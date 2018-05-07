WhatsApp iOS uygulaması yenilendi işte detaylar!

WhatsApp iOS kullanıcıları uzun zamandır, uygulama içerisinden gönderilen YouTube videolarını, resim içinde resim (PIP) özelliği sayesinde uygulamadan çıkmadan izleyebiliyor. Kullanıcıların beğenisini kazanan bu özellik, şirket tarafından geliştirilerek daha çok uygulamaya destek vermesi sağlandı.

WhatsApp'ın YouTube için kullanılan PIP özelliği, yayınlanan güncellemeyle Facebook ve Instagram için de kullanılır hale geldi. WhatsApp iOS kullanıcıları artık, uygulama içinden çıkmadan kendilerine gönderilen Facebook ve Instagram videolarını izleyebilecekler. Yine aynı güncellemede Avrupa'da yaşayan kullanıcıların 16 yaşından büyük olduklarını doğrulaması gereken bir menü eklendi.

Yeni WhatsApp iOS sürümünde grup görüşmelerinde de değişikliğe gidildi. Grup sohbetlerinde bulunan grup yöneticileri, grubun adını ve resmini değiştirebilecek olan kullanıcıları tek tek atayabilecek. Ayrıca uygulamanın kararlılığı ve performansı adına da ufak tefek düzeltmeler eklendi.

https://wabetainfo.com/whatsapp-for-ios-2-18-51-changelog-is-available/