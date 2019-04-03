WhatsApp sonunda grup davetleri yönetim özelliklerini ekledi

WhatsApp grup sohbetlerinin ne kadar sinir bozucu olduğunu hepimiz biliyoruz. İsteğimiz dışında eklendiğimiz gruplar, telefonumuza kolay ulaşamayacağımız anlarda bir ton bildirim almamıza sebebiyet vererek dijital hayatımızı daha da sinir bozucu hâle getiriyor. Maalesef Facebook sahipliğindeki WhatsApp, artık bu duruma bir son verdi ve kullanıcıların gruplara kimler tarafından alınabileceklerini seçme özelliğini sundu.

WhatsApp içerisinde Ayarlar > Hesap > Gizlilik menüsüne ulaşın “Gruplar” seçeneğine dokunduktan sonra seçeneklerden size uygun olanı seçin. Sizi kimin gruplara davet edebileceğini artık kontrol edebileceksiniz.

Eğer sizin izin vermediğiniz kategoride yer alan birisi sizi bir gruba davet ederse onlara bir uyarı mesajı çıkacak ve ekleme işlemi başarısız olacak. Sizi eklemelerinin tek yolu ise özel mesaj yoluyla gönderebilecekleri katılım bağlantısı olacak.

Özellik uluslararası ölçekte yayınlanmaya başladı ve kısa süre sonra ülkemizde de kullanıma sunulacaktır. O zamana kadar Play Store ve App Store içindeki WhatsApp sayfalarını takip etmekte fayda var.

https://thenextweb.com/apps/2019/04/03/whatsapp-finally-lets-you-prevent-people-from-adding-you-to-their-shitty-groups/

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Henüz kendi telefonumda göremediğim özellik, geldiği zaman şu şekilde aktive edilebilecek: