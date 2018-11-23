WhatsApp'ın iOS sürümüne bildirim panelinde video oynatma özelliği geliyor

WhatsApp, kullanıcılarına diğer popüler mesajlaşma uygulamalarında bulamayacakları yeni özellikler sunmak istiyor. Şirketin son olarak iOS platformu için bildirim panelinde video oynatma özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

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Test süreci tamamlandıktan sonra iOS kullanıcıları WhatsApp aracılığıyla kendilerine gönderilen videoları, doğrudan bildirim paneli üzerinden görüntüleyebilecek. Bununla birlikte sadece önizlemesini görmeyeceklerini, videonun tamamını bildirim panelinde izlemelerinin mümkün olacağını belirtelim.

Android platformuna gelip gelmeyeceği belirsiz

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar kendilerine gönderilen videoları uygulamayı hiç açmadan izleme olanağına sahip olacaklar. Söz konusu özellik hem bireysel sohbetlerde hem de grup sohbetlerinde geçeri olacak. Ne yazık ki şu an için bildirim panelinde video oynatma işlevinin Android platformuna gelip gelmeyeceği konusunda bir bilgi yok.

https://twitter.com/WABetaInfo/status/1064978670270468096