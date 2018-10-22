WhatsApp'a karanlık mod seçeneği geliyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, 2.18.100 sürüm numaralı güncellemesinde önemli yeniliklere kavuştu. iPhone Xs'in büyük ekranına uyum sağlayan uygulama bağlamsal menü seçenekleri sunmaya başladı. Ayrıca kullanıcıların dört gözle beklediği karanlık mod desteğinin de geleceğinin sinyallerini verdi.

WhatsApp güncellemesi önemli yenilikler sunuyor

Güncellemelerin ilk ve en önemlisi, artık sırayla oynayacak ardışık sesli mesajlar için destek var ve bu yüzden aldığınız her mesajı oynatmanıza gerek yok. Bu özel sesli mesajlar, ana konuşma yöntemi olarak kullanıldığında daha sorunsuz bir konuşma deneyimi yaşamanızı sağlayacak.

İkinci yenilik ise, geçen ay piyasaya sürülen ve 6.5 inç OLED ekranlı yeni model olan iPhone Xs Max için ekran desteği. Bu yeni güncellemeyi yükledikten sonra uygulama artık daha büyük ekranda doğru bir şekilde çalışacak. Son olarak, konuşmalarda görüntülenen yeni bir bağlamsal menü var. Bir mesaja parmağınızı uzun süre bastığınızda, cevapla, kopyala ve ilet gibi seçenekler sunmak için yeni bir menü ortaya çıkıyor.

https://wabetainfo.com/whatsapp-for-ios-2-18-100-changelog-is-available/

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Aynı zamanda, WABetaInfo bu son sürümde WhatsApp'ındair ipuçlarını keşfetti. Bir süredir böyle bir güncellemenin yolda olduğunu biliyorduk ve bu da gösteriyor kikaranlık mod desteğine kavuşacağız.