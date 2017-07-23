Spielberg'in yeni filmi Ready Player One'dan ilk fragman

Er Ryan'ı Kurtarmak, Jurassic Park, Schindler'in Listesi ve E.T. gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran Steven Spielberg, uzun bir aranın ardından bilim-kurgu türüne geri dönüyor. Usta yönetmenin yeni bilim-kurgu filmi Ready Player One, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak.

Şu sıralar San Diego'da düzenlenmekte olan Comic-Con'da yeni filmlerini tanıtan Warner Bros, Ready Player One'ı da görücüye çıkardı. Spielberg'in de katıldığı bir panelde Ready Player One'ı tanıtan stüdyo, merakla beklenen film için ilk fragmanı yayınladı.

Ernie Cline'ın 2011 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan Ready Player One, OASIS adlı sanal gerçeklik dünyasının gerçek hayattan kaçış yolu olarak kullanıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Matrix ile Willy Wonka'nın buluşması olarak tanıtılan film, Wade Watts adlı gencin maceralarını anlatacak.

Sefalet içinde yaşayan Wade'in hayatı, OASIS içine saklanan ilk ipucunu bulmasıyla değişecek. Çünkü bu sanal dünyanın yaratıcısı tarafından saklanan ipuçlarının tamamını bulan ilk kişi, tarif edilemez bir ödülün, OASIS'in sahibi olacak.

Popüler kültürün parçası haline gelmiş birçok karakteri barındıracak Ready Player One için yayınlanan ilk fragmanda Iron Giant, Duke Nukem, Scott Pilgrim ve Freddy Krueger gibi popüler karakterleri görme şansı yakalıyoruz.

Başrollerinde Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg ve Mark Rylance'ı izleyeceğimiz Ready Player One, 30 Mart 2018'de vizyona girecek.