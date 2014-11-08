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WhatsApp artık mesajların ne zaman okunduğunu da gösteriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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1
47
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp artık mesajların ne zaman okunduğunu da gösteriyor

Mobil dünyanın bir numaralı anlık mesajlaşma yazılımı haline gelen WhatsApp yeni güncellemesi ile belki de çok tartışılacak bir özelliği kullanıma sundu.

Bu küçük güncelleme artık mesajların ne zaman okunduğunu da gösteriyor. Normalde gönderilen mesajdaki bir tik işareti mesajın gönderildiğini, iki tik işareti ise karşı tarafa ulaştığını gösteriyordu. Artık buna mavi renkli iki tik işareti eklendi. Bu işaret de mesajın tam olarak hangi saatte karşı kullanıcı tarafından okunduğunu belirtiyor. 

WhatsApp uygulamasında bazı kullanıcılar özellikle gelen mesajı aldıklarında veya okuduklarında bunun karşı tarafa bildirilmesini istemiyor. Ancak bu haliyle daha da istenmeyen bir hale büründüğü görülüyor. Bununla birlikte bu özelliğin kapatılabileceğini belirtelim. 




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ø 5 yıl
Milletle birbirimize düşeceğiz ya. :D
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eP_362 5 yıl
Son güncellemeden sonra bu özellik de kapatılabiliyor. Gizlilik ayarlarından "Read receipts" tikini kaldırınca mavi tikler gidiyor

whatsapp.com/...
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ÖZELKUVVET 5 yıl
Çaresini yazıyorum :)
Mesaj gelince internet bağlantısını kesin sonra mesajı girip okuyun ve silin sonra interneti açın mavi tık olmaz
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techniquest35 5 yıl
Bu aslında iyi olmuş
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Das Boot 5 yıl
Ne önemli bişeymis yav bu. Bi ana haber bultenlerine çıkmadığı kaldi. Bir haftadir hangi teknoloji haber sitesine baksam bu haber var. Ustune bi de webtekno video çekmiş bununla ilgili. Yıllardır facebookta var bu özellik var zaten.
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BekirTemel 5 yıl
Sorun yok,istemediğiniz kişinin mesajını mobil veri kapalıyken okuyup silin mavi tik çıkmayacaktır.
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FBYandex 5 yıl
Oha super lan helal mark
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FBYandex 5 yıl
Facebook daki goruldu gibi cok iyi olmuş bence
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Umutcan 5 yıl
5000 beleş sms akar
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Fakirdepocu 5 yıl
Gereksiz
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Valla çok zor durumda kaldım bu özellik yüzünden hadi bakalım.
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KübaPurosu 5 yıl
Görükdü meselesi çok gereksiz ben mesajımı atarım ister görüt cevap verir ister vermez insanların arasını bozan bir şey olarak görüyorum [>:]
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Al Swearengen 5 yıl
Mesajı bildirim panelinden okuduğumuzda okundu olarak görünüyor mu?
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