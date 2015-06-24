WhatsApp'ın sesli arama özelliği bütün Windows Phone kullanıcılarına geldi

Dünyanın en çok kullanılan alık mesajlaşma yazılımları arasında yer alan WhatsApp, Windows Phone için kısa süre önce kapalı betasına da getirdiği sesli arama özelliğini evrensel olarak herkesin kullanımına açtı.

Kişilerin direkt olarak WhatsApp üzerinden sesli görüşmeler yapabilmesine imkan tanıyan bu özellik, 2.12.60 kodlu sürüm ile geliyor. Yapılan denemeler sonucunda oldukça hızlı çalışma gösteren, çok yüksek ses kalitesi ortaya koyan ve WhatsApp'ın diğer platformlarındaki sürümleriyle de aktif olarak kullanılabildiği belirtilen arama süreci, önemli bir eksiği daha kapatıyor.

http://www.windowscentral.com/whatsapp-finally-brings-voice-calling-masses