WhatsApp, 1.5 milyar aylık kullanıcı ve günlük 60 milyar mesaja ulaştı

WhatsApp, özellikle Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alındıktan sonra birkaç yıldır belirgin bir büyüme kaydetmiş durumda. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, dünyanın en popüler çapraz platform mesajlaşma servisinin şu anda dünya genelinde 1.5 milyardan fazla aylık kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Dahası da var, WhatsApp ile her gün 60 milyarın üzerinde mesaj gönderiliyor.

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Geçen yıl Temmuz ayında açıklanan rakamlara nazaran önemli bir ilerleme sağlandığını görüyoruz. Şirket o dönem 1 milyar günlük aktif kullanıcı ile birlikte 1.3 milyar aylık kullanıcıya sahip olduğu açıklanmıştı. Facebook, 2014'te WhatsApp'ı satın aldığında mesajlaşma servisinin sadece 450 milyon aylık aktif kullanıcısı ve 315 milyon günlük aktif kullanıcısı vardı.

En çok hikaye paylaşılan uygulamalar Instagram ve WhatsApp

Zuckerberg ayrıca 2017'nin dördüncü çeyrek rakamlarını açıklarken Instagram ve WhatsApp'ın şu anda 1 numaralı ve 2 numaralı en popüler Hikaye paylaşım uygulamaları olduğunu da belirtti. Bu özelliğin Snapchat'tan kopyalandığını düşünürsek Facebook ürünlerinde daha popüler olması son derece ironik.

Hem Instagram hem de WhatsApp'da Hikaye özelliğini kullanan 300 milyon günlük aktif kullanıcı var. Yani her iki platform da günlük 178 milyon hikaye paylaşımı yapılan Snapchat'i neredeyse ikiye katlamış durumda.

https://techcrunch.com/2018/01/31/whatsapp-hits-1-5-billion-monthly-users-19b-not-so-bad/