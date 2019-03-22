WhatsApp, gelen mesajın kaç kere iletildiğini gösterecek

WhatsApp uygulamasına son zamanlarda birçok yeni özellik eklendi. Bunlardan en sonuncusu olan mesajın kaç defa iletildiğini gösteren özellik ise uygulamanın bugün yayınlanan beta sürümünde ortaya çıktı.

Sahte haberlere karşı yeni bir önlem daha

WhatsApp, bazı ülkelerde sahte haberlerin yayılması amacıyla kullanılıyor. Bu da firmanın devletler tarafından uyarılmasına sebep oluyor. Daha öncesinde bir mesaj için iletilme sayısı beşe düşürülmüştü. Her bir kişi başına beş iletme izni olduğundan dolayı bu sınır mesajların yayılmasını tam anlamıyla engelleyemiyor.

Uygulamanın 2.19.80 sürümüyle gelen yeni özellik, iletilen mesajın üzerine basılı tutulduğunda çıkan "Mesaj bilgisi" kısmına eklendi. Mesajın kaç kere iletildiğini buradan inceleyebiliyorsunuz. Ancak o mesaj dört defadan fazla iletildiyse sayısı yerine “sıkça iletildi” uyarısı gözüküyor. Ayrıca yalnızca sizin tarafınızdan iletilen mesajların sayısını öğrenebiliyorsunuz. Bunun yerine size gelen mesajın iletilme sayısını görmek istiyorsanız o mesajı tekrardan başkasına veya kendinize iletmeniz gerekiyor.

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WhatsApp 2.19.80 sürümünü bulup indirseniz bile yeni özelliği görememeniz mümkün. Şu an için sadece belirli ülkelerde kullanıma açıldı. Firmanın bu özellikten vazgeçme ihtimali her zaman var ama beta testleri sıkıntısız geçerse yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulacaktır.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-80-whats-new/