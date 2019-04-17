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Westworld’ün yeni sezonunu bekleyenlere kötü haber

Westworld'ün 3. sezonunu bekleyenler için üzücü haber geldi. 2018 yılında 2. sezonu yayınlanan dizinin 3. sezonu için çok daha uzun bir ara bizi bekliyor. Yeni sezon, bu yıl yayınlanmayacak.
1 ay
5,7b
1
15
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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HBO tarafından yayınlanan Game of Thrones, bu sene ekranlara veda ediyor. Game of Thrones’tan boşalan yayın akışının Westworld ile doldurulacağı tahmin edilirken WarnerMedia Entertainment başkanı Bob Greenblatt, dizinin 3. sezonunun 2020’den önce yayınlanmayacağını duyurdu.

Bu duyuru dizinin hayranları tarafından üzüntüyle karşılanırken kafalarda yeni bir soru işareti bıraktı. Game of Thrones sona erecek ve Westworld'ün 3. sezonu bu sene yayınlanmayacak. HBO bu boşluğu hangi dizi ile dolduracak?

Game of Thrones'un gündemden düşmemesi isteniyor 

Görünen o ki 2019 yılında HBO yalnızca ikinci plandaki dizilerine odaklanacak. Game of Thrones’un öncesini anlatan yeni diziler üzerinden çalışılıyor. HBO, Game of Thrones’un 5 bölüm sonra ekranlara veda edecek olmasına rağmen dizinin gündemden düşmemesini istiyor.

HBO yapımlarından sorumlu Casey Bloys, önümüzdeki aylarda yayınlanacak Euphoria, Watchmen, The Nevers, ve His Dark Materials dizilerinin Westworld öncesindeki boşluğu iyi bir şekilde değerlendireceğini ifade ediyor.

Westworld'ün 2. sezonu geçtiğimiz sene Nisan ayında yayınlanmıştı. Firma, 2 yıllık aranın ardından 2020 yılında Westworld'ün 3. sezonu üzerinde yoğunlaşacak. Game of Thrones evreninde geçen yeni dizinin Westworld’den bir sonraki yıl yayına gireceği ve HBO’nun en büyük kozu olacağı tahmin ediliyor.


https://deadline.com/2019/04/bob-greenblatt-casey-bloys-game-of-thrones-hbo-layoffs-true-detective-sharp-objects-interview-1202595472/ Yorum Yaz
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tostu kaça kıstırin 2 hf.
bakam doloresi kim duduklucek bu sezon
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Prof. Dr. 2 hf.
Bu diziyi takip edemiyordum artık zaten, kafam basmadı bir yerden sonra.
Timeline ile bu kadar fazla oynamamaları gerekiyordu.
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Japonya 3 hf.
Zaten önceden belliydi 2020 de çıkacağı ama şu da bir gerçek bunu izlerken kafanın çalışması gerekiyor. Bizim dizi izleyicileri hareketli fotoğraf kafasıyla dizi izledikleri için çoğu beğenemiyor güzelim diziyi.
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Morgoth Draqe 3 hf.
Watchmen'i Zack Snyder'e yakın yansıtırlarsa sevenleri olarak mutlu oluruz. Şu söylemi sevmem normalde "Marvelci" fakat tüm dünyada büyük bir hype yakaladılar. Sadece izleyen artıyor diye izleyicisi var artık. End Game'de olanları tüm salonun sürekli oo diyerek hypelaması gibi. Fakat bu tarz güzel karakterleri hiç bilmiyorlar. Ümit ediyorum hak ettiği yere yapımcılar koyar ve hak ettiği şekilde tutar.
His Dark Materials konusunda BBC+HBO ortak diye gördüm. James McAvoy falan var. Güzel olacağından kuşkum yok.
Euphoria bana yetişkinlere yönelik ergen dizisi gibi geldi açıkçası.
Diğer diziden pek haberim yok.
Fazla ara soğutuyor. Yalan yok. Bu arada bana kalırsa Westworld öyle aman aman bir dizi değil. Jonathan Nolan'ı bilmeyen bir çok kişi Christopher Nolan izlerdiklerini sanarak izledi. Halbuki biraderi yapıyordu. Du çünkü 2.sezonda ipler eşinin elindeydi. Lisa Joy'un. Sağlam bir ekiple çalıştı. Güzel bir dizi, hikaye falan gayet tadında. Ama dizi bittikten 2 yıl sonra pek hatırlanmayacak.
GoT kalıcı oldu mesela. Diğer yandan kendi kitlesi tarafından Peaky Blinders gibi işlerde var.
Bilemiyorum HBO zaten Westworl'ün çook bir kit kitlesi yok. GoT ile karşılaştırılamaz dahi. Sen birde şuanda dünyanın en hypelı dizisi daha da hypelansın diye kaliteli denebilecek bir diziyi ertelersen cık, yok olmaz o iş.
Zaten ne kadar istesem de ne Watchmen ne de His Dark Materials patlamayacak. İnsanlığın var oluşsal bir yanı var.
GÖZÜN DOYACAK.
GoT dediğiniz dizi ejderhaların büyümesi ile patladı çünkü insanların gözünü doyurabilir birer unsurlardı.
End Game dediğiniz film patladı çünkü o şen şakrak havasının yanında Thor, Iron Man gibi göz doyurucu ihtişamlı karakterler vardı.
Bu listeye ne koyarsanız koyun mutlaka göz doyurur ve bunu eğlenceli sevecen tatlı yapar.
Watchmen tarafında Doctor Manhattan kadar göz doyurucu bir super güce sahip karakter var fakat patlamadı filmi dahi. Neden? Karakter var ama göze sokamadılar, insanların gözü doyamadı.
Çıkacak dizi ne olursa olsun izleyici gözü doymazsa tutmaz. HBO olarakta sizler ancak GoT'e tutunursunuz. Kötü iş yaptığınızdan değil. Bencilliğinizden sitem ediyorum.
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Dodge 1 ay
Bu dizinin 2.sezonu tuhaf bir şekilde ilerledi.Yani izlerken sıkmadı ama çok da zevk vermedi nedense.Gelecek sezon da böyle devam ederse çok da uzun ömürlü bir dizi olacağını düşünmüyorum.Ek olarak diziye bu kadar ara verilmesi de hoş bir durum değil ne sebeple olursa olsun.
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DH Misafiri 1 ay
İlk sezon ve ikinci sezon arasında kalite farkı bakımından çok büyük fark var. Umarım üçüncü sezonda bu durumu toparlarlar. Ayrıca THANOS BU COCUKLARI 2 SENE NE??
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Teddy Death 1 1 ay
kalitesini bozmadıkları sürece sıkıntı yok bekleriz
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Am@deus 1 ay
İkinci sezon reddıt karşı yapılmış bir hamleydi, gerçi bende inanmadım
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emre1393 1 ay
aynı kalitede olacaksa iki sene sürsün sorun değil.
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MacGyver. 1 ay
GOT gibi WW'ü de 2 senede bir yayınlayacaklar... insan insana bu eziyeti yapmaz.
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