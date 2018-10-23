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WhatsApp yakında Touch ID veya Face ID ile kilitlenebilecek

Eğer WhatsApp sohbetlerinizi kimseye göstermek istemiyorsanız artık Face ID veya Touch ID çözümleri ile kilitleyebilirsiniz. Elbette her seferinde kendinizi tanıtmanız gerekiyor.
7 ay
4,3b
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10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mesajlaşma platformlarının en büyüğü olan WhatsApp yakın zamanda iOS biyometrik giriş sistemleri için destek sunmaya başlayacak. Alfa sürümünde ortaya çıkan özellik ile sizden başka kimse WhatsApp uygulamasına giremeyecek.

Daha güvenli

WhatsApp iOS uygulaması için geçerli olarak özellikte kullanıcılar Touch ID veya Face ID çözümünü sahip oldukları telefona göre tercih edebilecekler. Eğer bu ikisinde başarılı giriş yapamazlarsa bu kez sistem şifre isteyecek.

Ayrıca Bkz. "PlayStation Vue uygulaması Apple TV uygulaması ile entegre oldu"

Çok sık kullanılan bir uygulama olduğu için her seferinde kullanıcının kendisini tanıtması bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlayabilir. Bu bakımdan biraz daha WhatsApp Business kurumsal sürüm için daha uygun diyebiliriz.

Kişisel verilerin güvenliğini ön planda tutan WhatsApp bu bakımdan doğrudan yüz veya parmak izi verilerine erişmiyor. Doğrulamayı Apple’ın API’lerini kullanarak yapıyor. Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

 

https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-adding-Touch-ID-Face-ID-support-feature-update-iOS-app_id110284 Yorum Yaz
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deniz_sea 6 ay en beğenilen
Yakında mı biz zaten parmak izi ile uygulamaya girebiliyoruz
bknz: Android...
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alemburda34 6 ay
Xiaomi de standart olarak var zaten
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MaSSive 6 ay
Geri tuşu yok.

8 yıl android kullanan kişinin, iphone xs max ile imtihanı.
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sounderland 6 ay
Mate 8 ile yıllardır kullanabildiğimiz bir şey..
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fuky16 6 ay
Daha önce androidde olan özellik yeni yeni ios'a geliyor yaşasın bu büyük bir devrim
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KYMELRIA 6 ay
ekrem çaktırma ama bu haberde "appledan devrim" yazmayı unutmuşsun
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Hakimutata Insane 6 ay
Kilitlenen herşey açılır. Hırsıza hackere kilit dayanmaz ????????
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ouzqan 6 ay
Anroidde yapmadığımız hali kalmadı. Biraaz geç kalmış sanki :)
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alemburda34 6 ay
Xiaomi de standart olarak var zaten
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deniz_sea 6 ay en beğenilen
Yakında mı biz zaten parmak izi ile uygulamaya girebiliyoruz
bknz: Android...
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nightdrive 7 ay
meraklı arkadaş çevresi olanlar için bence her app i isteğe göre şifreleme seçenek olarak sunulmalı.benim için özellikle elzem
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fuckulteli 7 ay
Cihaz kilit ekranı yetiyor be
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