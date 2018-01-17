Wikipedia’dan isyan: “Makaleler değişti, erişim yasağı neden devam ediyor?

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Wikipedia, bir yıla yakın bir süredir “Foreign involvement in the Syrian Civil War” (Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi), “State-sponsored terrorism” (Devlet Destekli Terörizm) gibi maddelerde yer alan, Türkiye’yi teröre destek veren ülkeler arasında gösteren ithamlar nedeni ile engellenmişti.





Bu konuda ilgili maddelerin temizlenmeden kesinlikle Wikipedia’nın açılmayacağını belirten ülkemizdeki makamlar, Wikipedia’nın bir kaç görüşme talebine karşın kararın değişmeyeceğini iletmişti. Bu noktada görüşlerini bildiren Katherine Maher, HaberTürk’ten Burak Güleç’e bazı özel açıklamalarda bulunmuş.





Maher’in söylemleri “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz.” şeklinde. Ayrıca talebin kaldırılması konusunda da iletişim başvurusunun kendilerine yapılmadığını belirten yönetici, Gönüllüler Destek Hattı’na yapılan bildirim nedeni ile uyarı daha kendilerine ulaşamadan sitelerin engellendiğini iddia ediyor.





Maher’in diğer ifadeleri şöyle: “Bildirimde, İngilizce Wikipedia’da yayımlanan iki makalenin kaldırılması istendi fakat kaldırma talebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editör topluluğumuzu bilgilendiririz. İçeriği, sadece uzun süredir sitemizde yazarlık yapan ve yazılarında güvenilirliğini ispatlamış kıdemli yazarlarımızdan oluşan editör topluluğu değiştirebilir. Makaledeki bilgi doğrulanabilir ve güvenilir kaynaklardan alınmış mı? Makale objektif bir dille mi yazılmış ve gereken kaynaklara atıf yapılmış mı? Bu hususlara bakılır. Biz, sitedeki bir bilgiyi, sırf beğenilmediği veya bir hususta olumsuz görüşler içerdiği için kaldırmayız. Çünkü sansüre karşıyız.”





Wikimedia Başkanı’nın açıklamaları olaya farklı bir boyut kazandırmış olsa da halen bazı bölümlerde Türkiye’nin bazı terörist grupları desteklediğine ilişkin ifadelerin yer aldığı görülüyor. Bakalım BTK cephesinden konuya nasıl bir açıklama gelecek.