziler üzerinden çalışılıyor. HBO, Game of Thrones’un 5 bölüm sonra ekranlara veda edecek olmasına rağmen dizinin gündemden düşmemesini istiyor.

HBO yapımlarından sorumlu Casey Bloys, önümüzdeki aylarda yayınlanacak Euphoria, Watchmen, The Nevers, ve His Dark Materials dizilerinin Westworld öncesindeki boşluğu iyi bir şekilde değerlendireceğini ifade ediyor.

Westworld'ün 2. sezonu geçtiğimiz sene Nisan ayında yayınlanmıştı. Firma, 2 yıllık aranın ardından 2020 yılında Westworld'ün 3. sezonu üzerinde yoğunlaşacak. Game of Thrones evreninde geçen yeni dizinin Westworld’den bir sonraki yıl yayına gireceği ve HBO’nun en büyük kozu olacağı tahmin ediliyor.

https://deadline.com/2019/04/bob-greenblatt-casey-bloys-game-of-thrones-hbo-layoffs-true-detective-sharp-objects-interview-1202595472/