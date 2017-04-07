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Windows 10 Redstone 3 arayüzü işte böyle görünecek

Windows 10 işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi Redstone 3, işletim sisteminin arayüzüne iPhone benzeri parallax efektinin yanı sıra yeni görsel efektler ve animasyonlar getirecek.
2 yıl
18,7b
1
59
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10 Creators Update güncellemesinin indirilebilir hale gelmesinin ardından gözler sonbaharda PC'ler ve akıllı telefonlar için geliştirilmeye başlanacak bir sonraki büyük güncelleme Redstone 3'e çevrildi.
Redstone 3'ün Project NEON tasarım dilinin bir parçası olarak yeni görsel efektler ve animasyonlar da dahil olmak üzere işletim sisteminin kullanıcı arayüzüne büyük yenilikler getirmesi bekleniyor. Thurrott'da yayınlanan ekran görüntüleri Mail istemcisi de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için hayata geçirilen görsel iyileştirmeleri ortaya koymuş durumda.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 Creators Update'in resmi ISO'ları indirilebilir durumda"
Haberin sonundaki ilk ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi posta uygulaması için belirli bir menü öğesine gelindiğinde vurgulama animasyonuyla birlikte şeffaflık ve bulanıklık efektinin kullanıldığı yeni bir tasarım uygulanmış. Elbette ki bu erken bir sürüm ve bazı bölümler için daha fazla iyileştirme yapılması bekleniyor.

Uygulama Animasyonları

Aşağıda yer alan diğer ekran görüntüsündeki Groove Music gibi bazı uygulamalar iPhone'lardakine benzer parallax efekti sunacak. Böylece uygulama penceresini taşırken arkasındaki duvar kağıdı hafifçe hareket edecek. Kullanıcılar muhtemelen bu efekti etkinleştirip etkinleştirmeme seçeneğine de sahip olacaklar.
Son olarak Windows 10'un tablet modunda görsel iyileştirmeler yapıldığını belirtelim. Ekranda yer alan canlı karolara dokunulduğunda yumuşak bir sıçrama animasyonu gerçekleşiyor. Bunlar tabii ki Redstone 3'ün ilk versiyonları ve sonbahara kadar çok şey değişebilir. Yeni Insider yapılarıyla revize edilmiş kullanıcı arayüzünün nasıl şekillendiğini hep beraber göreceğiz.
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https://www.thurrott.com/windows/windows-10/108726/redstone-3-preview-design-language-animations Yorum Yaz
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Cosster 2 yıl en beğenilen
Transparan efektlerin Windows Vista ile geldiğini bilmemek... Apple'ı övmek için kasmak, saçmalamak...
3 Yanıt Yanıtla +139
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histogram 2 yıl
şu iğrenç yeni tasarım anlayışından vazgeçip windows 7deki gibi daha yumuşak hatlara sahip bir tasarım yapsanız ya.
5 Yanıt Yanıtla +25
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firtinax 2 yıl histogram
histogram

şu iğrenç yeni tasarım anlayışından vazgeçip windows 7deki gibi daha yumuşak hatlara sahip bir tasarım yapsanız ya.

Windows 10'a 7 arayüzünü giydirseler mükemmel olur.
histogramşu iğrenç yeni tasarım anlayışından vazgeçip windows 7deki gibi daha yumuşak hatlara sahip bir tasarım yapsanız ya.
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 1 yıl
bence süper bir ara yüz siz ne anlarsınız
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DH Misafiri 2 yıl
Windows Vista ile birlikte transparan arkaplan geldi, blurred arkaplan değil. İkisi arasındaki farkı anlaman gerekiyor. Apple, Blurred arkaplanı çıkardı, Windows da özendi, aradaki farkı bilmen yeterliydi.
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MaRQuE 2 yıl
Windows 10 kullanıyorum. Hergün kullandığım uygulamalar; Visual studio ya da android studio ve chrome. Bunların dışında hiç oyun oynamıyorum. Bu şekilde gayet stabil(Driver sorunu yok). Tek olumsuz yönü RS2'ye geçtikten sonra antivirüs uygulaması yüklesem bile windows defender hala çalşıyor. Defenderin olumsuz yönü, mesela bir uygulama yüklüyorum, uygulama yükleme işlemi işlemcinin %25'ini kullanırken, defender(uygulama yüklenirken aynı anda tarama yapıyor) %75'ini kullanıyor.
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ibo83 2 yıl
#Windows Xp De iken Sade arayüz hız stabilite vardı.
Yıl 2017 hala Windows Xp kullananlar var!!!
#Vista bol efekt transparan aero arayüz ile baya kişiye performans anlamında sorun çıkarttı görsellik efekt 6-8gb ram güçlü işlemci olan için hoş olabilir i7-i5 gibi orta ve alt seviye kullanıcılar için felaket hem Ram hem işlemci hem sistem hem pil olumsuz etkiliyor!!
#Windows 7: ilk çıkan ucuz starter saymaz isek profesyonel ve Ultimate version hala en çok kullanılan Windows. malum Xp De 4gb ram ve üstü desteği yok (64bit değil)
#Windows 8-8.1: Herkesin o kutucukları kapatmakla uğraştığı açıkçası pek popüler olmayan arayüz (metro) sebebiyle pek piyasada yok!! Çoğu kişi ilk fırsatta Win 10 na guncelledi
#Windows 10: su an stabilite az her güncelleme daha iyi yapmıyor ya tamamen kapatmak gerek veya ana güncelleme kurmak gerek!!
Ayrıca Microsoft win10 kullanıcılarının kolayca masa üstü ekran görüntüleri aldığı ortaya çıktı.Tamam HACKER değiliz ama kendimiz bilerek casus spyware yüklüyoruz bedava diye!!!
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FRAPS_TR 2 yıl ibo83
windows 7 sp1 den başkası yalan.
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blackcat67 2 yıl
Arkadaşlar farklı bir tartışma ortamı yaratalım Linux, MacOS bunları bırakalım bir kenara.
Şimdi size soruyorum Arayüz mü? Yoksa sistemin daha stabil ve bugsuz çalışması mı? hangisi sizin için daha önemli..
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Petegrus 2 yıl
Bu söylediğin yeni tema saçmalığı rs 1 de ve rs2 dede gelecekdi sözde heryerde yalan haber kaynadı buda öyle olacak boşa celallenmeyin/sevinmeyin.
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semsengineer 2 yıl
Yani desenize yine bişey yok. muhtemelen sistemi yormasın diye çoğu kişi efektleri kapatacak. yenilik yok hiç bişey yok. ilk çıkarken ki heyecanın ekmeğini yiyor halen win10. oyun modundan belli ne olduğu zaten.
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DH Misafiri 2 yıl
Bi hoş gözükmedi değil. Umarım bu yeni efektler vb. sistemin performansını düşürmez.
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Executor Arhentir 2 yıl
Metro arayüz dayatması part 3
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fthyrr1976fy 2 yıl
bu değişiklikler iyi mi kötümü bilemiyorum
bize ne kadar faydası olucak
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