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WhatsApp'ın sesli arama özelliği bütün Windows Phone kullanıcılarına geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
934
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20
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WhatsApp'ın sesli arama özelliği bütün Windows Phone kullanıcılarına geldi
 
Dünyanın en çok kullanılan alık mesajlaşma yazılımları arasında yer alan WhatsApp, Windows Phone için kısa süre önce kapalı betasına da getirdiği sesli arama özelliğini evrensel olarak herkesin kullanımına açtı.
Kişilerin direkt olarak WhatsApp üzerinden sesli görüşmeler yapabilmesine imkan tanıyan bu özellik, 2.12.60 kodlu sürüm ile geliyor. Yapılan denemeler sonucunda oldukça hızlı çalışma gösteren, çok yüksek ses kalitesi ortaya koyan ve WhatsApp'ın diğer platformlarındaki sürümleriyle de aktif olarak kullanılabildiği belirtilen arama süreci, önemli bir eksiği daha kapatıyor.
WhatsApp'ın son sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/whatsapp-finally-brings-voice-calling-masses Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-BraveHeart- 4 yıl


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krkmz1666 4 yıl
Sesli aramadan sonra üzerine 2 güncelleme geldi
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cadde19 4 yıl krkmz1666
krkmz1666
Sesli aramadan sonra üzerine 2 güncelleme geldi

Hocam farkeden birşey oldu mu ne farkı var sesli arama güncellemesinden sonra
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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
Wp sistemi fanıydım neredeyse ama şimdi android kullanırken görüyorum ki adamlar android mağaza ya bile önem gösterirken kendi mağazalarına hiç ilgilenmemesi sinir bozucu. Mesela office lens programını niye androide çıkıyorsun ki!
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Guest-F8946C419 4 yıl
Windows 10 Bayağı fark yaratacak gibi duruyor.
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Whippoorwill 4 yıl Guest-F8946C419
MinPayne
Windows 10 Bayağı fark yaratacak gibi duruyor.

Umarız sadece durmaz.
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e-Militarist 4 yıl
Android'e Şubat gibi geldiyse Android'le Windows Phone arasında 4 ay gibi bir fark var demek. Microsoft arayı kapatıyor yani.
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SkyTech74 4 yıl
Microsoft mu? geliştiriciler mi?
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Elsa 4 yıl e-Militarist
Arama motoru bile x86 Windows kadar profesyonel ARM işletim sistemi yapıyor, x86 Windows'un mucidi kendi ARM işletim sistemine özen göstermiyor, gidiyor Android Watch'a klavye uygulaması, Apple için spor uygulaması geliştiriyor. Umarım Sadya Natella gider ve başa Joe Belfiore geçer.
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vozer 4 yıl
Ben umudu kesmiştim. Sabah güncellemeyi gördüm. Hemen ayrıntılarına baktım ama sesli görüşme yazmıyordu, hayal kırıklığına uğradım. Forumda görmesem sesli arama butonuna basmazdım bile. Eskisi gibi o buton hat üzerinden arar diye düşünürdüm. Büyük bir dertten kurtuldum.
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BekirTemel 4 yıl
Wp nin kaderi bu gençler çok şaşırmamak lazım.
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Whippoorwill 4 yıl
Kaç ay sonra geldi bakalım kaç kişi kullanacak.
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307kd 4 yıl
Yuhh, daha yeni mi geliyor?
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