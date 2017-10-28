WhatsApp’a yeni emojiler ve mesaj silme özelliği eklendi

WhatsApp yakın zamanda kendi emoji paketini Android platformundaki Beta sürümünde kullanıma sunmuştu. Bu emojilere ek yeni emojiler eklendi. Play Store’da WhatsApp Beta için yayınlanan 2.17.401 sürümlü güncelleme ile yeni emojileri ve merakla beklenen mesaj silme özelliğini edinebilirsiniz.

Yaklaşık 50 adet yeni emoji eklendi. Gözleri parlayan surat, şşt işareti yapan surat, kusan surat, küfür eden surat, denizkızı, zombi, beyin, kirpi ve Cadılar Bayramı emojileri gibi pek çok yeni emoji bulunuyor. Ancak hâlâ daha Apple’ın son en emoji seti ve Android 8’in emoji setine göre eksik emojiler var.

Sonunda Mesaj Silme Özelliği Geldi

Mesaj silme özelliğinin eklendiğine dair haberler çıkmış ancak ülkemiz kullanıcıları için yayınlanan sürümde bu özelliğe yer verilmemişti. WhatsApp Beta 2.17.401 güncellemesi ile mesaj silme özelliği eklendi.

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Gönderilen mesajı 7 dakika içerisinde silebilirsiniz. Silinen mesajlar uygulamada ve bildirim çubuğunda siliniyor. Mesajı silmek için mesajı seçip silme tuşuna bastıktan sonra çıkan mesajlardaki “Herkesten Sil” seçeneğini seçmek yeterli. Sildiğiniz mesajın yerinde “Bu mesaj silindi” ibaresi yer alacak. Grup konuşmalarındaki mesajlar da silinebiliyor.

Bu özellikleri edinmek için Play Store'da WhatsApp sayfasında bulunan Beta'ya Katıl seçeneğini seçerek Beta sürümüne geçmeli ve son güncellemeyi yapmalısınız.

Güncelleme: Android'in Final sürümü güncellendi. Yeni emojiler ve mesajı silme özelliği ve tüm Android kullanıcılarına açıldı. iOS kullanıcıları için de App Store'da güncelleme yayınlandı ve mesajı silme özelliği iPhone modellerine geldi.