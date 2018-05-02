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Cambridge Analytica kapanıyor

Facebook veri skandalı ve ABD seçimlerine ilişkin manipülasyon iddialarıyla gündeme gelen siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica kapanıyor. Şirket iflas sürecine gireceğini resmen açıkladı.
1 yıl
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz bir şekilde kullandığı ortaya çıkan Londra merkezli Cambridge Analytica kapanıyor. Siyasi danışmanlık firmasının bağlı olduğu SCL Group’un kurucusu Nigel Oakes, her iki şirketin de kapatılacağını doğruladı. Ayrıca şirket tarafından yayınlanan basın bildirisinde operasyonların durdurulduğu ve ABD ve İngiltere'de iflas işlemleri başlatılacağı açıklandı.
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Basın açıklamasında hala masum olduğunu savunan şirket, sadece yasal değil aynı zamanda hem siyasi hem de ticari alanlardaki çevrimiçi reklamcılığın standart bir bileşeni olarak kabul edilen faaliyetleri nedeniyle suçlandığını belirtti. Oluşturulan kötü imaj sonrasında müşteri kaybına uğradığını belirten Cambridge Analytica, bu şartlar altında faaliyet sürdürmelerinin mümkün olmadığı kararına vardıklarını duyurdu.

Zuckerberg ifadeye çağrıldı

ABD’deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibi tarafından görevlendirilen İngiliz araştırma şirketinin, zararsız gibi görünen bir kişilik testi uygulamasıyla milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini topladığı ortaya çıkmıştı. Trump'ın başkan seçilmesinde önemli bir rol oynadığı söylenen şirket, veri skandalının patlak vermesiyle kendini ateşin ortasında buldu.
Gizlilik ihlalinin odak noktasındaki bir diğer şirket olan Facebook da konuyla ilgili büyük sıkıntı yaşıyor. Sosyal medya devinin kurucusu Mark Zuckerberg veri skandalının ardından ABD Kongresi'nde ifade vermek zorunda kaldı. Cambridge Analytica’nın CEO'su Alexander Nix ise Trump'ın kampanyasında etkin bir rol oynadıklarını itiraf ettiği gizli kamera görüntülerinin yayınlanmasından ardından görevden alındı.

https://ca-commercial.com/news/cambridge-analytica-and-scl-elections-commence-insolvency-proceedings-and-release-results-3 Yorum Yaz
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darkhair 1 yıl en beğenilen
Cambridge Analytica gider, Harvard Stats, Oxford Numbers vs. gelir.
Büyük devletler her zaman manipule etmek için bir yol bulur.
Kendinizi korumanın tek yolu, internette gördüğünüz haberleri (özellikle sosyal medyalar üzerinden) en az 3 farklı kaynaktan araştırmak.
Ondan sonra otobüsleriniz "Erguvan Pembesi" oluverir...
Cambridge Analytica gider, Harvard Stats, Oxford Numbers vs. gelir.Büyük devletler her zaman manipule etmek için bir yol bulur.Kendinizi korumanın tek ...
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3 Yanıt Yanıtla +13
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darkhair 1 yıl en beğenilen
Cambridge Analytica gider, Harvard Stats, Oxford Numbers vs. gelir.
Büyük devletler her zaman manipule etmek için bir yol bulur.
Kendinizi korumanın tek yolu, internette gördüğünüz haberleri (özellikle sosyal medyalar üzerinden) en az 3 farklı kaynaktan araştırmak.
Ondan sonra otobüsleriniz "Erguvan Pembesi" oluverir...
2 Yanıt Yanıtla +13
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tanerss 1 yıl darkhair
Bizim insanımız acaba haber doğru mu diye 3 farklı kaynak daha arayacak ?
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aktorun 1 yıl darkhair
Zaten aynen öyle de oluyor.
Cambridge Analytica kapanıp yerine Emerdata açılıyor aynı yöneticiler tarafından. Adresleri, yöneticileri felan aynı. Yerseniz diyorlar yani...
<<<
Say bye to Cambridge Analytica and hello to Emerdata, the data firm established in August by SCL/Cambridge Analytica executives.
Rebekah Mercer and her sister are directors of Emerdata.
Emerdata shares an address with Cambridge Analytica's UK office.
On U.K. corporate filings for Emerdata, Rebekah Mercer lists her correspondence address as 587 Fifth Avenue.
That just happens to be the same address as Cambridge Analytica's NYC office.
>>>
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