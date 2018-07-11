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Android 8 tabanlı EMUI 8 güncellemesi alacak yeni Huawei cihazları duyuruldu

Huawei, yedi yeni telefon modeli için Android Oreo tabanlı EMUI 8 güncellemesinin müjdesini verdi. Android 8 tabanlı EMUI 8 güncellemesi alacak telefon modelleri:
10 ay
20,8b
1
6
Cep Telefonları
Mustafa Darı
Teknoloji Editörü
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Huawei geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü yedi akıllı telefon modeli için Android Oreo tabanlı EMUI 8 güncellemesi yayınlayacağını duyurdu. Bu güncellemeyle beraber 2016 ve sonrasında üretilen yedi model daha EMUI 8 güncellemesine kavuşmuş olacak. Huawei’in yayınladığı görsele göre güncelleme alacak modeller şöyle: Huawei Mate 8, Huawei P9, Huawei P9 Plus, Honor 8, Honor V8, Honor Note 8 ve Honor Play 6X.

Güncelleme Hicare uygulamasından dağıtılacak

EMUI 8 güncellemesi, bahsi geçen modeller için daha önceden de yayınlansa da yaygın olarak kullanıcılara ulaşamamıştı. Huawei bu kez her modelden günde 5 bin cihaza, toplamda 1 haftada her modelden toplam 35 bin cihaza güncellemeyi ulaştırmayı hedefliyor. Güncellemeler 9-15 Temmuz tarihleri arasında her gün TSİ 05.00’ten itibaren yayınlanmış olacak. Güncellemeyi almak isteyen kullanıcıların yapması gereken şey telefonları ile birlikte gelen Hicare uygulamasına giriş yapıp sistem güncellemesi sekmesine tıklamak. Huawei’den aktardığı bilgiye göre daha önce bu güncellemeyi almakta sıkıntı yaşayanlar, Hicare uygulaması üzerinden sorunsuz bir şekilde güncelleme alabilecek. Hicare uygulaması üzerinden güncelleme almanın OTA yoluyla güncelleme almaktan bir farkı bulunmuyor. 

Bu güncellemeyle birlikte Android Oreo 8.0 tabanlı EMUI 8 güncellemesini alan Huawei telefon sayısı 20’ye yükselmiş oldu. Bilindiği gibi daha öncesinde Huawei, P10, P10 Plus, Honor 9, Honor V9, Honor 8 Youth edition, Honor 7X, Huawei Nova, Nova 2, Nova 2 Plus, Maimang 6 gibi modeller için EMUI 8 güncellemesini yayınlamıştı. Huawei Mate 10 serisi, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design ve Mate 9 cihazları ise kutudan direkt olarak EMUI 8 ile çıkmıştı.


http://news.mydrivers.com/1/583/583858.htm Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 ay
g8 güncellemesi yokmu
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DH Misafiri 10 ay
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lapatid 10 ay
kutudan 8 ile cikmis p smart ve 8 guncellemesi almamis p9 lite kullaniyorum kesinlikle p9 lite a guncelleme verilmeli
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Whippoorwill 10 ay
P9'un unutulmaması güzel olmuş.
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perikentli 10 ay
p9 içinde yazıyor ama lite modeli içinde gecerli değilmi arkadaşlar
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intel7mix 10 ay
Neden stock android kullanılmasının gerektiğini özetleyen bir haber
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