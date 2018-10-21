Samsung'un ilk Snapdragon 710 işlemcili akıllı telefonu Ocak ayında gelecek

Teknoloji Editörü
Samsung rakip şirketlerin yongalarını kullanmaktan çekinme eğilimi gösterse de, geçtiğimiz günlerde Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile güçlendirilmiş dört arka kameralı Galaxy A9'u (2018) piyasaya sundu. Gelen haberlere göre şirket bir başka Snapdragon işlemcili akıllı telefonun hazırlıklarını yapıyor.
Galaxy A10 olarak isimlendirilebilir
Daha spesifik konuşacak olursak söz konusu model Qualcomm'un üst-orta kademe işlemcisi olan Snapdragon 710 ile gelecek. Bu da fiyatlandırma olarak Samsung'un amiral gemilerinin altında, geçtiğimiz gün tanıtılan Galaxy A9'un ise üstünde olacağı anlamına da geliyor. Bu konumlandırma dikkate alındığında ise Güney Koreli şirketin yeni modeli Galaxy A10 olarak pazarlayabileceği düşünülüyor.Bu isim yaklaşan Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 cihazları dikkate alınırsa oldukça mantıklı diyebiliriz. Alternatif olarak, Apple'ın iPhone X serisine bir gönderme olarak Galaxy AX olarak da pazarlanabilir. Akıllı telefonun özellikleri konusundan henüz bir sızıntı olmasa da sonsuz ekran, alüminyum gövde ve yüksek kalitede kameraya sahip olması sürpriz olmayacaktır. Cihazın Aralık ayında duyurulması ve Ocak ayı başında da piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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