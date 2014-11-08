WhatsApp artık mesajların ne zaman okunduğunu da gösteriyor





Mobil dünyanın bir numaralı anlık mesajlaşma yazılımı haline gelen WhatsApp yeni güncellemesi ile belki de çok tartışılacak bir özelliği kullanıma sundu.





Bu küçük güncelleme artık mesajların ne zaman okunduğunu da gösteriyor. Normalde gönderilen mesajdaki bir tik işareti mesajın gönderildiğini, iki tik işareti ise karşı tarafa ulaştığını gösteriyordu. Artık buna mavi renkli iki tik işareti eklendi. Bu işaret de mesajın tam olarak hangi saatte karşı kullanıcı tarafından okunduğunu belirtiyor.





WhatsApp uygulamasında bazı kullanıcılar özellikle gelen mesajı aldıklarında veya okuduklarında bunun karşı tarafa bildirilmesini istemiyor. Ancak bu haliyle daha da istenmeyen bir hale büründüğü görülüyor. Bununla birlikte bu özelliğin kapatılabileceğini belirtelim.











