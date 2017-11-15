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Wikipedia açılacak mı? Parçalı olarak engel kalkabilir!

Uzunca bir süredir ülkemizden girişlerin engelli olduğu Wikipedia ile ilgili olarak farklı gelişmeler yaşanıyor. Bazı kullanıcılar siteye vpn kullanmadan erişebildiğini ifade ediyor.
1 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Wikipedia açılacak mı? Parçalı olarak engel kalkabilir!
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29 Nisan 2017 tarihinden bu yana ülkemizde yasaklı olan Wikipedia’ya kullanıcılar bir şekilde erişebilmek için çeşitli yöntemler deniyordu. Bu noktada reklam gösterimli bir sürüm olan 0wikipedia.org sitesine erişimler bir hayli artmıştı aslında bir anlamda bu engel Wikipedia’ya reklam geliri olarak geri döndü de diyebiliriz.


Yasakla ilgili süreçler devam ederken bugün ilginç gelişmeler yaşandı. Bazı kullanıcılar Wikipedia’nın standart sürümlerine hiçbir engel olmadan ve arada herhangi bir vpn kullanmadan erişebildiğini aktarmaya başladı. Biz yaptığımız denemelerde Turkcell Superonline veya mobil internet üzerinden erişim sağlayamadık ancak farklı bölgelerden kullanıcıların erişim sorunu yaşanmadığını teyit ettik.

Wikipedia açılacak mı? Parçalı olarak engel kalkabilir!
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BTK Başkanı'ndan Açıklama

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ise katıldığı bir canlı yayında sürece dair çeşitli açıklamalar yaptı. Wikipedia yönetiminin bazı olumlu adımlar attığını, BTK'nın ise bazı istekler sunduğunu ifade etti. Tüm sitenin kapalı kalmaması gibi bir sonuç için formül arandığını belirten Sayan, sitedeki sadece iki maddede yer alan, Türkiye'nin çeşitli terör grupları içinde yer aldığı iddiasının mahkemece kısıtlandığını ifade etti. Wikipedia'nın bu içeriklere müdahale etmeden de erişimin açılması beklenmiyor.
Konuya ilişkin bilinmezlikler devam ediyor ancak yakın zamanda erişimin tamamen açılması da sürpriz olmayacak.

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Illusive Man 1 yıl en beğenilen
Wikiyi anlıyorumda imgur niye hala yasak ya ağız tadıyla redditte takılamıyoruz lanet olsun baskı rejiminizden.
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Merkur 1 yıl
Donanimhabere bugunlerde girmek zorlasti. Gec açıyor yada açmıyor. 504 yada 502 gateway hatasi aliyorum. Yasaklar geliyor mu?
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Müştemilat Bey 1 yıl
Tunein Radio'yu engellemek hangi akla hizmet acaba?
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Freexog 1 yıl
Ben giriyorum. açılmış
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Kartal Göz 1 yıl
E site açılmamış ve hiçbir şey belli değil. Bu neyin haberi şimdi?
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Kırarım Boynuzunu İblis 1 yıl
Yav mixcloud'u da açın çıldırtmayın insanı
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straptezlo 1 yıl
PayPal'ı neden kapattılar yahu
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fbahadir07 1 yıl straptezlo
straptezlo

PayPal'ı neden kapattılar yahu

ülke içerisinde para transferinde yada tr-yurtdısı transferlerde devlete vergi vermiyordu

ülke içindeki para döngüsü bilgisini ülke içinde tutması gerekiyordu.

zaten düzgün işlemiyordu sistem iyiki kapandı..

bide şöyle birşey var ülke içinde herhangi biri kredi karından sanki bir ürün almış gibi kara parayı yurt dısına yollayıp legal hale getirebiliyordu.

suçu devlete atıyorlar ama paypall inat etti bankalar ve düzenleme kurulunun kuralllarına bile uymadı.
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Lazeran 1 yıl
Adam wiki yasağını anladığı için en beğenilen yorum olmuş. Pardon da nesini anladın?
Bu yasağı koyanlarda harf inkılabı oldu millet okuma yazma öğrendi diye ağlayanlar. Argümanları da bir gecede cahil kaldık oldu ama yaptıkları şey 21. yy en büyük bilgi veri tabanına erişimi engellemek oldu.
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klişeavcısı 1 yıl
tr.0wikipedia.org formatında yani yani başına 0 koyarsanız wikipedia ya girebilirsiniz..
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Jack Rabbit Slims 1 yıl
Haberde 0.wikipedia.org'a reklamlı sürüm demişsiniz görünce şaşırdım. Her yerde Adblock kullandığım için fark etmedim herhalde dedim, Adblock'u kapatınca da reklam falan göremedim ben.
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pedrojose 1 yıl
wikipedia'nında çok umrundaydı siteye erişimin açılması ya!BTK açık açık diyor ansiklopedi sizin neyinize gidin tv falan izleyin diye.Şimdi bu yazdıklarımı eleştirme amaçlı bazı akıllı (?) arkadaşlar çıkabilir ki onlara da sorayım!Bu internet sitesini Türkiye'den kapatınca dünyanın herhangi bir yerinden başkaları bu siteye veya o bahsi geçen sayfalara erişim sağlayabiliyor mu?Yoksa sadece biz mi siteye erişemiyoruz!Bu soru üzerine bir düşünün yapılan eylemin mantığını!
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