Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

WhatsApp’ın yeni Android sürümü mesajları otomatik olarak silebiliyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp en yeni beta sürümünde doküman paylaşımı, mesajların otomatik olarak silinmesi gibi özellikler Android uygulamasına geliyor.
3 yıl
4,2b
1
9
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Bir milyardan fazla kullanıcısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, uzunca bir süredir beta sürümü ile yenilikleri kullanıcılarına test aşamasındayken deneme imkanı sunuyordu. Google Play Store destekli olarak beta programını da başlatan WhatsApp, yeni sürümde ilgi çekici özelliklere kavuşuyor.

Ayrıca Bkz. "Whatsapp’ın en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun"
WhatsApp 2.12.489 sürüm numaralı versiyonda PDF dosyalarını resmi olarak paylaşmaya olanak tanımaya başladı. Henüz doc veya docx paylaşımı gibi bir olanaksa mevcut değil. Bunun yanı sıra mesajların otomatik olarak temizlenebilmesi konusuna da bir düzenleme getirilmiş. Artık kullanıcılar 30 gün ile 6 ay arasında değişen sürelerde geçmiş mesajların otomatik olarak silinebilmesine  olanak tanıyor.

Tabi bu özellikler şimdilik sadece Android kullanıcıları için geçerli ancak bir Android kullanıcısı iOS kullanıcısına PDF gönderdiği zaman dosya iOS cihazlara ulaşabiliyor. Diğer özelliklerin iOS’a gelmesi içinse daha bir süre beklenmesi gerekiyor. WhatsApp’ın yeni özelliklerini ilk deneyen olmak için yukarda paylaştığımız linkte yer alan sayfadan beta programına kayıt olabilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 3 yıl en beğenilen
ios sürümü olmasaydı başlık muhtemelen "whatsapp'ın ios sürümü devrimsel nitelikteki bir güncellemeyle eski mesajları silme olanağı sağlıyor" olurdu.
Naparsın işte kapitalizm
ios sürümü olmasaydı başlık muhtemelen "whatsapp'ın ios sürümü devrimsel nitelikteki bir güncellemeyle eski mesajları silme olanağı sağlıyor" olurdu.Napars...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SUAVI 3 yıl
19 milyar dolara satabilecegimiz fikirleriniz var ise hemen benle iletisime gecin. Uygulamaya dandik demisler. Ahahaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
başlık ve içerik biraz farklı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ltrg 3 yıl
Whatsapp sonsuza dek gelisecek elbette ama bzim gonlumuzde hicbi zaman bi msn olamayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batumatu 3 yıl
Gif desteği şart
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuank 3 yıl
Dandik bi uygulama gif destegi yok dosya aktarma destegi yok daha yeni yeni oda simdi de eski mesajlari silme gibi bir sacmalik yav kardesim silmek istesem ben kendim silerim zaten kullanmayin su sacma uygulamayi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl en beğenilen
ios sürümü olmasaydı başlık muhtemelen "whatsapp'ın ios sürümü devrimsel nitelikteki bir güncellemeyle eski mesajları silme olanağı sağlıyor" olurdu.
Naparsın işte kapitalizm
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 3 yıl
Bir de derlerki ios daki app ler daha verimli calisiyor...

Şu smile larda NAH isareti yokmu ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bultar 3 yıl
İçerikle alakasız olmuş. İnsanın aklına bug olduğu ve geçmişi sildiği geliyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 3 yıl
Başlık biraz ayıp olmamış mı ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPhone 5SE'nin en net görüntüsü sızdırıldı 3 yıl Huawei, 9 Martta düzenleyeceği etkinliğin teaser görüntüsünü paylaştı 3 yıl Kara Kule serisi beyaz perde yolunda 3 yıl Evrenin sonu ne zaman geliyor? 3 yıl HTC One M10'a ait ilk kısa tanıtım videosunu yayınladı 3 yıl Samsung, 4K ekranların akıllı telefonlarda yaygınlaşacağını düşünüyor 3 yıl Shuttle'dan Skylake tabanlı ince profil kasalar 3 yıl Score! Hero: Takımınızın kaderi sizin ellerinizde! 3 yıl Zynga patronu Mark Pincus, ikinci kez görevini bıraktı 3 yıl 3D televizyonlarda sona mı geliyoruz? 3 yıl Canlı Yayın Rehberi "Yeşil perde, resim içinde resim ve fazlası" 3 yıl Sony Xperia Z5, özel Extra Bass kulaklık ile Türk Telekom Mağazaları’nda 3 yıl Samsung Galaxy S7 kutudan 8GB kayıp depolama alanıyla çıkıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için kiralama programı 3 yıl Windows, kurumsal kullanıcıları daha sıkı koruyacak 3 yıl PC Oyuncusu: Düşük sistemlerde de çalışacak PC oyunları 3 yıl Slack çok yakında sesli ve görüntülü sohbet özelliğine kavuşacak 3 yıl Çift kameralı amiral gemisi Huawei P9'un ilk canlı fotoğrafları sızdı 3 yıl Playstation 4'e PC ve Mac için Remote Play Desteği Geliyor 3 yıl Microsoft: Xbox One Zamanla PC'ye Benzeyecek 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp’ın yeni Android sürümü mesajları otomatik olarak silebiliyor Sonraki Meizu Pro 6'da 3D Touch ekran teknolojisi yer alacak 3 yıl Bilgisayar dünyasının Nobel'i modern kriptografiye gitti 3 yıl Youtube'un oyun içeriği hala Twitch'in önünde 3 yıl HTC One M10 ile çekilmiş bir fotoğraf internete sızdırıldı 3 yıl "Galaxy S6 serisinde microSD desteğine yer vermedik, çünkü..." 3 yıl Uzayda gördüğünüz en parlak cisim yakında insan yapımı olabilir 3 yıl AMD, en hızlı APU'sunu satışa sunuyor 3 yıl 9.7 inçlik iPad Pro, kamerası ile bir ilke imza atabilir 3 yıl NASA'nın süpersonik X-Uçakları "sessizce" geri dönüyor 3 yıl Booyah: WhatsApp'a görüntülü grup sohbeti özelliği kazandırın 3 yıl Google'ın sürücüsüz otomobili ilk defa kendi hatası nedeniyle kaza yaptı 3 yıl Scott Kelly'nin Dünya'ya dönüşünü canlı izleyin(İniş gerçekleşti) 3 yıl AMD, harici grafik kartı desteği hazırlıyor 3 yıl Google Sky Map, 2011 yılından bu yana ilk kez güncellendi 3 yıl Android N ile bildirim menüsü değişiyor 3 yıl Gigabyte H170-Gaming 3 uygun fiyatlı oyuncu anakartı incelemesi 3 yıl Lamborghini'nin 770 beygirlik yeni süper otomobili: Centenario 3 yıl Game of Thrones’un yeni videosu altıncı sezona göz kırpıyor 3 yıl Samsung’un Android 6 Marshmallow güncelleme takvimi 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li telefonu ile tanışın: Vivo Xplay 5 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim