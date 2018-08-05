WhatsApp'ın Android sürümüne YouTube entegrasyonu geldi

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, genel kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Mesajlaşma platformu şu anda kullanıcıların uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan sohbette paylaşılan YouTube videolarını izlemesini sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladı.

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Hatırlamak gerekirse resim içinde resim (picture in picture) modu WhatsApp'ın iOS sürümünde zaten mevcut ve bu yılın başlarında kullanıma sunuldu. WhatsApp beta programı kapsamında yayınlanan 2.18.234 numaralı sürüme de eklenen özellik şu anda çok az sayıda Android kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. WhatsApp'ın son birkaç aydır YouTube entegrasyonu üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil

Resim içinde resim modunun Android sürümüne gelmesi ile birlikte artık kullanıcılar Instagram ve YouTube videolarını, WhatsApp uygulamasının içerisindeki küçük bir pencerede görüntüleyebilecek. Hala geliştirilme aşamasında olan özelliğin genel kullanıma sunulmadan önce daha da iyileştirilmesi gerektiği bildiriliyor. Bu nedenle yayınlanma tarihi henüz belli değil.

https://wabetainfo.com/whatsapp-is-finally-developing-a-picture-in-picture-mode-for-android/