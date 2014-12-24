Whatsapp'ın sesli arama özelliği ekranı ortaya çıktı

Whatsapp sesli arama özelliğini şubat ayında mobil dünya kongresi ile birlikte kullanıma sunacağını açıklamıştı. Açıklamadan sonra ise bu yeni özellikle ilgili bir gelişme yaşanmamıştı. AndroidWorld sitesi ise Whatsapp'ın sitesinde bulunan kodları derleyerek sesli arama özelliğinin nasıl gözükeceğine dair fikir edinmek amaçlı bir görsel yayınladı.

Görselde sesli arama özelliğinin sade bir ekranla sunulacağı görülüyor. Kullanıcıların gelen aramaları ekran üzerinde bir kaydırma hareketi ile yanıtlayabilecekleri söyleniyor. Aranan kişinin meşgul olması durumunda karşı tarafa hızlı bir Whatsapp mesajı göndererek cevap verebilmesi bekleniyor. Ayrıca görsellerde bluetooth logosu özelliğin bluetooth kulaklılarla da kullanılabileceğine işaret ediyor. AndroildWorld sitesi kodların incelendiğinde sesli konuşma özelliğini kullanan kişilerin dilerlerse konuşmaları kayıt altında tutabileceklerini de belirtiyor.

Ancak bu görselin resmi olmadığını ve özelliklerin de değişikliğe uğrayabileceğini hatırlatalım.