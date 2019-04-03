WhatsApp sonunda grup davetleri yönetim özelliklerini ekledi

Teknoloji Editörü
WhatsApp grup sohbetlerinin ne kadar sinir bozucu olduğunu hepimiz biliyoruz. İsteğimiz dışında eklendiğimiz gruplar, telefonumuza kolay ulaşamayacağımız anlarda bir ton bildirim almamıza sebebiyet vererek dijital hayatımızı daha da sinir bozucu hâle getiriyor. Maalesef Facebook sahipliğindeki WhatsApp, artık bu duruma bir son verdi ve kullanıcıların gruplara kimler tarafından alınabileceklerini seçme özelliğini sundu.Henüz kendi telefonumda göremediğim özellik, geldiği zaman şu şekilde aktive edilebilecek:
- WhatsApp içerisinde Ayarlar > Hesap > Gizlilik menüsüne ulaşın
- “Gruplar” seçeneğine dokunduktan sonra seçeneklerden size uygun olanı seçin. Sizi kimin gruplara davet edebileceğini artık kontrol edebileceksiniz.
Eğer sizin izin vermediğiniz kategoride yer alan birisi sizi bir gruba davet ederse onlara bir uyarı mesajı çıkacak ve ekleme işlemi başarısız olacak. Sizi eklemelerinin tek yolu ise özel mesaj yoluyla gönderebilecekleri katılım bağlantısı olacak.
Özellik uluslararası ölçekte yayınlanmaya başladı ve kısa süre sonra ülkemizde de kullanıma sunulacaktır. O zamana kadar Play Store ve App Store içindeki WhatsApp sayfalarını takip etmekte fayda var.
https://thenextweb.com/apps/2019/04/03/whatsapp-finally-lets-you-prevent-people-from-adding-you-to-their-shitty-groups/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var. Whatsappta özgün dosya gönderme sınırı sadece 16Mb, Telegram sınırsız.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
41)Sesli mesajların art arda dinlenilebilmesi.