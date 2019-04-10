Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi test kullanıcılarına sunuldu

Yazılım devi Microsoft, önümüzdeki ay yayınlayacağı Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'ni Release Preview kanalındaki test kullanıcılarına sundu. Windows 10 için hazırlanan büyük güncelleme, Mayıs sonunda genel kullanıma sunulmadan önce sadece Insider'lar tarafından erişilebilir olacak.

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Kullanıcıların kişisel verilerinin silinmesine neden olan Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nden ders çıkaran şirket bu kez işi sıkı tutuyor. Bir daha böyle bir sıkıntı yaşamak istemeyen Microsoft güncellemenin tamamen hatasız bir şekilde yayınlanması için son derece titiz bir test süreci yürütüyor.

Mayıs sonunda kademeli olarak yayınlanacak

Release Preview kanalında olanlar en son 18362.30 sürümünü Windows Update aracılığıyla indirebilirler. Söz konusu güncelleme Kaomoji desteği, sandbox özelliği ve Cortana ile Windows'un arama fonksiyonlarının ayrılması gibi özelliklerin yanı sıra yeni bir açık (light) temayı da beraberinde getiriyor.

Bir aylık test sürecinden sonra daha da pişecek güncelleme önümüzdeki ayın sonuna kadar genel kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi'nin Mayıs ayı sonlarında tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.

https://www.theverge.com/2019/4/8/18300781/microsoft-windows-10-update-rtm-download-install-release-date-preview-may-2019