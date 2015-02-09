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Whatsapp ve Facebook senkronize çalışabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,5b
1
18
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Whatsapp ve Facebook senkronize çalışabilir
Whatsapp yazışmalarını bilgisayardan yapmamıza olanak sağlayan Whatsapp Web yaklaşık 1 ay önce kullanılma sunulmuştu. Bu kez ise alpha.whatsapp.com adresindeki değişiklik yeni iddiaları beraberinde getirdi.

Açılan sayfada Facebook bağlantısı dikkat çekerken linke tıkladığınızda Whatsapp SSO adındaki bir Facebook uygulaması için izin isteniyor. Facebook'da geliştirilen bir whatsapp uygulamasının ise iki platformun senkronize çalışabileceği fikrini akıllara getiriyor. Şimdilik yalnızca projeyi geliştiren çalışanların bağlanabildiği iddia edilen uygulamanın Facebook üzerinden iki platformun da kontrol edilmesine imkan sunması bekleniyor. Kullanıcıların aynı sayfadan Facebook ve Whatsapp mesajlarını ve bildirimlerini alarak bir arada görüntüleyebileceği iddia ediliyor.
Yeni özelliğin ne zaman açıklanacağı veya çıkarılacağı ise henüz belli değil. 

Berkan Sezer'in Whatsapp Web incelemesi için aşağıdaki fotoğrafa tıklayabilirsiniz.
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Denek#1 4 yıl
aynen sade iyiydi
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algany 4 yıl
ilk yapıldığı gibi kalsaydı web sürümü cart curt hiçbiri düzgün bi artı değil üstüne bi de böyle saçmalıklar çıkartıyolar
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ratch 4 yıl
Böyle birleşmeli,senkronizeli şeyleri sevmiyorum.Sade uygulama en iyisi.
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akmac 4 yıl
Apple iMessage ve FaceTime'ı diğer platformlar için bir uygulama olarak sunsa WhatsApp biter şahsi fikrim.
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lido 4 yıl
böyle sade iyiydi ya
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GrandTiger 4 yıl
Sorunsuz bir sekilde cikarsinlar yeter
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SahiNN1 4 yıl
İlla cıvıtıcaklar arkadaş
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bestofMd 4 yıl
İyi bir facebook optimizesi olursa neden olmasınki
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thejackal4141 4 yıl
Ram i bu kadar sömürdükten sonra gerçekten bir anlamı kalmaz.
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Skyfall44 4 yıl
Aman bulaştırmasınlar Facebook virisünü güzelim whatsap'a.Whatsapp orjinal haliyle kalsın.
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Aslanleo75 4 yıl
Android'i ios'u olmayanlar da kullanabilirse iyi ama hem facebook hem whatsapp ikisini birden kullanmayanlar için kötü.Web konusuna gelirsek telefonun açık olma nedeni,güvenlik için ikisini de açık tutma gereği duymuşlar.
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Das Boot 4 yıl
Olacağı oydu zaten. Bu yaza kadar çıkmış olur.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Web uygulaması tırt. illaki telefonda da açık olacak ne anladık. Ayrıca güncelleme gelmese Android sürümü düşük olan cihazlarda qr kodunu taramiyordu. biraz viber dan örnek alsınlar. Sosyal ağlar ile işim olmaz. iyiki satın aldılar whatsapp ı bir yerden bir icat uydurmasalar olmaz.
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doctor_bey 4 yıl
La ben Whatsapp'a o kadar para verdim,Facebook'a katlanamam yav
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Gece772 4 yıl
Bırakın gelsin
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mostramozic 4 yıl
dun ve bugun, hıc kullanmama ragmen facebook telefonumda %60 pıl tuketımınde ekrandan bıle 5 kat daha fazla guc tuketnesıne karsılık hayatımdan cıkardım. adamı asosyal etmekten baska ıse yaramıyor. whatsapp konusunda da populerlıgı harıcınde kullanmamı saglayacak hıc bır artı ozellıgı yok. ınsanları anlamıyorum hangout gıbı bır uygulama varken neden bu mark a para kazandırma cabası Icındeler?
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