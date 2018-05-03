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Wikipedia: "Türkiye'yi özledik, Türkiye olmadan dünya kaybeder"

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir erişim yasağı bulunan Wikipedia, sosyal medya hesaplarından "Türkiye'yi özledik. Türkiye olmadan dünya kaybeder." mesajı içeren bir video yayınladı.
1 yıl
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56
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ülkemizde 29 Nisan 2017 tarihinden beri erişimi yasaklanan Wikipedia, bir yılı aşkın süredir devam eden erişim engeliyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Mart ayında Wikipedia tarafından oluşturulan #WeMissTurkey etiketi yeniden kullanılarak “Türkiye’yi özledik” mesajı paylaşıldı.
 

Videoda İstanbul Boğazı, Anıtkabir, Efes Antik Harabeleri, Kapadokya ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden görüntüler yer alıyor. Sekanslar arasında “Bu, 80 milyon insanın özgür bilgiye ulaşamadığı ve onun bir parçası olamadığı anlamına geliyor. Aynı zamanda dünyanın geri kalanı da onlardan bir şey öğrenmekten, onlarla paylaşımda bulunmaktan ve Türkiye’deki insanların bakış açısını anlamaktan mahrum bırakıldı. Türkiye olmadan dünya kaybeder” ifadesine yer veriliyor.

İyi Parti’den seçim vaadi: Erişim yasağını kaldıracağız

İyi Parti’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda seçimin hemen ardından Wikipedia’yı açma sözü verildi. İyi Parti seçimi kazanırsa 1 gün sonra Wikipedia’ya erişim yasağını kaldıracak.


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TetraYazilim 1 yıl en beğenilen
Türkiye'de insanların bilgiye ihtiyacı yok. Her şeyi bilen süper bir millet olduğumuz için açılmasa da olur.
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MustafaC53 1 yıl
Batının ikiyüzlülügü bu olsa gerek. Tabi bizdeki yalamalar ve şakşakcılar oldukça kendinizi bişey zannedip durursun wiki...
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Black_Ang3l 1 yıl
Hayir yani ne bu engel engel cigirtkanligi?
Zaten ulasmak istiyorsan URL'nin basina 0 yazarak ulasabilirsin. Yani elestirmek icin elestiriyorsunuz.
Ornek: tr.0wikipedia.org/...
Ne demek Turkiye isidli kopeklere yardim ediyor? ABD'nin ypg icin attigi silahlarin yarisi isidli piclere yarisi yarisi ypgli fistanli etek giyen piclere gidiyordu? Ama teror orgutu destekcisi Turkiye. Hadi lan ordan.
Hayir yani ne bu engel engel cigirtkanligi?Zaten ulasmak istiyorsan URL'nin basina 0 yazarak ulasabilirsin. Yani elestirmek icin elestiriyorsunuz.Orne...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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DH Misafiri 1 yıl
Bu adamlar yalan ve taraflı tarih yazılarını paylaşıyor ve düzeltmene de izin vermiyor. Şimdi buradan öğreneceğin bilgiyle kim aydınlanır? Aksine daha da karanlığa batar. Wiki ak parti yüzünden değil kendi hatalarından dolayı engellendi. Neden engellendiğini unutmayın!
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hypercubematrix 1 yıl
wiki nin avukatlığını yapan veledlere soru ?
wikipedia kimin kontrolünde kim tarafından tasarlandı kuruldu ?
cevap Wikimedia Vakfı . bu vakıf kimie ait ?
bu cevap olmadı

Jimmy Wales buda yalan

bir şirket vergi numarası var geliri var .. hadi bakim cevablarınızı hzırlayın not verecem
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Hakimutata Insane 1 yıl
ansiklopedi bile yasak :( .
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mhk_mhk 1 yıl
gazla mı çalışıyoruz?
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Redunay 1 yıl
Bugün wikipediayı yasaklar yarın youtube u facebook u google ı yasaklar. Bugün ses çıkarmayanlar o zaman bağaracaklar burda.
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vollkan59 1 yıl
Yine gelmiş bunlara kaşıntı.
Seçim gelir SP açıklama yapar, seçim gelir Wiki mikilik oynar,seçim gelir yunan azar, seçim gelir yurtdışı seçimi ertele der.
Gelin gelin topunuz gelin, rahat bırakın ülkemi.
Ondan sonra itilaf yazdığımız zaman, arkadaşları alır bir kızdınlık, bir öfke.
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ViRüS84 1 yıl
Seçim arifesinde bunu gündeme getirmek kesinlikle tesadüf değil. Bilerek iktidarın üzerine oynuyorlar. Bunlar böyle yaptıkça saflarımızı sıklaştırıyoruz bilmeleri gerekir. Ayrıca sosyal bilimlerle uğraşan pek çok bilim insanı Wiki gibi internet sözlük ve kaynaklarını çöplük olarak niteliyor,bilimsel dayanaktan yoksun bilgilerle dolu olduğunu söylüyor.
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yousuf.fan 1 yıl
Teşekkürler haber için. Dola reissss
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ymhaslaman 1 yıl
www.wikizero.com.tr den zaten giriliyor. Ama bu işteki asıl ironi @coraklikkerim gibi birinin bu işi hemen kendine yontması
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WB 1 yıl
Tek bilgi kaynagiymis gibi yorumlar var, guler misin aglar misin,
Sen dusunce ozgurlugu diye teror icerikli makale yayinla, sonra we miss turkey,
Daha acisi bunlara destek cikan iyi parti gibi yerli is birlikcileri var,
Sonra bunlara milli degilsiniz deyince de atarlanmaya baslarlar.. yazik..
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