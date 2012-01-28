Wii U kontrolcüsü NFC çipi ile gelecek

2012 yılının yükselen trendleri arasında gösterilen ve kendisine temassız alışveriş, kablosuz veri aktarımı gibi pek çok uygulama alanı bulan yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi oyun dünyasını da etkilemeye başlıyor.





Nintendo CEO'su Satoru Iwata yatırımcılarına yaptığı duyuruda, yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen yeni oyun konsolu Wii U'nun 6 inçlik ekrana sahip kumandasında NFC çipi kullanmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.





NFC çipi kullanarak Nintendo oyun dünyasında bir devrim yapmak istiyor. Skylanders : Spyro's Adventure oyunundaki RFID çipli figürlerin oyuna dahil edilmesi gibi bu kez NFC uyumlu figürler veya oyun kartları kumanda tarafından okunabilecek ve oyuna dahil edilebilecek. Ayrıca mağaza üzerinden Google Wallet gibi uygulamaları indirerek farklı ödeme şekilleri de mümkün olacak.





WiiMote kumandası ile konsol teknolojilerinde önemli bir atılım yapan Nintendo, NFC uyumlu kumanda ile yine önemli bir başarı yakalayabilir ve rakip firmalara örnek olabilir.