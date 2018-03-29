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Westworld'ün 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Westworld'ün merakla beklenen 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Yeni sezon için heyecanı daha da arttıran fragman, 2. sezonda Samurai World'ün de yer alacağını gösterdi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,4b
1
13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2016'da yayınlanan ilk sezonu ile hem televizyon eleştirmenlerinin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Westworld, bir yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen 2. sezonu önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak. Sevilen dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, yeni sezon için ilk fragmanı yayınladı.
Aynı isimli 1973 yapımı bilim-kurgu filminden uyarlanan Westworld; yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor. Senaryosunu Jonathan Nolan ve Lisa Joy Nolan'ın kaleme aldığı dizi, "yapay zekanın doğuşunu ve günahın geleceğini inceleyen karanlık bir serüven" olarak tanımlanıyor.
Yazının bundan sonraki kısmı Westworld'ün 1. sezon finalini henüz izlemeyenler için spoiler içerir.
Büyük beğeni toplayan ilk sezonunda Westworld'deki robotların yavaş yavaş içinde bulundukları durumun farkına varmasını anlatan dizi, ilk sezon finalinde Westworld'ü ziyaret eden insanlar ile robotları karşı karşıya getirmişti. Dizinin ikinci sezonu için yayınlanan bu ilk fragman, Dolores'in öncülük ettiği robot ayaklanmasının yeni sezonda daha da büyüyeceğini gösteriyor. 
Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay da Samurai World oldu. Westworld'de robotlar kullanılarak vahşi batı yeniden canlandırılırken, Samurai World'de ise robotlar ile feodal Japonya yeniden canlandırılıyor. İlk sezonun sonunda kısaca görme şansı yakaladığımız Samurai World, dizinin ikinci sezonunda daha önemli bir rol oynayacak.
Westworld'ün 2. sezonu, 22 Nisan'da yayınlanmaya başlayacak.

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TheCaliph_ 1 yıl en beğenilen
Efsane geri donuyor da ilk sezonu unuttuk bir daha izlemek lazim
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yureklibatur 1 yıl
Felsefesi sağlam bir diziydi. Dönmesi güzel oldu.
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keremec 1 yıl
Şu Hbo yu anlamıyorum ya yıl olmuş 2018 tamam 4k ya geçmedin daha anladık ama bari fragmanları 720p atmayın be.
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drdonanım 1 yıl
Hakikaten birisi şöyle sezon 1 özeti yapsa 10 dakikalık ne iyi olur hatırlardık herşeyi şimdi herşey karmakarışık :)
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yılmazfb 1 yıl
Benim için top dizi olmasa da güzel bir dizi , birinci sezonu izledim, denk gelirse ikinci sezonu da izlerim. Nirvana ezgileri güzel olmuş.
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Prof. Dr. 1 yıl
Abiciğim müzikleri beni orgazm etmeye yetti yaaaa
Ben 1.sezona başlıyorum, 22'sine kadar anca biter

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serdarkalkan 1 yıl Prof. Dr.
Prof. Dr.
Abiciğim müzikleri beni orgazm etmeye yetti yaaaa
Ben 1.sezona başlıyorum, 22'sine kadar anca biter

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Kesinlikle güzel olur...
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St Batuhan 1 yıl
Her şey tamam da o müzikler. Yine müzikleriyle de sarsacak gibi gözüküyor.
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MacGyver. 1 yıl
geliyor gönlümün efendisi :)
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furandor 1 yıl
Efsane dönüyor..
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ardabeyim 1 yıl
Dolores bring yourself back online
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stalker(1979) 1 yıl
Samurai World iyiymiş :D İlk sezon çok iyiydi. İkinci sezon da umarım ilki kadar kaliteli olur.
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Goqhan06 1 yıl
2 sene sonraya atınca görebilirmiyiz demiştim, günler çabuk geçiyor :)
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yureklibatur 1 yıl
Felsefesi sağlam bir diziydi. Dönmesi güzel oldu.
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sinema, fragman ve
9 etiket daha diziler hbo bilim-kurgu westworld westworld 2. sezon Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler
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