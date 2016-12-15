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Instagram'daki paylaşımları artık tek tıkla kaydedebileceksiniz

Instagram'ın yeni kaydetme özelliği ile artık hoşunuza giden paylaşımlara daha sonra kolaylıkla ulaşabilmek için beğenmenize ya da ekran görüntüsü almanıza gerek kalmıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kişisel fotoğrafların yanı sıra yemek tarifleri, pratik bilgiler, dekorasyon gibi ilham veren birçok paylaşımın da merkezi konumunda bulunan Instagram yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılar genellikle hoşlarına giden, daha sona tekrar bakmak istedikleri fotoğraf ve videolara kolaylıkla ulaşabilmek için ya kalp simgesine tıklayarak beğeniyor ya da ekran görüntüsü alıyorlar.
Yayınlanan son güncelleme ile "Profiline gizli şekilde kaydet" özelliğini hayata geçiren sosyal ağ, bundan böyle hiçbir iz bırakmadan hoşunuza giden içerikleri tek tıkla kaydetmenizi sağlıyor. Paylaşılan fotoğraf ve videoların sağ altına eklenen yer imi simgesine tıklayan kullanıcılar, kaydettikleri tüm içeriklere -yine uygulama bünyesinde- sadece kendilerinin erişebileceği özel bir galeri aracılığıyla ulaşabiliyorlar. Böylelikle cihazın depolama alanından da önemli oranda tasarruf sağlanıyor.
Üstelik paylaşım sahibi fotoğrafının ya da videosunun kaydedildiğinden hiçbir şekilde haberdar edilmiyor ve kullanıcılar ise Instagram üzerinde takip edilme şüphesi taşımıyorlar. Sosyal ağın yeni kaydetme özelliği için mobil uygulamaları güncellemeniz yeterli.

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esmerbuyucu 2 yıl
Bu sistem daha mantıklı olmuş. Beğenmek istemediğimiz fotoğrafları pinlemek. Screenshot almanın da önüne geçer.
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vjdrsjejv 2 yıl
Daha geçen de screenshot alındığı zaman karşı tarafa gidecek haberi vardı ilginç olmuş.
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BekirTemel 2 yıl
Bu yapılan birçok yenilikten daha iyi şimdi Eminim ülkemizde
tarzı içerikler değilde hayata dair güzel ayrıntılar oraya kaydedilecektir şüphem yok:D
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Piêr Dé Sans 2 yıl BekirTemel
Yalnız ortada şöyle bir durum var kaydetmiyor aslında. Sık kullanılanlara ekliyor gibi bir durum. komple paylaşımı tutuyor.
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