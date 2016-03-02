WhatsApp’ın yeni Android sürümü mesajları otomatik olarak silebiliyor





Bir milyardan fazla kullanıcısı ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, uzunca bir süredir beta sürümü ile yenilikleri kullanıcılarına test aşamasındayken deneme imkanı sunuyordu. Google Play Store destekli olarak beta programını da başlatan WhatsApp, yeni sürümde ilgi çekici özelliklere kavuşuyor.

Ayrıca Bkz. "Whatsapp’ın en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun"

WhatsApp 2.12.489 sürüm numaralı versiyonda PDF dosyalarını resmi olarak paylaşmaya olanak tanımaya başladı. Henüz doc veya docx paylaşımı gibi bir olanaksa mevcut değil. Bunun yanı sıra mesajların otomatik olarak temizlenebilmesi konusuna da bir düzenleme getirilmiş. Artık kullanıcılar 30 gün ile 6 ay arasında değişen sürelerde geçmiş mesajların otomatik olarak silinebilmesine olanak tanıyor.



Tabi bu özellikler şimdilik sadece Android kullanıcıları için geçerli ancak bir Android kullanıcısı iOS kullanıcısına PDF gönderdiği zaman dosya iOS cihazlara ulaşabiliyor. Diğer özelliklerin iOS’a gelmesi içinse daha bir süre beklenmesi gerekiyor. WhatsApp’ın yeni özelliklerini ilk deneyen olmak için yukarda paylaştığımız linkte yer alan sayfadan beta programına kayıt olabilirsiniz.