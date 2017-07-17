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WhatsApp'a YouTube entegrasyonu geliyor

WhatsApp kullanıcıları artık YouTube videolarını uygulamadan ayrılmaya gerek kalmadan izleyebilecekler. Yeni özellik iOS platformu için yayınlanan WhatsApp beta sürümünde ortaya çıktı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp son birkaç ayda birçok yeniliğe sahip oldu. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı ise şirketin YouTube entegrasyonunu test ettiğini gösteriyor. Yani yakında WhatsApp, YouTube videolarını uygulamadan ayrılmadan izlemenize olanak sağlayacak.
 
Yeni özellik, uygulamanın iOS platformu için yayınlanan WhatsApp beta sürümünde tespit edildi ve kullanıcıların resim içinde resim modunda YouTube video bağlantılarını oynatmasına izin verecek. Ekranda görünen yüzer pencerenin çimdikleyerek yakınlaştırma hareketi kullanılarak yeniden boyutlandırılabileceğini belirtelim.
 
Ayrıca uygulama kullanıcılara videoyu tam ekran modunda açma ve sohbet penceresini gizleme seçeneği de sunacak. Bu özelliğin Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.
 
Ayrıca Bkz. "HTC telefonlardaki klavye reklam göstermeye başladı [Güncellendi]"
Şirket, son birkaç ay içinde mesajlaşma platformunda birçok yeni değişiklik yaptı. Kısa süre önce iOS kullanıcıları için "Gece Modu" isimli kamera özelliği kullanıma sunulmuştu. Yeni özellik kullanıcıların uygulama içindeki kamerayla gece karanlığında daha parlak ve net fotoğraf çekmesini sağlıyor.
 
Ayrıca WhatsApp geçtiğimiz günlerde, tüm dosya formatlarını paylaşacak şekilde güncellendi. Kullanıcılar artık platform üzerinden APK dosyaları ve sıkıştırılmış klasörleri paylaşabiliyorlar. Android kullanıcıları maksimum 100MB boyutunda dosya paylaşabilirken, iOS kullanıcıları için sınır 128MB olarak belirlenmiş durumda.

http://wabetainfo.com/whatsapp-will-support-youtube-in-the-app/ Yorum Yaz
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Elessar Eredhian 1 yıl
Telegram'da senelerdir olan özellik.
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Mianfei 1 yıl
Telegram da hepsi var ve kasmıyor aslında chromeu kullandığı için loginde oluyor.
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NakahNiyesuh 1 yıl
Hiç sevmediğim bir olay. Linke tıkladığım an o linkteni sitenin uygulamasına gitmesini istemişimdir hep. Kendi içinde açıldığı zaman hiç sevmiyorum, giriş yapmamış oluyorsun falan dizaynı da kötü oluyor. İnşallah sevilmez ve gelmez bu özellik.
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brkaknc 1 yıl
Yapmayın kardeşim yapmayın. Whatsapp ın özelliği sade ve hızlı olmasıdır. Massenger gibi yavaş olursa kimse bakmaz yüzüne
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Giresunlufuk 1 yıl
Gayet güzel bir özellik. Gelsin kullanalım.
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axaxa 1 yıl
Abuk subuk şeylerle şişirmesinler millet sade seviyor işte
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Carcharies 1 yıl
Whatsapp’ın sevilen yüzü; sade, pratik, seri ve net olmasıydı. Hantallaştırmaya lüzum yok görüşündeyim. Msn messenger’ın kapatılma kararı alınmadan önceki hali geldi aklıma. Son hali içerik dola dola uzay mekiği gibi olmuştu. Whatsapp’dan daha büyük bir efsaneydi ve artık yok. Demek istediğim bazı şeylerin klasik ve basit olarak kalması kitlesini korumasını sağlayabilir. Bu gelen özellik tabiki kullanılabilir bir özellik fakat zamanla şişmesinden korkuyorum. Facebbok messenger kaç kişi kullanıyor ordan belli.
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krkmz1666 1 yıl
Windows phone ne kadar dosya gönderiyor
Windows phone sayfasında bahsedilmiyor bu haberde
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myhotyro 1 yıl
WhatsApp artık iyice hantallaşmaya, Facebook Messenger'a dönmeye başladı. Birkaç seneye kalmaz yerini yeni gelecek sade ve iyi bir alternatife bırakmak zorunda kalabilir.
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Saldırgan Gamer 1 yıl
Android de zaten çift pencere olayı var ama ios için iyi olmuş
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reshthesucker 1 yıl Saldırgan Gamer
Saldırgan Gamer
Android de zaten çift pencere olayı var ama ios için iyi olmuş

Cift pencere baska bisey picture in picture ayri bisey.
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