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Whatsapp sesli arama özelliği BlackBerry 10 için yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Whatsapp sesli arama özelliği BlackBerry 10 için yayınlandı
 
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın sesli arama özelliği bir süredir Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanılıyordu. Kısa bir süre önce iOS cihazlarda da aktifleşen özellik bu kez ise BlackBerry 10 kullanıcılarına hizmet vermeye hazır.
Daha önce BlackBerry 10 sisteminde beta olarak kullanılabilen özellik artık olgunluğa ulaşarak beta sürecinden çıktı. BlackBerry World uygulama mağazasından erişilebilen son sürüm (2.12.1.2) artık tüm kullanıcıların bu özelliği kullanmasına imkan sunuyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma BlackBerry'nin geliştirdiği bir diğer anlık mesajlaşma uygulaması BBM kullanıcılarının diğer mesajlaşma uygulamalarına göre daha sadık olduğunu göstermişti. Bu noktada Whatsapp'ın da bu platformdaki uygulamaya hızlı bir şekilde geliştirmeleri getirmesi iki uygulama arasındaki rekabetin ivme kazanacağını gösteriyor. 

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matraxzalim 4 yıl
Androıdden daha önce kullanabılıyorduk zaten,sadece resmi olarak gelmiş oldu bu hafta
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abdullaharif 4 yıl
ilginçtir çıktığından beri var zaten sesli arama özelliği. beta da kullanmıyorum. malum elektrik kesintisinin olduğu gün bile ben bb q10 da whatsapp sesli arama özelliğini kullanıyordum. yani epey zaman geçmiş çıkalı. whatsapp arama özelliğini iphone dan önce blackberry ye vermişti.
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Jül Sezar 4 yıl
Bb10 anisi buyuk
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