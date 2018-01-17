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Wikipedia’dan isyan: “Makaleler değişti, erişim yasağı neden devam ediyor?

Wikimedia Vakfı Başkanı Katherine Maher, Türkiye’de yaşanan Wikipedia erişim yasağına ilişkin ilginç açıklamalar yaptı. Maher, söz konusu makalelerin değiştiği iddiasında.
1 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Wikipedia’dan isyan: “Makaleler değişti, erişim yasağı neden devam ediyor?
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Wikipedia, bir yıla yakın bir süredir “Foreign involvement in the Syrian Civil War” (Suriye İç Savaşı’na Yabancı Müdahalesi), “State-sponsored terrorism” (Devlet Destekli Terörizm) gibi maddelerde yer alan, Türkiye’yi teröre destek veren ülkeler arasında gösteren ithamlar nedeni ile engellenmişti.


Bu konuda ilgili maddelerin temizlenmeden kesinlikle Wikipedia’nın açılmayacağını belirten ülkemizdeki makamlar, Wikipedia’nın bir kaç görüşme talebine karşın kararın değişmeyeceğini iletmişti. Bu noktada görüşlerini bildiren Katherine Maher, HaberTürk’ten Burak Güleç’e bazı özel açıklamalarda bulunmuş.


Maher’in söylemleri “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz.” şeklinde. Ayrıca talebin kaldırılması konusunda da iletişim başvurusunun kendilerine yapılmadığını belirten yönetici, Gönüllüler Destek Hattı’na yapılan bildirim nedeni ile uyarı daha kendilerine ulaşamadan sitelerin engellendiğini iddia ediyor.


Maher’in diğer ifadeleri şöyle: “Bildirimde, İngilizce Wikipedia’da yayımlanan iki makalenin kaldırılması istendi fakat kaldırma talebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editör topluluğumuzu bilgilendiririz. İçeriği, sadece uzun süredir sitemizde yazarlık yapan ve yazılarında güvenilirliğini ispatlamış kıdemli yazarlarımızdan oluşan editör topluluğu değiştirebilir. Makaledeki bilgi doğrulanabilir ve güvenilir kaynaklardan alınmış mı? Makale objektif bir dille mi yazılmış ve gereken kaynaklara atıf yapılmış mı? Bu hususlara bakılır. Biz, sitedeki bir bilgiyi, sırf beğenilmediği veya bir hususta olumsuz görüşler içerdiği için kaldırmayız. Çünkü sansüre karşıyız.”


Wikimedia Başkanı’nın açıklamaları olaya farklı bir boyut kazandırmış olsa da halen bazı bölümlerde Türkiye’nin bazı terörist grupları desteklediğine ilişkin ifadelerin yer aldığı görülüyor. Bakalım BTK cephesinden konuya nasıl bir açıklama gelecek.


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If you my star 1 yıl en beğenilen
Katherine hanım maden objektifsiniz ABD’yi neden teröre yardım yapan devletler listesine almıyorsunuz? İçerikler hâlâ kaldırılmamış. Sitenin yasaklı olması normal.
Katherine hanım maden objektifsiniz ABD’yi neden teröre yardım yapan devletler listesine almıyorsunuz? İçerikler hâlâ kaldırılmamış. Sitenin yasaklı olması nor...
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2 Yanıt Yanıtla +120
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StarSOzi 1 yıl amacsızpanda
Daha geçenlerde Cumhurbaşkanının ABD ye yaptığı atar geldi aklıma. Sen tut ABD ye atar yap 40bin tır silah yardımı yaptınız de teröre yardım ediyor de falan de filan de. ABD de tutsun desin ki "iyide bu yardımların büyük bölümü incirlik üssünden götürüldü" Sonr da incirlik üssünü kapatmak için en ufak bir adım atma yaptırım uygulama hatta adı bile geçmesin. Sonrada neymiş efendim "wiki makaleleri kaldırsın yoksa engelleriz" Tabi gücü yeten yetene :)
Daha geçenlerde Cumhurbaşkanının ABD ye yaptığı atar geldi aklıma. Sen tut ABD ye atar yap 40bin tır silah yardımı yaptınız de teröre yardım ediyor de falan de ...
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1 Yanıt Yanıtla +86
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Assassino! 1 yıl amacsızpanda
amacsızpanda
Heeeee eşşek gibi değiştirirsiniz işte. Ama yine de sen benim ülkeme ters yaparsan öyle kolay düzeltemezsin. Helal olsun ülkemiz yöneticilerine . Kudursunlar .

