WhatsApp ve Facebook birleşimine Avrupa Komisyonu'ndan suçlama geldi

Avrupa'da faliyet gösteren firmaların baş belası haline gelmiş olan Avrupa Komisyonu şimdi de Facebook'a ceza kesmeyi planlıyor. Komisyona göre Facebook, WhatsApp'ı satın alırken iki şirketin birbirleriyle kişisel veri paylaşımı yapmayacağını ve kullanıcıların WhatsApp profilleriyle Facebook profilleri arasında bir senkronizasyon yapılmayacağını garanti etmişti. WhatsApp'ın rakibi uygulamaları ve onların faaliyetlerini de inceleyen Avrupa Komisyonu ise bunun Rekabet Kanunu'na uygun olduğunu belirtmişti.

Rekabet Kanunu'na uymadı

Ancak bu yılın başında WhatsApp'ın kullanıcıların telefon numaralarını, rehberlerini ve diğer kişisel bilgilerini Facebook'la paylaşması sonucu Facebook arkadaş önerileri kısmında ve reklamlarda bu bilgilerden faydalanarak hizmet sunmaya başlamıştı. AB rekabet politikasından sorumlu komisyon üyesi Margrethe Vestager; Facebook'un 2 yıl önce, ilk görüşmede yanıltıcı beyanda bulunduğunu, bundan sonra şirketin sözlerine inanmanın mümkün olmadığını vurguladı. Şirketlerin satın alma veya birleşme işlemlerini gerçekleştirirken verdikleri taahhütle bağlı olmak zorunda olduklarını vurgulayan Vestager, Facebook'un bu davranışıyla Rekabet Kanunu'nu çiğnediğini söyledi.

Suçlama ile Avrupa Komisyonu, Facebook'un 15 milyar dolara yakın yıllık cirosunun %1'ine kadar ceza kesebilecek. Suçlamaları yanıtlamak için 31 Ocak 2017'ye kadar vakti olan Facebook cephesinden ise yapılan açıklamalar olayın detaylıca araştırıldığı takdirde Facebook'un komisyonu yanıltmak gibi bir niyetinin olmadığının anlaşılacağı yönünde. Avrupa pazarındaki firmaları sıkı kurallara uymaları için zorlayan komisyon daha önce Twitter ve Microsoft ile ilgili işlemler yapmıştı. Apple ile olan ve 13 milyar dolarlık ceza istenen uyuşmazlığı ise halen sürüyor.

https://www.engadget.com/2016/12/20/facebook-accused-of-misleading-eu-during-whatsapp-takeover/