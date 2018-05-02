Yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz bir şekilde kullandığı ortaya çıkan Londra merkezli Cambridge Analytica kapanıyor. Siyasi danışmanlık firmasının bağlı olduğu SCL Group’un kurucusu Nigel Oakes, her iki şirketin de kapatılacağını doğruladı. Ayrıca şirket tarafından yayınlanan basın bildirisinde operasyonların durdurulduğu ve ABD ve İngiltere'de iflas işlemleri başlatılacağı açıklandı.

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Basın açıklamasında hala masum olduğunu savunan şirket, sadece yasal değil aynı zamanda hem siyasi hem de ticari alanlardaki çevrimiçi reklamcılığın standart bir bileşeni olarak kabul edilen faaliyetleri nedeniyle suçlandığını belirtti. Oluşturulan kötü imaj sonrasında müşteri kaybına uğradığını belirten Cambridge Analytica, bu şartlar altında faaliyet sürdürmelerinin mümkün olmadığı kararına vardıklarını duyurdu.

Zuckerberg ifadeye çağrıldı

ABD’deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibi tarafından görevlendirilen İngiliz araştırma şirketinin, zararsız gibi görünen bir kişilik testi uygulamasıyla milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini topladığı ortaya çıkmıştı. Trump'ın başkan seçilmesinde önemli bir rol oynadığı söylenen şirket, veri skandalının patlak vermesiyle kendini ateşin ortasında buldu.

Gizlilik ihlalinin odak noktasındaki bir diğer şirket olan Facebook da konuyla ilgili büyük sıkıntı yaşıyor. Sosyal medya devinin kurucusu Mark Zuckerberg veri skandalının ardından ABD Kongresi'nde ifade vermek zorunda kaldı. Cambridge Analytica’nın CEO'su Alexander Nix ise Trump'ın kampanyasında etkin bir rol oynadıklarını itiraf ettiği gizli kamera görüntülerinin yayınlanmasından ardından görevden alındı.

https://ca-commercial.com/news/cambridge-analytica-and-scl-elections-commence-insolvency-proceedings-and-release-results-3