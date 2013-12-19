WhatsApp, 400 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı





Mobil platformların en büyük mesajlaşma uygulaması konumunda olan WhatsApp, yükselişini durmaksızın sürdürüyor ve bugün bir dönemi daha geride bıraktı.





Uygulama son 4 ayda 100 milyon aktif kullanıcı daha hesabına kattı ve toplam aktif kullanıcı sayısını 400 milyona yükseltti. Bu rakam toplam kullanıcı sayısını değil aktif olan kullanıcı sayısını ifade ediyor.





WhatsApp 50 çalışandan oluşan bir şirket ve bu rakama hiçbir reklam yapmadan ulaşmayı başardı. Uygulamanın ilk yılı ücretsiz iken sonrası yılda 1$ şeklinde fiyatlandırılıyor. Aktif kullanıcılarının bir kısmının bile abonelik ücreti ödediği ihtimali gözönüne alındığında girişimin oldukça iyi bir gelir elde ettiği hesap edilebilir.

http://www.phonearena.com/news/WhatsApp-now-has-400-million-users_id50535