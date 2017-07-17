WhatsApp'a YouTube entegrasyonu geliyor

WhatsApp son birkaç ayda birçok yeniliğe sahip oldu. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı ise şirketin YouTube entegrasyonunu test ettiğini gösteriyor. Yani yakında WhatsApp, YouTube videolarını uygulamadan ayrılmadan izlemenize olanak sağlayacak.

Yeni özellik, uygulamanın iOS platformu için yayınlanan WhatsApp beta sürümünde tespit edildi ve kullanıcıların resim içinde resim modunda YouTube video bağlantılarını oynatmasına izin verecek. Ekranda görünen yüzer pencerenin çimdikleyerek yakınlaştırma hareketi kullanılarak yeniden boyutlandırılabileceğini belirtelim.

Ayrıca uygulama kullanıcılara videoyu tam ekran modunda açma ve sohbet penceresini gizleme seçeneği de sunacak. Bu özelliğin Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

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Şirket, son birkaç ay içinde mesajlaşma platformunda birçok yeni değişiklik yaptı. Kısa süre önce iOS kullanıcıları için "Gece Modu" isimli kamera özelliği kullanıma sunulmuştu. Yeni özellik kullanıcıların uygulama içindeki kamerayla gece karanlığında daha parlak ve net fotoğraf çekmesini sağlıyor.

Ayrıca WhatsApp geçtiğimiz günlerde, tüm dosya formatlarını paylaşacak şekilde güncellendi. Kullanıcılar artık platform üzerinden APK dosyaları ve sıkıştırılmış klasörleri paylaşabiliyorlar. Android kullanıcıları maksimum 100MB boyutunda dosya paylaşabilirken, iOS kullanıcıları için sınır 128MB olarak belirlenmiş durumda.

http://wabetainfo.com/whatsapp-will-support-youtube-in-the-app/