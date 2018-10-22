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WhatsApp'a karanlık mod seçeneği geliyor

WhatsApp'ın yeni bir sürümü, artık iPhone Xs Max desteği ve sohbetlerde yeni bağlamsal menü özelliklerini destekliyor. Ayrıca gelecek karanlık mod hakkında da ipuçları veriyor.
7 ay
12,5b
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11
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, 2.18.100 sürüm numaralı güncellemesinde önemli yeniliklere kavuştu. iPhone Xs'in büyük ekranına uyum sağlayan uygulama bağlamsal menü seçenekleri sunmaya başladı. Ayrıca kullanıcıların dört gözle beklediği karanlık mod desteğinin de geleceğinin sinyallerini verdi.

WhatsApp güncellemesi önemli yenilikler sunuyor

Güncellemelerin ilk ve en önemlisi, artık sırayla oynayacak ardışık sesli mesajlar için destek var ve bu yüzden aldığınız her mesajı oynatmanıza gerek yok. Bu özel sesli mesajlar, ana konuşma yöntemi olarak kullanıldığında daha sorunsuz bir konuşma deneyimi yaşamanızı sağlayacak.
İkinci yenilik ise, geçen ay piyasaya sürülen ve 6.5 inç OLED ekranlı yeni model olan iPhone Xs Max için ekran desteği. Bu yeni güncellemeyi yükledikten sonra uygulama artık daha büyük ekranda doğru bir şekilde çalışacak. Son olarak, konuşmalarda görüntülenen yeni bir bağlamsal menü var. Bir mesaja parmağınızı uzun süre bastığınızda, cevapla, kopyala ve ilet gibi seçenekler sunmak için yeni bir menü ortaya çıkıyor.
Aynı zamanda, WABetaInfo bu son sürümde WhatsApp'ın karanlık mod alacağına dair ipuçlarını keşfetti. Bir süredir böyle bir güncellemenin yolda olduğunu biliyorduk ve bu da gösteriyor ki önümüzdeki günlerde karanlık mod desteğine kavuşacağız.

https://wabetainfo.com/whatsapp-for-ios-2-18-100-changelog-is-available/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 7 ay en beğenilen
DarksApp.
WhatsDark?
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Tengrist 7 ay
Vasap ı severek kullanıyoruz köy halkı olaraktan dedikodulara anında ulaşabiliyoruz Yönetimden ricamız kara ekran olursa ihtiyarların gözleri çabuk pörtlüyor bi kara ekran yapsınlar
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BlueDay_86 7 ay
Nezaman geliyor ya 2 senedir aynı haberler ama muamma hala gelmedi
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ThePscho 7 ay
Mesela bu DH Forum'a da gelse güzel olmaz mı ? Gerçi ben @TheTimeLord'un yaptığı gece modu eklentisini kullanıyorum ve çok memnunum.
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intel7mix 7 ay
Whatsapp içi kararmış
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scorpionnn 7 ay
gelmez
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Biyturs_OnSr 7 ay
Yeter kaç kere yapılacak bunun haberi, bıkmadınız mı aynı haberi defalarca yayınlamaktan ?
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ouzqan 7 ay
Kaç aydır gelemedi. Gelsin artık.
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津波 7 ay
Gelecekse gelsin artık sürekli haberi yapılıyor.
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klişeavcısı 7 ay
karanlık tema olayına işletim sistemi bazında ele alınsa çok sağlıklı olacak..
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more34 7 ay
malum 2. el satış sitesi ve haber sitelerine de gelse süper olucak
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WhatsApp, güncelleme ve
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