WhatsApp uygulamasına çıkartma özelliği geliyor

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a uzun zamandır beklenen çıkartma özelliğinin geleceği ortaya çıktı. Line, WeChat, Skype, Facebook Messenger, Telegram ve Allo gibi mesajlaşma platformlarında kullanılan bu özellik kendinizi daha eğlenceli bir biçimde ifade edebilmenizi sağlıyor.

Yeni özellik beta sürümde test ediliyor

WhatsApp ilk olarak ilk olarak Facebook'un F8 geliştirici konferansında duyurduğu çıkartma özelliği şimdilik Android platformunda, beta sürümde test ediliyor. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Dolayısı ile çıkartmaları hemen kullanmaya başlamak istiyorsanız WhatsApp'in beta programına kaydolmanız gerekiyor.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'a eklenen bu çıkartmaların Facebook Messenger'da da kullanılabileceği söyleniyor. Tüm bu soru işaretlerinin açıklığa kavuşması için yeni özelliğin kullanıma sunulmasını beklemekten başka bir seçeneğimiz şimdilik yok.

https://www.gsmarena.com/whatsapp_to_get_stickers_in_a_future_update-news-32247.php