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WhatsApp'a numara değiştirme özelliği eklendi, üç diğer özellik yolda

Whatsapp'ın Android Beta versiyonu güncellendi ve uygulamaya numara değiştirme özelliği eklendi. Eski numaradaki bilgileri ve sohbetleri yeni numaraya taşımak mümkün.
1 yıl
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15
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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WhatsApp'a numara değiştirme özelliği eklendi, üç diğer özellik yolda
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın Android platformundaki Beta versiyonu güncellendi. Pek çok kullanıcının beklediği numara değiştirme özelliği güncelleme ile birlikte WhatsApp Beta’ya eklendi.

Numara değiştirme özelliği sayesinde WhatsApp hesap bilgisi, grup sohbetleri ve kişisel ayarlarınızı yeni numaraya taşıyabilirsiniz. Numara değişikliğini Ayarlar>Hesap>Numarayı Değiştir sayfasından yapabilirsiniz.

Numara değişikliği yapıldıktan sonra numara değişikliği yapıldığının bilgisi WhatsApp kişilerine ve gruplarına iletiliyor. Dilerseniz bu uyarıyı sadece seçtiğiniz kişi ve gruplara gönderebiliyorsunuz.

Instagram’da bulunan dinamik saat çıkartmasının bir benzeri de Beta sürüme eklenmiş durumda. Çektiğiniz fotoğraf ve durum gönderilerine saat çıkartması ekleyebilirsiniz.

WhatsApp’a Üç Yeni Özellik Eklenecek

wabetainfo.com’un aktardığı bilgiye göre WhatsApp geliştirici ekibi sesli grup sohbeti üzerinde çalışmalar yapıyor. Örneğin bir iş için veya akşam düzenleyeceğiniz eğlence organizasyonu için oluşturduğunuz grup üyelerini topluca arayarak daha hızlı iletişim gerçekleştireceksiniz. Bu özelliğin 2018’den sonra ekleneceği tahmin ediliyor.

WhatsApp’ın öncelikleri arasında mesajı geri alma özelliği bulunuyor. Bu özellik uygulamanın Sık Sorulan Sorular sayfasında yanlışlıkla yayınlananmıştı. Mesajı geri alma özelliği sayesinde gönderilen mesajlar 5 dk içerisinde geri alınabilecek. Tabi bunun için karşı tarafın mesajı görüntülememiş olması gerekiyor.

WhatsApp'a numara değiştirme özelliği eklendi, üç diğer özellik yolda


Bir diğer eklenecek özellik de emoji arama özelliği. Mesaj yazarken iki nokta üst üste işareti koyup aranılan emoji yazılabilecek. Örneğin :monkey yazarak maymun ile ilgili emojiler görüntülenebilecek. Bu özelliğin bir sonraki güncelleştirmede eklenmesi ve sonraki güncelleştirmelerde de yukarıda bahsettiğimiz özelliklerin eklenmesi planlanıyor.

WhatsApp Android Beta Nasıl Kullanılır?

Uygulamanın Play Store sayfasının altında bulunan Beta test kullanıcısı olun butonu ile WhatsApp Android Beta’yı kullanabilirsiniz.

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Kavun11 1 yıl en beğenilen
Emoji arama ve telefon numarası değiştirme zaten bir süredir yokmu, beta kullanmıyorum.
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KalemKolik 1 yıl
Hepsi yalan şu mesajı geri alma özelliği gelsin. İnanılmaz mağdur olduğum anlar oldu. Hiçbir özellik bunun kadar önemli değil. Kaç yıldır gelecek bu özellik.
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alidarkstone 1 yıl
Yahu kardeşim bende yeni bişey diye arkadaşlara anlatıyorum. Zaten bu özellik var :) Üstelik Beta da kullanmıyorum.
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WarSaw 1 yıl
böyle boş tırıvı şeyler yapacaklarına dualsim li telefonalara multi watsapp yapsalarya.
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Bloother 1 yıl
Telegram kullanın. Hepsi zaten aylardır mevcut.
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Mianfei 1 yıl
Telegram gibi şunun içinden geçen bir app varken şu salak WhatsApp :(( Yakın çevrem ve mesajlastığım herkesi buna geçirdim mutluyum. Zaten elzem bi ihtiyaç olunca wpden birine yazabiliyosun easy. Telegramda yedek diye bir sıkıntı yok. Mesaji yazsan yarida gondermeden biraksan bile pcye baksan orda yazilmis ama gonderilmemis olarak gorursun. Oyle bi yedek sistemi var. Zaten her şey oto yedekleniyor. İstediğin gibi sil tekrar yükle appi geri geliyor.
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drjacob 1 yıl
değişiklik istemiyoruz eskisi gibi bildirimler zamanında gelsin yeter
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tek_Türk 1 yıl
emoji hoş olur, fakat Türkçe desteği olmazsa randımanlı kullanımı olmaz.
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bkaakco 1 yıl
Ne zamanki bilgisayardan kullanırken telefondan "tamamen bağımsız" kullanıma izin verir, o zaman gözüme girer. Bu devirde yapılamayacak bir şey değil.
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RaptorFX 1 yıl
Allah aşkına whatsapp lite diye bir nane çıksın.
Gittikçe devasallaşan bir yazılım. Hele ki eski telefonlara kurmak artık eziyet oldu.
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minur 1 yıl
mesajı geri alma özelliğini şu an kullanıyorum ve gayet güzel:D herkes soruyor nasıl yaptığımı
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x X x 1 yıl minur
minur
mesajı geri alma özelliğini şu an kullanıyorum ve gayet güzel:D herkes soruyor nasıl yaptığımı

K
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Kefelon 1 yıl
2 ay önce telefon numaramı değiştirdim ve bu numara değiştirme özelliğini kullanarak WhatsApp'ı aktardım. Normal WhatsApp kullanıyorum.
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Kavun11 1 yıl en beğenilen
Emoji arama ve telefon numarası değiştirme zaten bir süredir yokmu, beta kullanmıyorum.
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