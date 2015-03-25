Window Phone'un popüler fotoğraf editörlerinden Masks, bütün maskelerini ücretsiz sunmaya başladı

Windows Phone 8 ve Windows 8.1 cihazlar için hazırlanan fotoğraf editörü Masks, v2.2 sürümüne güncellendi.

Geliştirildiği basit arayüzüyle kişilerin fotoğrafları içerisine ilginç şekiller ve efektler eklemesine imkan tanıyan Masks, bu sonuçları telefona kayıt yanında Fhotoroom ile paylaşabiliyor ve bünyesinde 70 adet maske barındırıyor. Maskelerin konumu, boyutu ve yönü üzerinde değişiklik sunan uygulama, paylaşma noktasında Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi devleri de aktif olarak kullanabiliyor. Dahili kesme aracıyla genel boyutlandırma yapabilen Masks, yayınlanan 2.2 sürümüyle barındırdığı bütün maske seçeneklerini kısa bir süre için kullanıcılarına ücretsiz sunuyor ve bazı performans ile hata çözümleri de alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Masks uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/masks/8c9c5421-31e0-4370-a145-4f337c5de085