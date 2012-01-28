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Wii U kontrolcüsü NFC çipi ile gelecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılının yükselen trendleri arasında gösterilen ve kendisine temassız alışveriş, kablosuz veri aktarımı gibi pek çok uygulama alanı bulan yakın alan iletişimi - NFC teknolojisi oyun dünyasını da etkilemeye başlıyor.

Nintendo CEO'su Satoru Iwata yatırımcılarına yaptığı duyuruda, yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen yeni oyun konsolu Wii U'nun 6 inçlik ekrana sahip kumandasında NFC çipi kullanmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

NFC çipi kullanarak Nintendo oyun dünyasında bir devrim yapmak istiyor. Skylanders : Spyro's Adventure oyunundaki RFID çipli figürlerin oyuna dahil edilmesi gibi bu kez NFC uyumlu figürler veya oyun kartları kumanda tarafından okunabilecek ve oyuna dahil edilebilecek. Ayrıca mağaza üzerinden Google Wallet gibi uygulamaları indirerek farklı ödeme şekilleri de mümkün olacak.

WiiMote kumandası ile konsol teknolojilerinde önemli bir atılım yapan Nintendo, NFC uyumlu kumanda ile yine önemli bir başarı yakalayabilir ve rakip firmalara örnek olabilir.

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gamefry 7 yıl
Ya bu konsollari amacindan cikartip pahaliya satiyolar sonrada satamadik diye aglayacaklar. Kardesim oyun oyun baska bisey istemiyoruz...
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Mobile Prof. 7 yıl
NFC falan bunlar güzel şeyler de bu sefer grafiğe önem verecek bir makine görebilecek miyiz?
Kesinlikle umutluyum.


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TheLastNinja2 7 yıl
Yakın alan iletişimiyle ilgisini tam anlamadım fakat Nintendo, wii ile ve denge tahtası ile çok güzel bir iş yapmıştı. Belki insanlar farkında değil ama yürürken, sabit dururken olması gerektiği gibi dengenizi düzenlemenize falan yardımcı oluyor. Tıpkı Japon, Çin dövüşçüler için çok gerekli olan vücut dengesin/balansının iyi olması gibi. Belki daha önce kimsenin aklına gelmedi fakat ruhsal sıkıntıda olupta yürürken hafif aksak/sallana sallana yürüyen insanlara dahi faydası olacaktır.
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E_Aydin35 7 yıl
Yenileme,gelişim,ilerleme kaydetme başarının can alıcı adımalrı.. ;)
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