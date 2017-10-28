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WhatsApp’a yeni emojiler ve mesaj silme özelliği eklendi

Yakın zamanda kendi emoji setini kullanıma sunan WhatsApp bu emojilere yenilerini ekledi. Merakla beklenen mesaj silme özelliği de şuan kullanılabilir durumda. İşte güncellemeye dair notlar:
1 yıl
43b
1
31
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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WhatsApp yakın zamanda kendi emoji paketini Android platformundaki Beta sürümünde kullanıma sunmuştu. Bu emojilere ek yeni emojiler eklendi. Play Store’da WhatsApp Beta için yayınlanan 2.17.401 sürümlü güncelleme ile yeni emojileri ve merakla beklenen mesaj silme özelliğini edinebilirsiniz.

Yaklaşık 50 adet yeni emoji eklendi. Gözleri parlayan surat, şşt işareti yapan surat, kusan surat, küfür eden surat, denizkızı, zombi, beyin, kirpi ve Cadılar Bayramı emojileri gibi pek çok yeni emoji bulunuyor. Ancak hâlâ daha Apple’ın son en emoji seti ve Android 8’in emoji setine göre eksik emojiler var.

Sonunda Mesaj Silme Özelliği Geldi

Mesaj silme özelliğinin eklendiğine dair haberler çıkmış ancak ülkemiz kullanıcıları için yayınlanan sürümde bu özelliğe yer verilmemişti. WhatsApp Beta 2.17.401 güncellemesi ile mesaj silme özelliği eklendi. 

WhatsApp’a yeni emojiler ve mesaj silme özelliği eklendi
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Gönderilen mesajı 7 dakika içerisinde silebilirsiniz. Silinen mesajlar uygulamada ve bildirim çubuğunda siliniyor. Mesajı silmek için mesajı seçip silme tuşuna bastıktan sonra çıkan mesajlardaki “Herkesten Sil” seçeneğini seçmek yeterli. Sildiğiniz mesajın yerinde “Bu mesaj silindi” ibaresi yer alacak. Grup konuşmalarındaki mesajlar da silinebiliyor.

Bu özellikleri edinmek için Play Store'da WhatsApp sayfasında bulunan Beta'ya Katıl seçeneğini seçerek Beta sürümüne geçmeli ve son güncellemeyi yapmalısınız.
Güncelleme: Android'in Final sürümü güncellendi. Yeni emojiler ve mesajı silme özelliği ve tüm Android kullanıcılarına açıldı. iOS kullanıcıları için de App Store'da güncelleme yayınlandı ve mesajı silme özelliği iPhone modellerine geldi.

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Phantom II 1 yıl en beğenilen
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XPerience 1 yıl
DH'nin emojileri bile durumu daha iyi anlatıyor.
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mert1907 1 yıl
Orada bu mesaj silindi dedikten sonra ne esprisi kaldı.
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System32Deleted 1 yıl
İyide Grupta Silinmiyo Mesaj
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DH Misafiri 1 yıl

Bizde mesaj silinince , silinen mesaj neydi diye komplo teorileri kurulur . Silmeyin, kalsın daha iyi ??

yanlışlıkla sana attığım mesajı sildim dersin napcak kescek mi? :)
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Scaleo 1 yıl
zaten mesaj silme işleminin başarılı olması için mesajın karşı tarafa hiç ulaşmamış olması gerekiyor. yani karşı tarafın o an internete bağlı olmaması gerek. bu ihtimal de bayağı düşük bir ihtimal.
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LouisVuitton 1 yıl Scaleo
Scaleo

zaten mesaj silme işleminin başarılı olması için mesajın karşı tarafa hiç ulaşmamış olması gerekiyor. yani karşı tarafın o an internete bağlı olmaması gerek. bu ihtimal de bayağı düşük bir ihtimal.

Mesajı karşı taraf okumadığı sürece silebilirsiniz.
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m-99 1 yıl
Dünyada her şey flat minimal tasarım yolunda ilerlerken emojilere neden bir güncelleme ile bu kadar detay verildi anlamak zor. Malesef iyi durmuyorlar temiz tasarım değil.
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zwartevis 1 yıl
Niye bir babayiğit çıkıp MSN temasında bir mesajlaşma uygulaması yapmıyor, yada en azından gif göndermeleri, emojileri, durum eklemeleri, titretmeleri falan eklemiyor anlamıyorum. Patenti mi var bu işin? Gerçekten müthiş olur, Whatsapp'ı sarsacak tek uygulama da bu olur bana göre.
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hayhan 1 yıl
@theJuDGe_41, betaya katıldım, dediğiniz sürüme güncelledim.Android kullanıcısıyım lakin herkeste sil gelmedi :(
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theJuDGe_41 1 yıl hayhan
hayhan
@theJuDGe_41, betaya katıldım, dediğiniz sürüme güncelledim.Android kullanıcısıyım lakin herkeste sil gelmedi :(

Silme tuşuna basınca herkesten sil diye seçenek geliyor. Ona basman lazım. Karşı tarafın watsapı çok eski sürümse olmaz
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WaylandIZMIR 1 yıl simbolmina
iphone da beta değil
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WaylandIZMIR 1 yıl
IOS da şu an bu özellik aktif.
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Phantom II 1 yıl en beğenilen
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eP_362 1 yıl
Sonunda kurtulduk Apple emojilerinden.
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