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Whatsapp'a 48 saatliğine yasak geldi

Brezilya'da ki yerel bir mahkemenin bugün aldığı karara göre Whatsapp'a 48 saatlik bir yasak geldi. Kullanıcılar bugün itibariyle iki gün boyunca WhatsApp kullanamayacaklar.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Rabia Elmaslı
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar için geliştirilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Brezilya için iki günlüğüne yasaklandı.
Whatsapp'a 48 saatliğine yasak geldi
 
Brezilya'da uygulamanın yasaklanmasının nedeni Sao Paulo kentindeki mahkemenin soruşturma kapsamında işbirliği talebini WhatsApp'ın kabul etmemesi oldu. İki günlük yasaklanma kararını mahkeme telekom şirketlerine iletti. Ceza bugün başlayacak. WhatsApp'ı en çok kullanan ülkeler listesinin başlarında yer alan Brezilya bu durumdan dolayı  büyük tepki verdi. Sosyal medya ise bu haberi pek iyi karşılamadı. Aslında mesajlaşma uygulamasının Brezilya'da aldığı ilk ceza bu değil.  28 Şubat 2015 tarihinde pornografik materyallere ev sahipliği yaptığı için ülke genelinde bir ceza almıştı. Ülkedeki bu yasak dolayısıyla iki gün boyunca WhatsApp'a rakip uygulamaların kullanımının artacağı düşünülüyor.

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ÖzdalDoğru 3 yıl en beğenilen
Başlığın başına "Brezilya'da" eklenmesini de yapabilir misiniz acaba?
1 Yanıt Yanıtla +25
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koçari 3 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans
Bizi bağlayan kısmı nedir?

Alex Brezilyalıydı
Yanıtla +13
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
İnternetteki reklam manyağı haber sitelerine döndü DonanımHaber ilgi çekmek için haber yanlış sunulmaz sizin böyle şeylere ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Başına" Brezilya'da" kelimesi kullanılmalı.
İnternetteki reklam manyağı haber sitelerine döndü DonanımHaber ilgi çekmek için haber yanlış sunulmaz sizin böyle şeylere ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Ba...
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Captain_Ivy 2 yıl
Dandik haber sitelerinin tıklanması için yapılan haberler gibisiniz.
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SPeaky 2 yıl
Clickbait dediğin budur abi...

Edit: Ya bu haberin tarihi ne hey allahım niye hortlatırsınız
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Simplify 2 yıl
Ülkemizde "yasak" yazan her habere anında küfür etme veya tepki gösterme potansiyeline sahip mini beyinli bir kesim olduğu için adamlar başlığa brezilya yazmaması doğal. Mini beyinlerden kazanıyor. Bu kesimin hangi kesim olduğunu söylememe lüzum yok herhalde. Bir de şöyle, bu habere tepki gösterenler başına brezilya yazsanıza diyenler genelde bu tipler başlık haberini alıp sonra arkadaşlarına "ülkede her şey yasaklandı whatsapp 48 yasakmış" diye hemen yayıp ortalığı galyena getireceği için çünkü haber içeriğini okumaz bu kesim o yüzden mal durumuna düşmemek için editöre kızıyor hahah.
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CrowMeister 3 yıl
Sırf tıklanma fazla olsun diye yanlış başlıkta mı atıyosunuz artık? Bakalım başka ne saçmalıklarınızı göreceğiz..
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orithyia 3 yıl
haha 3. dünya savası nedenii
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BekirTemel 3 yıl
Türkiye de olsa dünya savaşı çıkar
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mesincır 3 yıl
Kanser olmamak için tıklayın
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Seyrim 3 yıl
WhatsApp'da ne takmıştır ya cezayı..
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kadirirdem 3 yıl
Başlığa Brezilya eklenebilirdi böyle olunca turkiyedeymis iması veriliyor....
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arel.gr 3 yıl
brezilya'da porno he ?
vay sütten çıkmış akkaşıklar vay


her neyse bu iyi reklam olmus
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wolf silver 3 yıl
Mynet linki nerede?
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Guhong01 3 yıl
"Brezilya'da ki yerel bir mahkemenin" bu cümlede "ki" birleşik olur, editör olmak Türkçe' yi düzgün kullanmayı gerektirir
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brezilya, mesajlaşma ve
9 etiket daha akıllı telefon Sao Paulo telekom Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler uygulama WhatsApp cep telefonu telefon
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