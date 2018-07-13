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WhatsApp Android için yeni “okundu olarak işaretle” özelliği geliştiriyor

WhatsApp Android platformu için yeni bir beta güncellemesi yayınladı. Güncellemeyle beraber uygulamaya “okundu olarak işaretle” özelliği geldi. Detaylar haberimizde.
10 ay
9,1b
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Mobil Uygulamalar
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
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WhatsApp Android için yeni “okundu olarak işaretle” özelliği geliştiriyor
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WhatsApp uygulaması sık sık yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Şirket en son yaptığı 2.18.214 sürüm numarasına sahip beta güncellemesi ile Android tabanlı cihazlara bildirim paneli üzerinden "okundu olarak işaretle" özelliğini getirdi. Beta güncellemesi öncesinde Android kullanıcıları WhatsApp üzerinden bir mesaj aldıklarında bildirim panelindeki "cevapla" butonuyla doğrudan yanıt verebiliyor ya da mesajı sağa sola kaydırıp yok sayabiliyordu. Ancak bu yeni geliştirilen özellikle artık aynı sohbetten gelen mesajları uygulamaya giriş yapmadan, bildirim paneli üzerinden okundu olarak işaretlemek mümkün hale geldi. “Okundu olarak işaretle” butonuna tıklandıktan sonra karşı tarafta mesajın okunduğunu belirten mavi tik görünecek.
         
WhatsApp Android için yeni “okundu olarak işaretle” özelliği geliştiriyor
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Henüz geliştirme aşamasında

Şirket özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu, bu yüzden sadece beta kullanıcılarının bu özellikten faydalanabildiğini söyledi. Daha önce yaptığı güncellemelerden de bildiğimiz gibi WhatsApp’ın beta kullanıcılarına verdiği özelliklerin büyük bir bölümü günlük kullanıma hazır oluyor, kısa bir süre sonra da normal kullanıcılara sunuluyordu. Bu da şirketin yakın zamanda Android platformundaki WhatsApp uygulamasını “okundu olarak işaretle” özelliğiyle güncelleyeceği anlamına geliyor. Şirket ilerleyen zamanlarda yine Android’de bildirim paneline “sohbeti sessize al” butonu ekleyeceğini de belirtti. Bu şekilde kullanıcıya bir sohbetten gelen mesajlardan rahatsız olduğunda uygulamaya giriş yapmadan o sohbeti sessize alma imkanı tanınacak.

WhatsApp yakın zamanda yaptığı bir güncellemeyle asılsız haberlerin yayılmasının önüne geçmek amacıyla, yönlendirilen mesajlara küçük bir “iletildi” etiketi koymuştu. Özellik sayesinde bir sohbetten gelen mesajı başka bir sohbete yönlendiren kullanıcıların ilettikleri mesajın üzerinde “iletildi” ibaresi yer almaya başladı. Bu küçük ibare sayesinde kullanıcılar üzerinde “iletildi” yazan mesajların gönderen kişiye ait olmadığını daha kolay ayırt edebilir hale geldiler.


https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-18-214-whats-new/ Yorum Yaz
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farukasur 10 ay
bence güzel bir özellik mantıklı baktığın zaman işe yarar bu yarar.
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fakir-bir-kul 10 ay
Millet zaten birbirinden kıllanıyordu "adama bak mesajımı okumuş cevap yazmıyor" diye. şimdi her mesajdan sonra iyice kendini önemsememiş hissedecek.
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dhdh 10 ay
Desene görüldü atmak daha kolay oldu
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