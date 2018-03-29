Westworld'ün 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

2016'da yayınlanan ilk sezonu ile hem televizyon eleştirmenlerinin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Westworld, bir yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen 2. sezonu önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak. Sevilen dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, yeni sezon için ilk fragmanı yayınladı.

Aynı isimli 1973 yapımı bilim-kurgu filminden uyarlanan Westworld; yapay zekaya sahip robotlar kullanılarak vahşi batının canlandırıldığı futuristik bir tema parkta geçiyor. Senaryosunu Jonathan Nolan ve Lisa Joy Nolan'ın kaleme aldığı dizi, "yapay zekanın doğuşunu ve günahın geleceğini inceleyen karanlık bir serüven" olarak tanımlanıyor.

Yazının bundan sonraki kısmı Westworld'ün 1. sezon finalini henüz izlemeyenler için spoiler içerir.

Büyük beğeni toplayan ilk sezonunda Westworld'deki robotların yavaş yavaş içinde bulundukları durumun farkına varmasını anlatan dizi, ilk sezon finalinde Westworld'ü ziyaret eden insanlar ile robotları karşı karşıya getirmişti. Dizinin ikinci sezonu için yayınlanan bu ilk fragman, Dolores'in öncülük ettiği robot ayaklanmasının yeni sezonda daha da büyüyeceğini gösteriyor.

Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay da Samurai World oldu. Westworld'de robotlar kullanılarak vahşi batı yeniden canlandırılırken, Samurai World'de ise robotlar ile feodal Japonya yeniden canlandırılıyor. İlk sezonun sonunda kısaca görme şansı yakaladığımız Samurai World, dizinin ikinci sezonunda daha önemli bir rol oynayacak.

Westworld'ün 2. sezonu, 22 Nisan'da yayınlanmaya başlayacak.