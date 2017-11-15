Wikipedia açılacak mı? Parçalı olarak engel kalkabilir!

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29 Nisan 2017 tarihinden bu yana ülkemizde yasaklı olan Wikipedia’ya kullanıcılar bir şekilde erişebilmek için çeşitli yöntemler deniyordu. Bu noktada reklam gösterimli bir sürüm olan 0wikipedia.org sitesine erişimler bir hayli artmıştı aslında bir anlamda bu engel Wikipedia’ya reklam geliri olarak geri döndü de diyebiliriz.





Yasakla ilgili süreçler devam ederken bugün ilginç gelişmeler yaşandı. Bazı kullanıcılar Wikipedia’nın standart sürümlerine hiçbir engel olmadan ve arada herhangi bir vpn kullanmadan erişebildiğini aktarmaya başladı. Biz yaptığımız denemelerde Turkcell Superonline veya mobil internet üzerinden erişim sağlayamadık ancak farklı bölgelerden kullanıcıların erişim sorunu yaşanmadığını teyit ettik.

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BTK Başkanı'ndan Açıklama

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ise katıldığı bir canlı yayında sürece dair çeşitli açıklamalar yaptı. Wikipedia yönetiminin bazı olumlu adımlar attığını, BTK'nın ise bazı istekler sunduğunu ifade etti. Tüm sitenin kapalı kalmaması gibi bir sonuç için formül arandığını belirten Sayan, sitedeki sadece iki maddede yer alan, Türkiye'nin çeşitli terör grupları içinde yer aldığı iddiasının mahkemece kısıtlandığını ifade etti. Wikipedia'nın bu içeriklere müdahale etmeden de erişimin açılması beklenmiyor.

Konuya ilişkin bilinmezlikler devam ediyor ancak yakın zamanda erişimin tamamen açılması da sürpriz olmayacak.