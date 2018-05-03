Wikipedia: "Türkiye'yi özledik, Türkiye olmadan dünya kaybeder"

Ülkemizde 29 Nisan 2017 tarihinden beri erişimi yasaklanan Wikipedia, bir yılı aşkın süredir devam eden erişim engeliyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Mart ayında Wikipedia tarafından oluşturulan #WeMissTurkey etiketi yeniden kullanılarak “Türkiye’yi özledik” mesajı paylaşıldı.

Videoda İstanbul Boğazı, Anıtkabir, Efes Antik Harabeleri, Kapadokya ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden görüntüler yer alıyor. Sekanslar arasında “Bu, 80 milyon insanın özgür bilgiye ulaşamadığı ve onun bir parçası olamadığı anlamına geliyor. Aynı zamanda dünyanın geri kalanı da onlardan bir şey öğrenmekten, onlarla paylaşımda bulunmaktan ve Türkiye’deki insanların bakış açısını anlamaktan mahrum bırakıldı. Türkiye olmadan dünya kaybeder” ifadesine yer veriliyor.

İyi Parti’den seçim vaadi: Erişim yasağını kaldıracağız

İyi Parti’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda seçimin hemen ardından Wikipedia’yı açma sözü verildi. İyi Parti seçimi kazanırsa 1 gün sonra Wikipedia’ya erişim yasağını kaldıracak.