Almanya'dan sosyal medyaya sahte haber cezası

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Almanya hükümeti, Facebook ve diğer sosyal ağların sahte haber yayınlanmasına izin vermesi halinde 500 bin euro'ya kadar ceza kesebilmeye oalanak tanıyan yasayı meclisten geçireceklerini açıkladı. Yasaya göre sosyal ağlar, yayınlanan sahte haberleri 24 saat içinde silmek zorunda kalacak. Ayrıca Facebook gibi pazarı domine eden platformlar Almanya'da 7/24 açık olması gereken bir legal koruma ofisi açmak zorunda kalacak. Sosyal Demoktarik Parti’den Thomas Oppermann, Facebook'un yasaya uymadığı takdirde 500 bin euro cezaya çarptırılıp sahte haberde doğru ve tarafsız düzenlenmenin yapılması gerekeceğini açıkladı.

Gelecek yılın başında kanuna geçirilecek olan yasanın, Facebook gibi büyük sosyal paylaşım platformlarının daha dikkatli olmasını sağlayacağı aşikar. Son zamanlarda dünyanın pek çok noktasından sosyal paylaşım ağlarına bu konu hakkında tepki gelmesi artık sahte haberlerin kamuoyuna olan etkisinin büyüklüğünü gösteriyor.

Diğer Alman politikacıların yasa hakkında desteğini göstermesi ile birlikte Adelet Bakanı Heiko Maas; hakaret, karalama ve sahte iddiaların ifade özgürlüğü kapsamının altında saklanamayacağını ve yetkililerin konu hakkında işlem başlatmaları gerektiğini söylemişti. Ayrıca bu tür olayların 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmanın mümkün olduğunun da altını çizdi.

Avrupa Parlamentosu da konuya ilişkin daha ileri giderek sahte haberlerin Facebook gibi para basmaktan başka bir işe yaramayan platformlarda yayınlanması halinde daha yüksek miktarlarda cezaların verilmesinden yana olduğunu belirtmişti.