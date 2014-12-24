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Whatsapp'ın sesli arama özelliği ekranı ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,4b
2
57
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Whatsapp sesli arama özelliğini şubat ayında mobil dünya kongresi ile birlikte kullanıma sunacağını açıklamıştı. Açıklamadan sonra ise bu yeni özellikle ilgili bir gelişme yaşanmamıştı. AndroidWorld sitesi ise Whatsapp'ın sitesinde bulunan kodları derleyerek sesli arama özelliğinin nasıl gözükeceğine dair fikir edinmek amaçlı bir görsel yayınladı.
Görselde sesli arama özelliğinin sade bir ekranla sunulacağı görülüyor. Kullanıcıların gelen aramaları ekran üzerinde bir kaydırma hareketi ile yanıtlayabilecekleri söyleniyor. Aranan kişinin meşgul olması durumunda karşı tarafa hızlı bir Whatsapp mesajı göndererek cevap verebilmesi bekleniyor. Ayrıca görsellerde bluetooth logosu özelliğin bluetooth kulaklılarla da kullanılabileceğine işaret ediyor. AndroildWorld sitesi kodların incelendiğinde sesli konuşma özelliğini kullanan kişilerin dilerlerse konuşmaları kayıt altında tutabileceklerini de belirtiyor.
Ancak bu görselin resmi olmadığını ve özelliklerin de değişikliğe uğrayabileceğini hatırlatalım.



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Vena Portae 4 yıl
gereksiz zaten tango var tutmuyor bu sesli arama işi
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Scarlett Johansson 4 yıl
Böyle bir şey olursa Viber'in işi biter muhtemelen
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Das Boot 4 yıl
Gsm operatorlerinin geliti zaten 10 yil oncesine gore düşmüş durumda. Artik sms paketi satamiyorlar. Ve bu onlarin geçmişte en buyuk kâr getiren urunleriydi. Yakın gelecekte ise herkesin ortak fikri, gsm operatorlerinin yalnizca internet paketi satişi yapabilecekleri. Fakat bu noktada da gelişmiş ulkelerde ki gibi adim başi ucretsiz wifi alanlarinin olduğu yerlerde ne satarak kâr ederler bilmiyorum. Ülkemizde dahi her evde wifi olduğu dusunursek, evlerden dahi telefon konuşması ISS tarafından ucretsiz halledebileceģiz.
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Guest-5B59C177F 4 yıl
Her ne kadar geç kalınsada çok iyi bi gelişme
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theoneking 4 yıl Okisht
Okisht



Whatsapp sesli arama özelliğini şubat ayında mobil dünya kongresi ile birlikte kullanıma sunacağını açıklamıştı. Açıklamadan sonra ise bu yeni özellikle ilgili bir gelişme yaşanmamıştı. AndroidWorld sitesi ise Whatsapp'ın sitesinde bulunan kodları derleyerek sesli arama özelliğinin nasıl gözükeceğine dair fikir edinmek amaçlı bir görsel yayınladı.

 

 

 

Görselde sesli arama özelliğinin sade bir ekranla sunulacağı görülüyor. Kullanıcıların gelen aramaları ekran üzerinde bir kaydırma hareketi ile yanıtlayabilecekleri söyleniyor. Aranan kişinin meşgul olması durumunda karşı tarafa hızlı bir Whatsapp mesajı göndererek cevap verebilmesi bekleniyor. Ayrıca görsellerde bluetooth logosu özelliğin bluetooth kulaklılarla da kullanılabileceğine işaret ediyor. AndroildWorld sitesi kodların incelendiğinde sesli konuşma özelliğini kullanan kişilerin dilerlerse konuşmaları kayıt altında tutabileceklerini de belirtiyor.

Ancak bu görselin resmi olmadığını ve özelliklerin de değişikliğe uğrayabileceğini hatırlatalım.


Bekliyoruz bundan dolayi whatsapp ta bozulmalar olmaz umarim
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AteizMuz 4 yıl
Büyük ihtimalle böyle bir güncelleme daha gelecekse whatsapp da donmalar vb sıkıntılar olabilir ama bedava ise güzel bir fikir

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Yazamsar 4 yıl
Çok güzel oldu bu iş ses kalitesi de düzgün de oldu mu ek programlara gerek kalmadan tek program ile konuşup yazışabiliriz. Operatörlerimiz ne yapacak ama bi sıkıntı burada başlıyor faiş fiyat malum şimdi onlarda atak yapacak.
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Magnum44 4 yıl
Facebook satın aldıktan sonra Whatsapp bozulur diyodum ama öyle olmadı şimdiye kadar .Bravo valla
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Creativeflo 4 yıl
Bi sorun mu war watsapta suan
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mustafa150 4 yıl
güzelmiş
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PunkBunny 4 yıl
İlk defa duydum bu haberi bekliyoruz bakalım.
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Ramiz Karaeski 4 yıl
Valla çok iyi olur sadece internet ile hem mesaj hemde konuşmak güzel :d
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Bilgisayar Kedisi 4 yıl
Bence de güzel bir özellik merakla bekliyoruz
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Swonz 4 yıl
Paralı olsa da kullanmaya devam ederim bu uygulama hakediyor
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Stand Alone 4 yıl
Kısmen güzel kısmen kötü bir durum. Bu tarz uygulamaların tekelleşmesi, kullanıcı güvenliğini olumsuz yönde etkiliyor. Mâlum, SMS üzerinden gelen bilgi akışı bu uygulamaya devredildi. Şimdi de telefon konuşmaları buradan yapılırsa her şeyin açığa çıkması daha kolay olur. Ücretsiz olunca kullanmayan kalmıyor.
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