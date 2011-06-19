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Wii U dokunmatik kontrolü her kutuda bir tane olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,1b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolunu tanıttığında en merak edilen konu dokunmatik oyun kontrolünün ücretli mi ücretsiz mi sunulacağıydı. 6.2 inçlik dokunmatik tablet hem oyun ile ilgili bilgileri ekrana yansıtırken hem de TV olmadan oyunları kendi ekranında oynatabiliyor. Bu bakımdan en az konsolun kendisi kadar bir fiyata çıkacağı tahmin ediliyor.
Bu bakımdan Nintendo'nun yeni konsolda oyunculara ne kadar masraf çıkaracağı çok önemli. Nintendo başkanı Satoru Iwata kısa süre önce verdiği bir röportajda konsolun yanında sadece bir kontrolün verileceğini ve firmaların oyun geliştirirken bu faktörü göz önüne almaları gerektiğini belirtti.
Iwata konsolun birden fazla dokunmatik kontrole destek vereceğini ancak konsol ile beraber birden fazla kontrol verme konusunu henüz gündeme almadıklarını, zaten çok sayıda Wiimote kumandasının piyasada olduğunu sözlerine ekledi. Nintendo'nun dokunmatik kontrolü ile yeni bir pazar oluşturma ihtimali kuvvetli görünüyor.

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sendomi 8 yıl
bu kontrolörle fps yada tps oynayacak beri gelsin,bu nedir yav allah aşkına halamı aynı politakı güçlü bir alet çıkartsalar almayı düşünüyordum ancak bu aleti görünce bitti,fiyatı çok cazip olsada almam gider pc'de devam ederim daha iyi üstüne üstük eğer ikinciyi almak istersen maliyeti baya tuzlu olacak bu aletin görünen bu
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furkan0707 8 yıl
eğer 360 ve ps3 ten çok daha güçlü olarak çıkarsa bence iyi satılır gamepad bence fena değil, wii ilk çıktığındada remote çok garipti..bence buda o şekilde olur..merakla bekliyorum..
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Callum 8 yıl
E bi zahmet..
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alpa07 8 yıl
inceleme bekleriz
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napolyon94 8 yıl
wii nin yanına yaklaşmam çok gereksiz geliyor
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Hyperkin 8 yıl

Şu videoda görüldüğü üzere kullanılabiliyor, gayet de hoş oluyor aslında, Nintendo bu olayı kullanmazsa üzücü olur.
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acmtncy 8 yıl
nintendo çok gereksiz bir iş yaptı o kontrolle
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