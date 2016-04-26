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Gmail'in Android uygulamasına Exchange desteği geldi

Google'ın e-posta uygulaması bir süredir Yahoo ve Hotmail gibi Gmail dışındaki servis sağlayıcıları destekliyordu. Yapılan yeni bir güncellemeyle artık tüm cihazlar için Exchange desteği de sunuyor.
3 yıl
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2
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Gmail, Google dışındaki e-posta hesaplarına kapılarını açtığında göze batan tek eksik vardı: tüm cihazlarda Microsoft Exchange desteği sunulmuyordu. Başka bir uygulama açmadan kurumsal e-postalarınıza erişmek istiyorsanız bunun artık mümkün olacağını söyleyelim.
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Google, Gmail uygulamasının Android sürümüne tüm cihazlar için Exchange desteği getiren yeni bir güncelleme yayınladı. Bu sayede şirket raporlarınız, kişisel iletilerle aynı uygulamada yer alabilecek. Özelliği hemen kullanmak isteyenlerin biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Çünkü güncelleme henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış durumda.
Ancak bunu beklerken Google'ın sunduğu diğer bir yeniliği deneyebilirsiniz. Google Drive'ın web sürümünde yapılan yeni bir güncelleme ile birlikte birisi dosya paylaştığında veya erişim isteği istediğinde Chrome bildirimi alınabilecek. Bu küçük bir şey gibi görünebilir ancak çok önemli bir belge bekleyenler için zaman tasarrufu sağlayabilir.

http://www.engadget.com/2016/04/25/gmail-on-android-exchange-support/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
criminalay 3 yıl
Bence çok iyi yapmışlar mail çöplüğü oluyordu zaten
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kadirirdem 3 yıl
bu zaten vardı ?
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