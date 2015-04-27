Whatsapp sesli arama özelliği BlackBerry 10 için yayınlandı

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın sesli arama özelliği bir süredir Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılıyordu. Kısa bir süre önce iOS cihazlarda da aktifleşen özellik bu kez ise BlackBerry 10 kullanıcılarına hizmet vermeye hazır.

Daha önce BlackBerry 10 sisteminde beta olarak kullanılabilen özellik artık olgunluğa ulaşarak beta sürecinden çıktı. BlackBerry World uygulama mağazasından erişilebilen son sürüm (2.12.1.2) artık tüm kullanıcıların bu özelliği kullanmasına imkan sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma BlackBerry'nin geliştirdiği bir diğer anlık mesajlaşma uygulaması BBM kullanıcılarının diğer mesajlaşma uygulamalarına göre daha sadık olduğunu göstermişti. Bu noktada Whatsapp'ın da bu platformdaki uygulamaya hızlı bir şekilde geliştirmeleri getirmesi iki uygulama arasındaki rekabetin ivme kazanacağını gösteriyor.