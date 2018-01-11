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WhatsApp'ın grup sohbetlerine gizlice sızmayı sağlayacak bir açık keşfedildi

Alman araştırmacılar uçtan uca şifrelemeye rağmen WhatsApp'ın grup sohbetlerine gizlice sızmanın yolunu buldular. Durumdan haberdar olan Facebook ise herhangi bir sorun olmadığını söylüyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp bundan birkaç yıl önce mesajlaşma uygulamasına "uçtan uca şifreleme" özelliği eklemişti. Bu güvenlik önlemi sayesinde mesajlarınız, fotoğraflarınız, videolarınız ve sesli mesajlarınız gibi tüm verileriniz koruma altına alınırken, yanlış kişilerin eline geçmesi engellenmiş oluyor.
Ayrıca Bkz. "LG G7'nin özellikleri sızdı: OLED ekran, Snapdragon 845 ve 6 GB RAM"
Ancak WIRED'ın son raporuna göre WhatsApp'da, hiç tanımadığınız kişilerin kendilerini (veya diğer kişileri) özel grup sohbetlerine dahil edebilecekleri potansiyel bir güvenlik açığı keşfedildi. Zürih'teki Real World Crypto güvenlik konferansında duyurulan bu açık Almanya'nın Bochum şehrindeki Ruhr Üniversitesi'nde görev yapan bir grup araştırmacı tarafından keşfedildi.

Facebook: Güvenlik açığı "teorik", sorun yok!

Güvenlik açığı son derece endişe verici gibi görünse de gruplara gizlice kişi ekleme, sadece WhatsApp sunucularının kontrolü ele geçirilebildiği taktirde yapılabiliyor. Muhtemelen de WhatsApp bunun önüne geçmek için gerekli tüm güvenlik önlemleri almıştır. Bunun yanında WhatsApp'ın sunucularına erişmenin ciddi bir hack becerisi gerektirdiğini de unutmamak gerekir.
Araştırmacılar aynı zamanda, WhatsApp'ı güvenlik açığından haberdar ettiklerini söylüyorlar. Ancak kendilerine teorik bir sorun olması nedeniyle Facebook'un bug bounty (güvenlik açığını bulana ödül verme) programı için uygun olmadığı söylenmiş. Yani bu güvenlik açığını buldukları için ödül olarak herhangi bir para alamamışlar.

https://www.wired.com/story/whatsapp-security-flaws-encryption-group-chats/ Yorum Yaz
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Theologist 1 yıl en beğenilen
Telegram forever... What's app yok kafam rahat... Kaliteli ve az arkadaşın olması kuru kalabalıktan iyidir....
What's App'a hiç güvenemiyorum güvenemedim....
Telegram forever... What's app yok kafam rahat... Kaliteli ve az arkadaşın olması kuru kalabalıktan iyidir....What's App'a hiç güvenemiyorum güvenemedim......
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Rachsuchtig 1 yıl
"Hiçbir sistem güvenli değildir." WhoAmI filminin sloganıydi. Doğru söz vesselam
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İbrahim.1299 1 yıl
Dikkatinizi çeken bir yanlış olduğun da bence hemen silin o programı bir daha kullanmayın şimdi genelde bütün programlarda virüs var nerdeyse güvenemiyoruz ben ter giden bir durumda siliyorum birdaha kullanmıyorum sizde öyle yapın kardeşler.
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Rachsuchtig 1 yıl
"Hiçbir sistem güvenli değildir." WhoAmI filminin sloganıydi. Doğru söz vesselam
1 Yanıt Yanıtla +7
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kadirirdem 1 yıl Rachsuchtig
Ben ona daha çok internet ve GPS erişimi olan hiçbir şekilde güvenli değildir.
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AnadoluEfes 1 yıl
Bizim gruba sızan dul girer hamile çıkar o denli tehlikeli :D
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kaazto28 1 yıl
eğer teknolojik alette yazılım varsa illa ki her zaman açık vardır.
olmaması kaçınılmaz.
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Theologist 1 yıl en beğenilen
Telegram forever... What's app yok kafam rahat... Kaliteli ve az arkadaşın olması kuru kalabalıktan iyidir....
What's App'a hiç güvenemiyorum güvenemedim....
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FRAPS_TR 1 yıl
Bu bir virüs olabilir mi
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