Bence de hakikaten helal olsun yöneticilerimize! Ekonomi bitmiş, tarım bitmiş, yargı bitmiş, suç oranları artmış... hiç önemli değil! Yeter ki vikipedi yasağı dursun! Daha ne isteriz ki?! Helal olsun ülkemizin yöneticilerine!
amacsızpandaHeeeee eşşek gibi değiştirirsiniz işte. Ama yine de sen benim ülkeme ters yaparsan öyle kolay düzeltemezsin. Helal olsun ülkemiz ...
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2 Yanıt Yanıtla +59
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1 Avatar
Hendrik Johannes Cruijff 2 ay
Wikipedia açık kaynak kodlu bir site sonuçta her bilginin kesinliği resmiyeti yok değiştirilebilir fuzuli kaynaklar ortaya konup.Herhalde ondan.
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Jackal78 2 ay
O değil de Putin'de bir ara IŞİD'i kastederek "Erdoğan cebinde akrep besliyor" demişti. Putin'le Erdoğan'ın arasında su sızmıyor şimdi
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DH Misafiri 1 yıl
Bizde demokrasi diye bişey yok,biz anayasa mahkemesi katarını bile takmayız,hırsızlık yapar millete montaj diyerek yuttururuz,bizi dünyaya tanıtan yayınları Türkiye’de engelleriz,dışarıdakiler bilsin sma bizim halkımız uyusun
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cruel53 1 yıl
Türkiyeye diş geçirmeye çalistilar olmadi. Hz Muhammet (s.a.v) in isminin basindaki Hz. ibaresini kaldirip siradanlastirmaya calistilar. Ülkeyi terör ülkesi olarak gostermeye calistilar, onca sikayete ragmen kalirmadilar, ne zamanki site engellendi uzun sure acilmadi çark ettiler. yok öyle yağma. Neye hizmet ettikleri belli o sitenin. Sözlük adi altinda milletin inanclariyla alay ediyorlar. gerci bu millet Atatürk e hakaret videolari youtubede boy boy yayinlanirken youtube de o videolari kaldirmamis ve youtube engellenmisti. amaaa millet ayaklanmisti keyfleri icin youtube yasagi kaldirilsin diye.
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paradiso35 1 yıl
Biz sizin ileri karakol devletiniz ya istediğiniz de hemen açacağız, Terörist arıyorsan baş terörist ABD sıkıysa onu eleştir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyetinden büyük değil!
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bombombombom 1 yıl
Wiki de yasak mı var ben hiç erişim sorunu yaşamadım
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Türkçesever 1 yıl
Wikipedia daha çok bekler. O yanlışı yapmadan önce düşünecekti.
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Kerim5100 1 yıl
O siteye girerken bana mı sordunuz diyip girenler tutuklanınca burada çekirdeğimizi çitliyor olucaz :D
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ssbrutality 1 yıl
Tabi editör sorma ya nasıl isyandalar nasıl...Onlarında tek derdi buydu.Bak akşam a habere de yaz gazhaber yapsınlar sonra bakarsın seni çağırırlar falan orda işe başlarsın.hem daha çok kazanırsın ha bu arada aklıma gelmişken sen vergi veriyor musun yoksa muaf mısın kardeş?
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Treth 1 yıl
Ya ben okuduğumu anlamıyorum yada başlık ve içerik alakasız.
Kadın biz editörlere durumu belirttik ama sadece Türkiye yetkili mercileri beğenmedi diye bir içeriği kaldıramayız. Eğer kaynaklar doğru ise ve içerik objektif ise o zaman kaldıramayız demiş.
Başlık ile içerik uyumsuz bu durumda.
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