Westworld'ün 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Son yılların en beğenilen dizileri arasında yer alan Westworld, bir yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Bu yaz 2. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan Westworld için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, dün gece yayınlanan Super Bowl sırasında dizinin ikinci sezonundan ilk fragmanı yayınladı.

Yayınlanan bu fragman ile birlikte Westworld'ün ekranlara döneceği tarih de belli oldu. HBO tarafından yayınlanan fragman, dizinin 22 Nisan'da geri döneceğini ortaya çıkardı. Normalde Game of Thrones'un yayınlanmaya başladığı nisan ayı, sevilen dizinin yokluğunda Westworld'e ayrılmış gibi görünüyor.

Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un Michael Crichton'ın aynı adlı kitabından televizyona uyarladığı Westworld; yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının yeniden canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor ve "yapay zekanın doğuşunu ve günahın geleceğini inceleyen karanlık bir serüven" olarak tanımlanıyor.

Super Bowl sırasında yayınlanan fragman, ilk sezonun sonunda içinde bulundukları sahte gerçekliğin farkına varan robotların Westworld'de kontrolü ele geçirmeye niyetli olduğunu gösteriyor.