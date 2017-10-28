WhatsApp’a yeni emojiler ve mesaj silme özelliği eklendi

Yaklaşık 50 adet yeni emoji eklendi. Gözleri parlayan surat, şşt işareti yapan surat, kusan surat, küfür eden surat, denizkızı, zombi, beyin, kirpi ve Cadılar Bayramı emojileri gibi pek çok yeni emoji bulunuyor. Ancak hâlâ daha Apple’ın son en emoji seti ve Android 8’in emoji setine göre eksik emojiler var.
Sonunda Mesaj Silme Özelliği Geldi
Mesaj silme özelliğinin eklendiğine dair haberler çıkmış ancak ülkemiz kullanıcıları için yayınlanan sürümde bu özelliğe yer verilmemişti. WhatsApp Beta 2.17.401 güncellemesi ile mesaj silme özelliği eklendi.
Gönderilen mesajı 7 dakika içerisinde silebilirsiniz. Silinen mesajlar uygulamada ve bildirim çubuğunda siliniyor. Mesajı silmek için mesajı seçip silme tuşuna bastıktan sonra çıkan mesajlardaki “Herkesten Sil” seçeneğini seçmek yeterli. Sildiğiniz mesajın yerinde “Bu mesaj silindi” ibaresi yer alacak. Grup konuşmalarındaki mesajlar da silinebiliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hiçbiri bunların yerini tutmuyor