Windows 10 Redstone 3 arayüzü işte böyle görünecek

Windows 10 Creators Update güncellemesinin indirilebilir hale gelmesinin ardından gözler sonbaharda PC'ler ve akıllı telefonlar için geliştirilmeye başlanacak bir sonraki büyük güncelleme Redstone 3'e çevrildi.

Redstone 3'ün Project NEON tasarım dilinin bir parçası olarak yeni görsel efektler ve animasyonlar da dahil olmak üzere işletim sisteminin kullanıcı arayüzüne büyük yenilikler getirmesi bekleniyor. Thurrott'da yayınlanan ekran görüntüleri Mail istemcisi de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için hayata geçirilen görsel iyileştirmeleri ortaya koymuş durumda.

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"Windows 10 Creators Update'in resmi ISO'ları indirilebilir durumda"

Haberin sonundaki ilk ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi posta uygulaması için belirli bir menü öğesine gelindiğinde vurgulama animasyonuyla birlikte şeffaflık ve bulanıklık efektinin kullanıldığı yeni bir tasarım uygulanmış. Elbette ki bu erken bir sürüm ve bazı bölümler için daha fazla iyileştirme yapılması bekleniyor.

Uygulama Animasyonları

Aşağıda yer alan diğer ekran görüntüsündeki Groove Music gibi bazı uygulamalar iPhone'lardakine benzer parallax efekti sunacak. Böylece uygulama penceresini taşırken arkasındaki duvar kağıdı hafifçe hareket edecek. Kullanıcılar muhtemelen bu efekti etkinleştirip etkinleştirmeme seçeneğine de sahip olacaklar.

Son olarak Windows 10'un tablet modunda görsel iyileştirmeler yapıldığını belirtelim. Ekranda yer alan canlı karolara dokunulduğunda yumuşak bir sıçrama animasyonu gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki Redstone 3'ün ilk versiyonları ve sonbahara kadar çok şey değişebilir. Yeni Insider yapılarıyla revize edilmiş kullanıcı arayüzünün nasıl şekillendiğini hep beraber göreceğiz.

https://www.thurrott.com/windows/windows-10/108726/redstone-3-preview-design-language-animations