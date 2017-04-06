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Windows 10 Creators Update'in resmi ISO'ları indirilebilir durumda

Windows 10 Creators Update güncellemesi başladı ancak bazı kullanıcılar yükseltme yaptıktan sonra uyumluluk hataları yaşıyorlar. İşte temiz kurulum için Creators Update ISO'larını indirmenin yolu...
2 yıl
24,3b
1
57
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10 Creators Update'in resmi ISO'ları indirilebilir durumda
Windows 10 Creators Update, artık güncellemeyi manuel olarak yapmak isteyenler ve 11 Nisan'ı bekleyecek kadar sabrı olmayanlar için Güncelleştirme Yardımcısı ile indirilebiliyor. Microsoft ayrıca temiz kurulum için resmi ISO dosyalarını yayınlamış durumda.
Windows 10, Windows 10 N ve Windows 10 Single için yayınlanan 3 yeni ISO dosyası var. PC'lerine temiz kurulum yapmak ve sıfırdan başlamak isteyen kullanıcılar bu ISO imajlarını indirerek işletim sisteminin en yeni sürümüne sahip olabilirler. Birçok kullanıcı, yükseltme yaptıktan sonra uyumluluk hataları veya bazı sorunlar yaşadıklarını söylüyorlar. Sistemlerine sıfırdan temiz bir kurulum yaparak bu sorunları aşabilirler.

ISO'ları nasıl indirebilirim?

Microsoft'un yeni ISO'ları buradaki sayfada yer alıyor ancak görebilmeniz için ufak bir hile yapmanız gerekli. Zira ilgili sayfa Medya Oluşturma Aracı gibi alternatif indirme seçeneklerine yönlendiriyor ve dolayısıyla resmi ISO'lara ilişkin indirme bağlantılarını göremiyorsunuz.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 Creators Update güncellemesi başladı"
İndirme sayfasının işletim sisteminizi Windows olarak algılamaması gerekli. Bunu Microsoft Edge'de yapmak için tarayıcıyı başlatın, ISO indirme sayfasına gidin ve geliştirici seçeneklerine erişmek için F12'ye basın. Öykünme (Emulation) sekmesine gidin ve Mod bölümündeki Kullanıcı aracısı dizesi (User agent string) bölümünü Windows dışındaki bir tarayıcıyla değişin. Apple Safari (iPad) seçeneğine geçerek indirme bağlantılarını görüntüleyebilirsiniz.

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yayginye 2 yıl en beğenilen
Google chrome da f12 (geliştirici seçenekleri) nde cep telefonu/tablet ikonunu seçin. Sayfa mobil uyumlu hale gelince f5 ya da yeniden yükleyin . Oradan yönergelerle ISO dosyasına erişebiliyorsunuz.
Google chrome da f12 (geliştirici seçenekleri) nde cep telefonu/tablet ikonunu seçin. Sayfa mobil uyumlu hale gelince f5 ya da yeniden yükleyin . Oradan yönerg...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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onurk 2 yıl
Harika olmuş sistem resmen yağ gibi akıyor görsellik olarak beklentilerimi karşılamadı ama oyunlarda resmen coşuyor gta 5 4k ayarlarda oynama yapmadan update ı kurmadan test yaptım 29-30 fps alırken güncellemeden sonra şuan 39-40 fps alıyorum
Harika olmuş sistem resmen yağ gibi akıyor görsellik olarak beklentilerimi karşılamadı ama oyunlarda resmen coşuyor gta 5 4k ayarlarda oynama yapmadan update ı ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
ScriptKidie 1 yıl
Media Creation Tool'a geldi mi arkadaşlar ?
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C0MPUTER 1 yıl
Dalgınlıkla konuyu hortlatmışım ;) the Spring Creators ile karıştırıp, dalmışım konuya... Sağlık olsun, teşekkürler...
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C0MPUTER 1 yıl
Dalgınlıkla konuyu hortlatmışım ;) the Spring Creators ile karıştırıp, dalmışım konuya... Sağlık olsun, teşekkürler...
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C0MPUTER 1 yıl
Şu an indirmeye başladım. İnen dosya adı Win10_1709_Turkish_x64_1.iso şeklinde...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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enessezgin 1 yıl C0MPUTER
Hocam biraz geç kalmışsın. Haftaya yeni update geliyor
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Bgrn7 1 yıl C0MPUTER
10 Nisan tarihinde 1803 sürümü yayınlanacak. Bence biraz bekleyin.
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Borgaerd 1 yıl
Uodateden sonra pcim kafayi yedi pubg oynanmiyor bile
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tugberk16 1 yıl
bende pro serial var bunu direk kurduğumda seriali kabul edicek mi ?
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Guest-ACB5B9068 1 yıl
Şimdi ben bu iso'yu Mac'e kurmak için indirsem key gerekecek mi? key olmadan belli bir süre kullanmaya izin veriyor mu? keygen falan var mı?
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efebora06 1 yıl Guest-ACB5B9068
Konunun 2. mesajını okuyun lütfen
forum.donanimhaber.com/...
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programmer_onur 1 yıl
Forumdaki Windows 10 bölümde MRT_ nickli arkadaşın ve de internetteki bazı sitelerde de zaten halihazır bootable ISO'lar direkt indir/yaz şekliyle sunulmuş durumda. O yüzden ilk mesajdaki Microsoft indirme sayfasını dikkate almaya gerek var mı?
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GARYOSAVAN 1 yıl
1709 güncellemesi ile beraber ISO dosyası 4.1 GB olmuş. Şuan indiriyorum. Bilgilendirme için teşekkürler. :)
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muratalagoz 1 yıl
bana da güncellemesi geldi indiriyor şuan merakla bekliyoruz :)
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bilkolik 1 yıl
ikisi bir arada yokmu
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