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WhatsApp'ın iOS sürümüne bildirim panelinde video oynatma özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün yeni özellikler kazanıyor. iOS kullanıcıları yakında WhatsApp'da kendilerine gönderilen videoları doğrudan bildirim panelinde izleyebilecekler.
5 ay
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5
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp, kullanıcılarına diğer popüler mesajlaşma uygulamalarında bulamayacakları yeni özellikler sunmak istiyor. Şirketin son olarak iOS platformu için bildirim panelinde video oynatma özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Meizu CEO'su doğruladı: Snapdragon 8150'li Meizu 16s geliyor"
Test süreci tamamlandıktan sonra iOS kullanıcıları WhatsApp aracılığıyla kendilerine gönderilen videoları, doğrudan bildirim paneli üzerinden görüntüleyebilecek. Bununla birlikte sadece önizlemesini görmeyeceklerini, videonun tamamını bildirim panelinde izlemelerinin mümkün olacağını belirtelim.

Android platformuna gelip gelmeyeceği belirsiz

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar kendilerine gönderilen videoları uygulamayı hiç açmadan izleme olanağına sahip olacaklar. Söz konusu özellik hem bireysel sohbetlerde hem de grup sohbetlerinde geçeri olacak. Ne yazık ki şu an için bildirim panelinde video oynatma işlevinin Android platformuna gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi yok.

https://twitter.com/WABetaInfo/status/1064978670270468096 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WoXeD 5 ay
wp da beklediğim tek özelik belirli süre içerisinde tek bildirim sesi çıkması 1dk içinde 1 kişiden sadece 1 bildirim almak istiyorum.gmaildeki her iletiyi bildirme gibi bir özelik bile işimi görür. kelime kelime yazanlardan gına geldi.
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alemburda34 5 ay
ne yapacaklarını şaşırmışlar.
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Bay Robot 5 ay
Whatsapp business’ı çıkarmadılar gitti böyle gereksiz özellikler eklemekle meşguller sanırsam...
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krkmz1666 5 ay
ÖNCE ŞU SOHBETTEN geri dönerken olan kaymayı düzeltsin
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esmerbuyucu 5 ay
Oh okundu gitmez.
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