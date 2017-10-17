WhatsApp'a numara değiştirme özelliği eklendi, üç diğer özellik yolda

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın Android platformundaki Beta versiyonu güncellendi. Pek çok kullanıcının beklediği numara değiştirme özelliği güncelleme ile birlikte WhatsApp Beta’ya eklendi.

Numara değiştirme özelliği sayesinde WhatsApp hesap bilgisi, grup sohbetleri ve kişisel ayarlarınızı yeni numaraya taşıyabilirsiniz. Numara değişikliğini Ayarlar>Hesap>Numarayı Değiştir sayfasından yapabilirsiniz.

Numara değişikliği yapıldıktan sonra numara değişikliği yapıldığının bilgisi WhatsApp kişilerine ve gruplarına iletiliyor. Dilerseniz bu uyarıyı sadece seçtiğiniz kişi ve gruplara gönderebiliyorsunuz.

Instagram’da bulunan dinamik saat çıkartmasının bir benzeri de Beta sürüme eklenmiş durumda. Çektiğiniz fotoğraf ve durum gönderilerine saat çıkartması ekleyebilirsiniz.

WhatsApp’a Üç Yeni Özellik Eklenecek

wabetainfo.com’un aktardığı bilgiye göre WhatsApp geliştirici ekibi sesli grup sohbeti üzerinde çalışmalar yapıyor. Örneğin bir iş için veya akşam düzenleyeceğiniz eğlence organizasyonu için oluşturduğunuz grup üyelerini topluca arayarak daha hızlı iletişim gerçekleştireceksiniz. Bu özelliğin 2018’den sonra ekleneceği tahmin ediliyor.

WhatsApp’ın öncelikleri arasında mesajı geri alma özelliği bulunuyor. Bu özellik uygulamanın Sık Sorulan Sorular sayfasında yanlışlıkla yayınlananmıştı. Mesajı geri alma özelliği sayesinde gönderilen mesajlar 5 dk içerisinde geri alınabilecek. Tabi bunun için karşı tarafın mesajı görüntülememiş olması gerekiyor.





Bir diğer eklenecek özellik de emoji arama özelliği. Mesaj yazarken iki nokta üst üste işareti koyup aranılan emoji yazılabilecek. Örneğin :monkey yazarak maymun ile ilgili emojiler görüntülenebilecek. Bu özelliğin bir sonraki güncelleştirmede eklenmesi ve sonraki güncelleştirmelerde de yukarıda bahsettiğimiz özelliklerin eklenmesi planlanıyor.

WhatsApp Android Beta Nasıl Kullanılır? Uygulamanın Play Store sayfasının altında bulunan Beta test kullanıcısı olun butonu ile WhatsApp Android Beta’yı kullanabilirsiniz.