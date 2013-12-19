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WhatsApp, 400 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp, 400 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

Mobil platformların en büyük mesajlaşma uygulaması konumunda olan WhatsApp, yükselişini durmaksızın sürdürüyor ve bugün bir dönemi daha geride bıraktı.

Uygulama son 4 ayda 100 milyon aktif kullanıcı daha hesabına kattı ve toplam aktif kullanıcı sayısını 400 milyona yükseltti. Bu rakam toplam kullanıcı sayısını değil aktif olan kullanıcı sayısını ifade ediyor.

WhatsApp 50 çalışandan oluşan bir şirket ve bu rakama hiçbir reklam yapmadan ulaşmayı başardı. Uygulamanın ilk yılı ücretsiz iken sonrası yılda 1$ şeklinde fiyatlandırılıyor. Aktif kullanıcılarının bir kısmının bile abonelik ücreti ödediği ihtimali gözönüne alındığında girişimin oldukça iyi bir gelir elde ettiği hesap edilebilir. 

http://www.phonearena.com/news/WhatsApp-now-has-400-million-users_id50535 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gumballl 5 yıl en beğenilen
Helal valla ya 1 dolar değil yıllık 5 dolar olsada alıp kullanırız bir sürü benzeri çıktı deli gb reklam yaptılar ama yerini kimse alamadı whataspp
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mert1907 5 yıl
Piyasa da ilk olmanın verdigi bi başarı ve hakediyor.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Cimri eşşoğlueşekler yau. Olm az yiyinde programcı alın kendinize. Sabah mesaj attım hala gitmedi, beklemede.
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Hyponsoinage 5 yıl
Mukemmel arayuz mukemmel stabilite. Helal olsun
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seven44 5 yıl
helal olsun
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vahocan 5 yıl
Android 4.4.2 ile yakadıkları Mükemmel Performans ile hakediyorlar
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is_can_there 5 yıl vahocan
vahocan
Android 4.4.2 ile yakadıkları Mükemmel Performans ile hakediyorlar


Aynen yükleyemiyorum bile
-24 hatası
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redsungamedevelop 5 yıl
bazi telefonlarda video gönderme sorunu cıkarsada gayet başarılı benim surem doldu ama hala ne mesaj var nede soran
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Alesta1818 5 yıl
o kadar benzeri çıktı yine de herkesin göz bebeği
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Paul Scholes 5 yıl
Helal olsun.
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turkeytv 5 yıl
Sms devri bitiyor yavas yavas
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style_ouf_5 5 yıl
(-) arkaplanda çalıştığı için çok şarz tüketmesi
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DaRKFoRCeS 5 yıl
tek sevmediğim tarafı eski versiyonunu yukleyememek telefonda internet yok iken bile bu sürüm eskidir uyarısı veriyor apk olarak kurduğum halde. Telefon hafıza kartı resetlense bile değişmiyor. onceden wifi olsa ttnet kesmisken bile calisiyordu. güncelleme lerden şikayet etmem normalde fakat son güncelleme sonrası çalışmadı. operatorlere alternatif olması sms yönünden çok iyi. istediğin kadar kullan zaman sinirlamasi yok ücretsiz cogu zaman ücretli alsanda ucuz.
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01001101 5 yıl
watsapp a para vermediği için hesabı dondurulan birini hiç duymadım. para ödeme zamanı geldiğinde de ödemesen dahi uzatıyor otomatik.

bu arada watsapp harika bi program değil, sadece bu sektöre erken dalıp hemen kullanıcıları toplanmış bi sistem, ki bu da bize yeterli bi fayda zaten. uçup kaçmasına gerek yok, aradığım kişiyi watsapp da bulayım yeter.
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anl_clk 5 yıl
Hic para vermedim ve Bana ömür boyu bedava bende program kullanılamaz hale gelene kadar kullanirim
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