Whatsapp ve Facebook senkronize çalışabilir

Açılan sayfada Facebook bağlantısı dikkat çekerken linke tıkladığınızda Whatsapp SSO adındaki bir Facebook uygulaması için izin isteniyor. Facebook'da geliştirilen bir whatsapp uygulamasının ise iki platformun senkronize çalışabileceği fikrini akıllara getiriyor. Şimdilik yalnızca projeyi geliştiren çalışanların bağlanabildiği iddia edilen uygulamanın Facebook üzerinden iki platformun da kontrol edilmesine imkan sunması bekleniyor. Kullanıcıların aynı sayfadan Facebook ve Whatsapp mesajlarını ve bildirimlerini alarak bir arada görüntüleyebileceği iddia ediliyor.
Yeni özelliğin ne zaman açıklanacağı veya çıkarılacağı ise henüz belli değil.
Berkan Sezer'in Whatsapp Web incelemesi için aşağıdaki fotoğrafa tıklayabilirsiniz.
Berkan Sezer'in Whatsapp Web incelemesi için aşağıdaki fotoğrafa tıklayabilirsiniz.
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