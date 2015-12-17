Whatsapp'a 48 saatliğine yasak geldi

Akıllı telefonlar için geliştirilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Brezilya için iki günlüğüne yasaklandı.

Brezilya'da uygulamanın yasaklanmasının nedeni Sao Paulo kentindeki mahkemenin soruşturma kapsamında işbirliği talebini WhatsApp'ın kabul etmemesi oldu. İki günlük yasaklanma kararını mahkeme telekom şirketlerine iletti. Ceza bugün başlayacak. WhatsApp'ı en çok kullanan ülkeler listesinin başlarında yer alan Brezilya bu durumdan dolayı büyük tepki verdi. Sosyal medya ise bu haberi pek iyi karşılamadı. Aslında mesajlaşma uygulamasının Brezilya'da aldığı ilk ceza bu değil. 28 Şubat 2015 tarihinde pornografik materyallere ev sahipliği yaptığı için ülke genelinde bir ceza almıştı. Ülkedeki bu yasak dolayısıyla iki gün boyunca WhatsApp'a rakip uygulamaların kullanımının artacağı düşünülüyor.