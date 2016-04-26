Gmail'in Android uygulamasına Exchange desteği geldi

Gmail, Google dışındaki e-posta hesaplarına kapılarını açtığında göze batan tek eksik vardı: tüm cihazlarda Microsoft Exchange desteği sunulmuyordu. Başka bir uygulama açmadan kurumsal e-postalarınıza erişmek istiyorsanız bunun artık mümkün olacağını söyleyelim.

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Google, Gmail uygulamasının Android sürümüne tüm cihazlar için Exchange desteği getiren yeni bir güncelleme yayınladı. Bu sayede şirket raporlarınız, kişisel iletilerle aynı uygulamada yer alabilecek. Özelliği hemen kullanmak isteyenlerin biraz sabırlı olmaları gerekiyor. Çünkü güncelleme henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış durumda.

Ancak bunu beklerken Google'ın sunduğu diğer bir yeniliği deneyebilirsiniz. Google Drive'ın web sürümünde yapılan yeni bir güncelleme ile birlikte birisi dosya paylaştığında veya erişim isteği istediğinde Chrome bildirimi alınabilecek. Bu küçük bir şey gibi görünebilir ancak çok önemli bir belge bekleyenler için zaman tasarrufu sağlayabilir.

http://www.engadget.com/2016/04/25/gmail-on-android-exchange-support/?ncid=txtlnkusaolp00000595