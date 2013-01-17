Where's My Water ve Where's My Perry kısa bir süre için Windows Phone mağazasında ücretsiz





Disney'in mobil platformlarda popüler olan oyunlarından ikisi Where's My Water ve Where's My Perry'nin sadece bir günlük Windows Phone 8 için ücretsiz olacağı dün açıklanmıştı.





Bugün iki oyunun da ücretsiz olarak indirmeye sunulduğu duyuruldu. Sadece bir gün sürecek kampanya için oyun severlerin elini çabuk tutması gerekiyor.





Where's My Water yapımında temiz su, kirli su ve balçığı farklı senaryolarla borulardan aktarmaya çalışıyorsunuz. Where's My Perry oyununda ise suyun üç halini kullanarak bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz.



















