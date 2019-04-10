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Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi test kullanıcılarına sunuldu

Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi önümüzdeki ay yayınlanacak. Ekim 2018 güncellemesi kullanıcıların dosyalarının silinmesine neden olduğu için Microsoft bu güncellemede işi sıkı tutuyor.
1 ay
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Yazılım devi Microsoft, önümüzdeki ay yayınlayacağı Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'ni Release Preview kanalındaki test kullanıcılarına sundu. Windows 10 için hazırlanan büyük güncelleme, Mayıs sonunda genel kullanıma sunulmadan önce sadece Insider'lar tarafından erişilebilir olacak.
Ayrıca Bkz. "WhatsApp'ın yeni güncellemesi, ses dosyası paylaşımını iyileştiriyor"
Kullanıcıların kişisel verilerinin silinmesine neden olan Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nden ders çıkaran şirket bu kez işi sıkı tutuyor. Bir daha böyle bir sıkıntı yaşamak istemeyen Microsoft güncellemenin tamamen hatasız bir şekilde yayınlanması için son derece titiz bir test süreci yürütüyor.

Mayıs sonunda kademeli olarak yayınlanacak

Release Preview kanalında olanlar en son 18362.30 sürümünü Windows Update aracılığıyla indirebilirler. Söz konusu güncelleme Kaomoji desteği, sandbox özelliği ve Cortana ile Windows'un arama fonksiyonlarının ayrılması gibi özelliklerin yanı sıra yeni bir açık (light) temayı da beraberinde getiriyor.
Bir aylık test sürecinden sonra daha da pişecek güncelleme önümüzdeki ayın sonuna kadar genel kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'nin Mayıs ayı sonlarında tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2019/4/8/18300781/microsoft-windows-10-update-rtm-download-install-release-date-preview-may-2019 Yorum Yaz
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blue7 1 ay en beğenilen
Yanlış bilgi. Full sürümü (insider preview) olmayan sürümü internette mevcut dün kurdum şuan kullanıyorum. Sürüm 18362.53
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanlış bilgi. Full sürümü (insider preview) olmayan sürümü internette mevcut dün kurdum şuan kullanıyorum. Sürüm 18362.53...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 1 gün
windows 10 Mayıs 2019 temiz kurulumunu bu günden itibaren yapabilirsiniz. microsoft.com/...
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DH Misafiri 1 ay
nerden indirdin acaba link atabilirmisin
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eteksen 1 ay
Yükleyenler yine birkaç özellik için yandım anam diyecekler.
Ülen sürekli yeni yapı çıkaracağına üzerine ekle ama önce hataları düzelt, performans getir.
Ve en önemlisi Windows kurulurken sor kardeşim sade modmu istersin yoksa windows 10 modern mod mu?
Adam sade modu seçerse gereksiz ne varsa yükleme. Bunu yapana kadar kimse memnun olmayacak.
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ALKAMB 1 ay
1903 Yazılmış ama 1905 olacak, ne hayal kırıklığı beee
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DH Misafiri 1 ay
dostum enterprise kullandığın için olabilirmi o :D pro ve home için gelmedi çünkü daha :D
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blue7 1 ay DH Misafiri
Pro kurup Key ile Enterprise sürümüne yükselttim, tam tersi Enterprise bulamadım :)
Yanlış anlaşılma olmasın Microsoft güncelleme olarak sunmadı daha, yalnız isteyen internetten bulup kurabiliyor.
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Celonfix 1 ay
Enterprise LTSC kurun rahat edin
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Eeltorm 1 ay
Kurdum performansı daha iyi sevdim güzel.
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haktan24 1 ay
Bende bugün kurdum 1809 a göre cok daha iyi stabil ve seri calısıyor görsel olarak başlat cubugunun yanına google arama bölümü yerleştirilmiş stabilite ve kararlılık gözüme carpan ilk unsur oldu ilerleyen zamanlarda dahada ögreniriz yenilik varmı yokmu
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codered1983 1 ay
Sunucu modeline kadar derleyeli çok oldu günaydın.
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koyunsavar 1 ay
Super
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microsoft, windows 10 ve
5 etiket daha mayıs 2019 güncellemesi insider Windows Yazılım Onur Seven
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