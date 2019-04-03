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WhatsApp sonunda grup davetleri yönetim özelliklerini ekledi

Olur olmaz zamanlarda eklendiğimiz WhatsApp grupları artık hayatımızı zehir edemeyecek. Yayınlanmaya başlanan yeni güncellemeyle kullanıcılar artık grup davetlerini kontrol edebilecek.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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WhatsApp grup sohbetlerinin ne kadar sinir bozucu olduğunu hepimiz biliyoruz. İsteğimiz dışında eklendiğimiz gruplar, telefonumuza kolay ulaşamayacağımız anlarda bir ton bildirim almamıza sebebiyet vererek dijital hayatımızı daha da sinir bozucu hâle getiriyor. Maalesef Facebook sahipliğindeki WhatsApp, artık bu duruma bir son verdi ve kullanıcıların gruplara kimler tarafından alınabileceklerini seçme özelliğini sundu.
Henüz kendi telefonumda göremediğim özellik, geldiği zaman şu şekilde aktive edilebilecek:
  1. WhatsApp içerisinde Ayarlar > Hesap > Gizlilik menüsüne ulaşın
  2. Gruplar” seçeneğine dokunduktan sonra seçeneklerden size uygun olanı seçin. Sizi kimin gruplara davet edebileceğini artık kontrol edebileceksiniz.
Eğer sizin izin vermediğiniz kategoride yer alan birisi sizi bir gruba davet ederse onlara bir uyarı mesajı çıkacak ve ekleme işlemi başarısız olacak. Sizi eklemelerinin tek yolu ise özel mesaj yoluyla gönderebilecekleri katılım bağlantısı olacak.
Özellik uluslararası ölçekte yayınlanmaya başladı ve kısa süre sonra ülkemizde de kullanıma sunulacaktır. O zamana kadar Play Store ve App Store içindeki WhatsApp sayfalarını takip etmekte fayda var.

https://thenextweb.com/apps/2019/04/03/whatsapp-finally-lets-you-prevent-people-from-adding-you-to-their-shitty-groups/ Yorum Yaz
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Theologist 1 ay en beğenilen
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 41 özellik ama insanlar hala sürü gibi aynı yönden gidiyorlar maalesef. Whatsapp her geçen zaman yavaş yavaş ekliyor bu özellikleri.
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var. Whatsappta özgün dosya gönderme sınırı sadece 16Mb, Telegram sınırsız.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
41)Sesli mesajların art arda dinlenilebilmesi.
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 41 özellik ama insanlar hala sürü gibi aynı yönden gidiyorlar maalesef. Whatsapp her geçen zaman yavaş yavaş ekliyor bu öze...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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dodofran 1 ay
açıkçası telegramda daha güzel civcili böcekli gönderiler yapılması kimsenin umrunda değil. whatsapp basit, işe yarar ve herkeste var. sizin çevrenizde 3-5 kişide var diye daha iyi olmuyor. bir haberleşme uygulaması ne kadar yaygınsa o kadar iyidir nokta.
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Theologist 1 ay dodofran
41 madde var sadece civcivi mi anladınız o kadar maddeden.
Telegram şu an 250 Milyon [250.000.000] insan tarafından kullanılıyor, bi Türklerin haberi yok!
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The.Mafia 1 ay
Çok doğru bir uygulama olmuş saçma sapan gruplara ekliyorlar
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Theologist 1 ay en beğenilen
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 41 özellik ama insanlar hala sürü gibi aynı yönden gidiyorlar maalesef. Whatsapp her geçen zaman yavaş yavaş ekliyor bu özellikleri.
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var. Whatsappta özgün dosya gönderme sınırı sadece 16Mb, Telegram sınırsız.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
41)Sesli mesajların art arda dinlenilebilmesi.
1 Yanıt Yanıtla +5
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yorumculuklar 1 ay Theologist
Telegram'ı WhatsApp'a bir alternatif olarak görmüyorum ben daha gelişmiş özellikleri olan bambaşka bir platform, amacı daha farklı. Özellikler güzel fakat sohbetlerde stickerların kullanılmamasından çok memnununum keşke WP'e de gelmeseydi, WP'nin temeli telefon numarası üzerine kurulu, numaranız kullanıcı adınızdan daha kişisel ve gizli tutulabilir bence, istemezseniz karşıyı engellersiniz zaten. Günümüzde insanların çoğu bir telefon bir tablet ile hayatlarını götürüyor, hatta çoğunda tablet bile yok bu kadar farklı platforma destek ihtiyacı bence yok. Grup konusunda çok kısıtlı bir platform evet ama bir veya birkaç kişiye ultra yetkiler vermek "arkadaşlık" kavramını hafifleten saçma bir şey, sohbet ediliyor neticesinde, he istenmeyen gruplara eklenmeyi engellemek güzel oldu. Keza .exe gibi dosya formatlarını kim ne yapsın, PDF zip ve fotoğraf yollasın yeterli, profesyonel olarak kullanılacaksa bulut depolama hizmetleri duruyor daha güvenli ve zararlı yazılım taramaları da servise dahil...
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Phyrodex 1 ay
Yeter birader anladık Telegram reklamı yapıyorsun ama yeter ya her WP haberinin altında aynı şeyleri yazmak zorunda mısın Telegramı kimse kullanmıyor diye kullanmamak mı canını sıkıyor yeter ya kısa bir mesaj da değil ki
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