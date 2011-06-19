Wii U dokunmatik kontrolü her kutuda bir tane olacak





Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolunu tanıttığında en merak edilen konu dokunmatik oyun kontrolünün ücretli mi ücretsiz mi sunulacağıydı. 6.2 inçlik dokunmatik tablet hem oyun ile ilgili bilgileri ekrana yansıtırken hem de TV olmadan oyunları kendi ekranında oynatabiliyor. Bu bakımdan en az konsolun kendisi kadar bir fiyata çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu bakımdan Nintendo'nun yeni konsolda oyunculara ne kadar masraf çıkaracağı çok önemli. Nintendo başkanı Satoru Iwata kısa süre önce verdiği bir röportajda konsolun yanında sadece bir kontrolün verileceğini ve firmaların oyun geliştirirken bu faktörü göz önüne almaları gerektiğini belirtti.

Iwata konsolun birden fazla dokunmatik kontrole destek vereceğini ancak konsol ile beraber birden fazla kontrol verme konusunu henüz gündeme almadıklarını, zaten çok sayıda Wiimote kumandasının piyasada olduğunu sözlerine ekledi. Nintendo'nun dokunmatik kontrolü ile yeni bir pazar oluşturma ihtimali kuvvetli görünüyor.