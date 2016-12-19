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Almanya'dan sosyal medyaya sahte haber cezası

Özellikle Facebook üzerinden yayınlanan sahte haberlerle oluşan kamuoyundan yorulan Almanya, artık internette sahte haber yayınlanan platformları 500.000 euroya kadar cezalandırabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Almanya'dan sosyal medyaya sahte haber cezası
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Almanya hükümeti, Facebook ve diğer sosyal ağların sahte haber yayınlanmasına izin vermesi halinde 500 bin euro'ya kadar ceza kesebilmeye oalanak tanıyan yasayı meclisten geçireceklerini açıkladı. Yasaya göre sosyal ağlar, yayınlanan sahte haberleri 24 saat içinde silmek zorunda kalacak. Ayrıca Facebook gibi pazarı domine eden platformlar Almanya'da 7/24 açık olması gereken bir legal koruma ofisi açmak zorunda kalacak. Sosyal Demoktarik Parti’den Thomas Oppermann, Facebook'un yasaya uymadığı takdirde 500 bin euro cezaya çarptırılıp sahte haberde doğru ve tarafsız düzenlenmenin yapılması gerekeceğini açıkladı.
Gelecek yılın başında kanuna geçirilecek olan yasanın, Facebook gibi büyük sosyal paylaşım platformlarının daha dikkatli olmasını sağlayacağı aşikar. Son zamanlarda dünyanın pek çok noktasından sosyal paylaşım ağlarına bu konu hakkında tepki gelmesi artık sahte haberlerin kamuoyuna olan etkisinin büyüklüğünü gösteriyor.
Diğer Alman politikacıların yasa hakkında desteğini göstermesi ile birlikte Adelet Bakanı Heiko Maas; hakaret, karalama ve sahte iddiaların ifade özgürlüğü kapsamının altında saklanamayacağını ve yetkililerin konu hakkında işlem başlatmaları gerektiğini söylemişti. Ayrıca bu tür olayların 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmanın mümkün olduğunun da altını çizdi.
Avrupa Parlamentosu da konuya ilişkin daha ileri giderek sahte haberlerin Facebook gibi para basmaktan başka bir işe yaramayan platformlarda yayınlanması halinde daha yüksek miktarlarda cezaların verilmesinden yana olduğunu belirtmişti.
 

http://arstechnica.com/tech-policy/2016/12/facebook-fake-news-germany-threatens-new-law-big-fines/ Yorum Yaz
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Lord Melkor 2 yıl en beğenilen
24 saat daha direnirsek hükümet düşecek.
1 Yanıt Yanıtla +9
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CoreXXX 2 yıl
ülkemizde yapsalar ve her yalana uygulansa ceza ülke zengin olur. sosyal medyada yapılan haberlerin yüzde 90ı yalan çünkü
1 Yanıt Yanıtla +8
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merveyanar 2 yıl
bizim memlekette bu serbest heralde :D hiç duymadım yalan haberden hapse gireni :) Yalnız tuhaf değilmi özgür medya savunucusu Elmanya(alamanya)'ya bak ;)
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mcrew 2 yıl
Kullanmayın bitsin.
Elin zuckerberg ini zengin etmeyin.
Full istismarci dolu.
Allah ini seven paylaştı bile
Atatürk ü seven paylassin.
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exterminant 2 yıl
bize de lazım şöyle bir şey
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DH Misafiri 2 yıl
ama özgürlük ama demookraasi bik bik bik... burada olsa söylenecek sözlerden bir kesit
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pspoor 2 yıl
Almanyanin yaptigi bu isin sahte haberlerle falan alakasi yok, oyle olsa ilk olarak kendi televizyonlarini ve gazetelerini kapatmalari gerekirdi. Bunlar sadece alman hükümetinin hosuna gitmeyen haberleri kolayca kanuna uygun olarak kaldirip, herhangi bir sekilde sesinin cikarmaya calisanlari ezmek icin alinmis kararlar.
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keremec 2 yıl
Gerici Almanya... Basın Özgürlüğü... Sansürcü zihniyet...
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addidas_85 2 yıl
Umarım kendi yayınladıkları yalan haberler içinde ceza alırlar, hoş para sol cepten sağ cebe geçecek ama en azından ne oldukları da ortaya çıkacaktır
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Lord Melkor 2 yıl en beğenilen
24 saat daha direnirsek hükümet düşecek.
1 Yanıt Yanıtla +9
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JiggySaw 2 yıl Lord Melkor
Lord Melkor

24 saat daha direnirsek hükümet düşecek.

Kesin bilgi, yayalım
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CoreXXX 2 yıl
ülkemizde yapsalar ve her yalana uygulansa ceza ülke zengin olur. sosyal medyada yapılan haberlerin yüzde 90ı yalan çünkü
1 Yanıt Yanıtla +8
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olağan_şüpheli 2 yıl CoreXXX
CoreXXX
ülkemizde yapsalar ve her yalana uygulansa ceza ülke zengin olur. sosyal medyada yapılan haberlerin yüzde 90ı yalan çünkü

bu seferde malum kişiler işine gelen doğru işine gelen yanlış muhabbeti yaparlar. aslında adalet olsa güzel uygulama . internet ortamında da fazlaca atıp tutulmamalı.
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