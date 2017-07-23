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Spielberg'in yeni filmi Ready Player One'dan ilk fragman

Usta yönetmen Steven Spielberg'in yeni filmi Ready Player One'dan ilk fragman yayınlandı. Ernie Cline'ın bilim-kurgu romanından uyarlanan film 80'li yıllardan birçok unutulmaz karakteri barındırıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,9b
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17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Er Ryan'ı Kurtarmak, Jurassic Park, Schindler'in Listesi ve E.T. gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran Steven Spielberg, uzun bir aranın ardından bilim-kurgu türüne geri dönüyor. Usta yönetmenin yeni bilim-kurgu filmi Ready Player One, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak.
Şu sıralar San Diego'da düzenlenmekte olan Comic-Con'da yeni filmlerini tanıtan Warner Bros, Ready Player One'ı da görücüye çıkardı. Spielberg'in de katıldığı bir panelde Ready Player One'ı tanıtan stüdyo, merakla beklenen film için ilk fragmanı yayınladı.
Ernie Cline'ın 2011 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal gerçeklik dünyasının gerçek hayattan kaçış yolu olarak kullanıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Matrix ile Willy Wonka'nın buluşması olarak tanıtılan film, Wade Watts adlı gencin maceralarını anlatacak.
Sefalet içinde yaşayan Wade'in hayatı, OASIS içine saklanan ilk ipucunu bulmasıyla değişecek. Çünkü bu sanal dünyanın yaratıcısı tarafından saklanan ipuçlarının tamamını bulan ilk kişi, tarif edilemez bir ödülün, OASIS'in sahibi olacak. 
Popüler kültürün parçası haline gelmiş birçok karakteri barındıracak Ready Player One için yayınlanan ilk fragmanda Iron Giant, Duke Nukem, Scott Pilgrim ve Freddy Krueger gibi popüler karakterleri görme şansı yakalıyoruz.
Başrollerinde Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg ve Mark Rylance'ı izleyeceğimiz Ready Player One, 30 Mart 2018'de vizyona girecek.

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SEO-Uzmanı 2 yıl
dublaj türkçe kitabı gibi ! :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1967 – 2067 yılları arası; bir ailenin 5 kuşak süren, 100 yıllık köleliğinin, post modern, özgürlükçü bir dille anlatımı…
2050’lerden sonra, el çizgilerini okuyan cihazlarla kredi kullanabiliyorsunuz…
Bankalar, ülkenin en önemli kurumları haline gelmiş, kişilerin çocukluktan yetişkinliğe geçerken, aldıkları ahlaki değerlere göre, ekonomik hayata başlangıç kredileri veriliyordu.
Bu değeri kredi olarak yükleyen bankanın adı: İNSAN BANKASI

kitapyurdu.com/...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
özetle ; 100 yıllık quantum ve paralel evrenler hikayesinin ; sanal gözlükle arka kapıdan giriş filmi
sanat ve orijinallik açısından hiç bir zaman yenilikçi değil ama iyi bir taklitçi !
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erkanberk 2 yıl
Fragmanı izleyip filmi yerden yere vurmak veya uçurmak kaçırmak nedir anlamadım. Bir çıksın izleyelip bakalım tadına. Bu ne hız mübarekler :))
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Assassino! 2 yıl
Bir de Christopher Nolan hala Spielberg'in seviyesinde değil derler. Şuraya bak buram buram cgi akıyor. Başrole de ergen koymuşlar bir tane. Çocuklar için paha biçilemez bir film.
Ama Christopher Nolan öyle değil işte. Her yaptığı film bir başyapıt, her yaptığı film ayrı bir gerçek deneyim. Dunkirk mesela. Uçaklar, gemiler her şey gerçek.
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Mr. Cheritto 2 yıl Assassino!
Assassino!
Bir de Christopher Nolan hala Spielberg'in seviyesinde değil derler. Şuraya bak buram buram cgi akıyor. Başrole de ergen koymuşlar bir tane. Çocuklar için paha biçilemez bir film.
Ama Christopher Nolan öyle değil işte. Her yaptığı film bir başyapıt, her yaptığı film ayrı bir gerçek deneyim. Dunkirk mesela. Uçaklar, gemiler her şey gerçek.

Dunkirk umurumda değil ki neyin reklamını yapıyorsun ; )
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mühendis266 2 yıl Assassino!
Assassino!

Bir de Christopher Nolan hala Spielberg'in seviyesinde değil derler. Şuraya bak buram buram cgi akıyor. Başrole de ergen koymuşlar bir tane. Çocuklar için paha biçilemez bir film.

Ama Christopher Nolan öyle değil işte. Her yaptığı film bir başyapıt, her yaptığı film ayrı bir gerçek deneyim. Dunkirk mesela. Uçaklar, gemiler her şey gerçek.





spielberg den sonra sonra nolan olmak kolay...
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artenis 2 yıl
Easter Egg avlayan bebenin filmi mi olur ya...
Sektörel birlikteliği/reklamı sağlayacak bir hareket, muhtemelen strateji dev firmaların (EA, Ubisoft olabilir) desteği ile oldu.
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Mr. Cheritto 2 yıl
Film tam bir fiyasko
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Bender B. Rodriquez 2 yıl
Kitap nedir film nedir bakmadan anlamadan yorum yapanlari anlamiyorum.
Film zaten sanal gerceklik oyununda geciyor adam kalkmis gerceklikten uzak diyor
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Ryan Gosling 2 yıl
gerçekçiliğe dair bir şey göremedim. yeni çıkacak pc oyunu gibi.
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theJuDGe_41 2 yıl
Filmden ziyade animasyon olmuş
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altese 2 yıl
Kitabı çok güzel ve sürükleyiciydi bana göre,bakalım film nasıl olacak;ama bu fragman beni pek sarmadı nedense...
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