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WhatsApp iOS uygulaması yenilendi işte detaylar!

WhatsApp iOS uygulaması yeni bir güncelleme aldı. Dağıtılan güncelleme ile daha önce WhatsApp'tan gönderilen YouTube linkelerindeki PIP özelliği, daha çok uygulama için genişletildi.
1 yıl
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7
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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WhatsApp iOS kullanıcıları uzun zamandır, uygulama içerisinden gönderilen YouTube videolarını, resim içinde resim (PIP) özelliği sayesinde uygulamadan çıkmadan izleyebiliyor. Kullanıcıların beğenisini kazanan bu özellik, şirket tarafından geliştirilerek daha çok uygulamaya destek vermesi sağlandı.
WhatsApp'ın YouTube için kullanılan PIP özelliği, yayınlanan güncellemeyle Facebook ve Instagram için de kullanılır hale geldi. WhatsApp iOS kullanıcıları artık, uygulama içinden çıkmadan kendilerine gönderilen Facebook ve Instagram videolarını izleyebilecekler. Yine aynı güncellemede Avrupa'da yaşayan kullanıcıların 16 yaşından büyük olduklarını doğrulaması gereken bir menü eklendi.
Yeni WhatsApp iOS sürümünde grup görüşmelerinde de değişikliğe gidildi. Grup sohbetlerinde bulunan grup yöneticileri, grubun adını ve resmini değiştirebilecek olan kullanıcıları tek tek atayabilecek. Ayrıca uygulamanın kararlılığı ve performansı adına da ufak tefek düzeltmeler eklendi.
WhatsApp: App Store 

https://wabetainfo.com/whatsapp-for-ios-2-18-51-changelog-is-available/ Yorum Yaz
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SKYFALL 1 yıl en beğenilen
Basligi oyle bir yaziyorlar ki goren de bastan sona uygulama degisti sanacak.
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DH Misafiri 1 yıl
Whatsapp'ta ana ekran bildirim detaylarını kapatmıştım. Sadece uyarı gelsin ama kimden geldiği görünmesin şeklinde. Yeni güncelleme sonrası bu ayar gitti. Şimdi ne yaparsam yapayım ana ekranda Whatsapp uyarısı ile birlikte kimden geldiği de yazıyor artık. Bunun en kısa sürede düzeltilmesi lazım.
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ciko44 1 yıl DH Misafiri
Aynen ben de şimdi farkına vardım

umarım kısa sürede düelir. Kimin mesajı olduğunu göremiyorum
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darkhair 1 yıl
İos deki uygulaması gene fena değil lakin androiddeki whatsapp hem kozmetik hem kullanışlılık açısından vasat.
Aga grup sohbetindeki mesaja yanıt vermek bu kadar zor olmamalı. Güncelleyin artık şu uygulamayı
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SKYFALL 1 yıl en beğenilen
Basligi oyle bir yaziyorlar ki goren de bastan sona uygulama degisti sanacak.
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