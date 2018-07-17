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WhatsApp uygulamasına çıkartma özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a uzun süredir beklenen çıkartma özelliğinin geleceği ortaya çıktı. Test edilen özellik yakında kullanıma sunulacak. Detayları habermizde bulabilirsiniz.
10 ay
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1
6
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a uzun zamandır beklenen çıkartma özelliğinin geleceği ortaya çıktı. Line, WeChat, Skype, Facebook Messenger, Telegram ve Allo gibi mesajlaşma platformlarında kullanılan bu özellik kendinizi daha eğlenceli bir biçimde ifade edebilmenizi sağlıyor.

Yeni özellik beta sürümde test ediliyor

WhatsApp ilk olarak ilk olarak Facebook'un F8 geliştirici konferansında duyurduğu çıkartma özelliği şimdilik Android platformunda, beta sürümde test ediliyor. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Dolayısı ile çıkartmaları hemen kullanmaya başlamak istiyorsanız WhatsApp'in beta programına kaydolmanız gerekiyor.
Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'a eklenen bu çıkartmaların Facebook Messenger'da da kullanılabileceği söyleniyor. Tüm bu soru işaretlerinin açıklığa kavuşması için yeni özelliğin kullanıma sunulmasını beklemekten başka bir seçeneğimiz şimdilik yok.

https://www.gsmarena.com/whatsapp_to_get_stickers_in_a_future_update-news-32247.php Yorum Yaz
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devrimdoga 10 ay
Telegramı takip eden Whatsappa selamlarımı sunuyorum
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Bildiğin Odun 10 ay
Zaten şu uygulama hergün update ediyor kendini getire getire bunu mu getirdiler
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Rachsuchtig 10 ay
Acaba bunlar toplantıda "Gereksiz ne varsa ekleyin" falan mı diyorlar mühendislere
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overpSkpt 10 ay
Telegramda yıllardır bulunan bir özellik abartılacak bir şey değil. Yeni bir şey icat etmediler yani.
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Moving On 10 ay
Mark Zuckerberg'in her uygulaması birbirinin kopyası olacak sanırım.
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dr20mouse 10 ay
Ben whatsapp beta programındayım. Çıkartma gelmedi.
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