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WhatsApp Business yayınlandı: WhatsApp Business nedir?

Küçük işletmelerin müşteri ile iletişim kurmasına yardımcı araçlar içerek WhatsApp Business uygulaması Android platformunda yayınlandı. WhatsApp Business nedir? Nasıl kullanılır?
1 yıl
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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WhatsApp Business yayınlandı: WhatsApp Business nedir?
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Büyük ve küçük ölçekli işletmelerin müşterileriyle WhatsApp uygulamasından iletişim kurmasına yardımcı araçlar içeren WhatsApp Business uygulaması yayınlandı.

WhatsApp Business nedir? Nasıl kullanılır?

Küçük ölçekli işletmeler için ücretsiz indirilebilen Android uygulaması olan WhatsApp Business, işletmelerin kullanım deneyimini arttıracak ve bugüne kadar WhatsApp’ta olmayan pek çok araç sunuyor.

İş profilleri özelliği ile müşterilere işletmenizin adresini, e-posta adresini ve web site bilgilerini gösterebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Instagram’a “son görülme” özelliği geldi; ekran görüntüsü bildirimi yolda"

Hızlı cevap özelliği sayesinde sık sorulan sorulara hızlı yanıt verebilir, müşterilere işinizi tanıtmak için karşılama mesajı oluşturabilir ve meşgul olduğunuzu belirten uzakta mesajları gibi akıllı mesajlaşma araçlarıyla zaman kazanabilirsiniz.

Örneğin "Dört sandalyeli yemek odası takımı ne kadar?" sorusuna hazır yanıt verebilir, mesai saatleri dışında atılan mesajlara "Merhabalar. Şuan mesai saatleri dışındayız. Saat 08.00-17.00 arasında sizinle iletişime geçeceğiz" gibi hazır mesajlar atabilirsiniz.
WhatsApp Business için Web’de yeni özellikleri içeren özel bir arayüz bulunuyor.

WhatsApp Business kullanan işletmeler, sohbet listesinde İşletme Hesabı olarak listeleniyor. Hesap telefon numaraları iş telefon numaralarıyla eşleştiği teyit edilen bazı işletmeler Doğrulanmış Hesap rozetine sahip olacak.

Pek çok işletme, müşterileri ile iletişim kurmak için WhatsApp’ı kullanıyor. Hindistan ve Brezilya’da küçük çaplı işletmelerin yüzde 80’den fazlası WhatsApp üzerinden müşterileriyle bağlantı kuruyor. Ülkemizde de küçük çaplı üreticiler, e-ticaret mağazaları ve haber ajansları WhatsApp’ı kullanıyor. WhatsApp Business’ın sunduğu yardımcı araçlar daha fazla işletmenin iletişim için WhatsApp’ı tercih etmesine neden olacaktır.

WhatsApp Business, Google Play’de Endonezya, İtalya, Meksika, İngiltere ve ABD’de ücretsiz olarak indirilebiliyor. Önümüzdeki haftalarda Türkiye’de ve diğer ülkelerde kullanıma sunulacak. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.


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yimmasabi 1 yıl
Ülkemizde kurulamayan yazılımın haberini yapmışsınız. Bravo !
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StormLight 1 yıl yimmasabi
Yaziyi sonuna kadar oku kardesim, tr icin haftaya gelecek
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obsesoz 1 yıl
Telegramda 25 senedir var bu özellik
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barballow 1 yıl
Şu an ne yazık ki ülkemizde kullanılmıyor. Umarım kısa sürede ülkemizde de kullanıma sunulur. En azından kişisel hesap ve iş hesabı olarak ayrı ayrı kullanabiliriz.
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Litendria 1 yıl
"WhatsApp Busines"
Şurayı düzeltirseniz iyi olur.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Telegram fanboyları ağlıyordu.. bizim niye yok..
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