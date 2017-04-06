Windows 10 Creators Update'in resmi ISO'ları indirilebilir durumda

Windows 10 Creators Update, artık güncellemeyi manuel olarak yapmak isteyenler ve 11 Nisan'ı bekleyecek kadar sabrı olmayanlar için Güncelleştirme Yardımcısı ile indirilebiliyor. Microsoft ayrıca temiz kurulum için resmi ISO dosyalarını yayınlamış durumda.

Windows 10, Windows 10 N ve Windows 10 Single için yayınlanan 3 yeni ISO dosyası var. PC'lerine temiz kurulum yapmak ve sıfırdan başlamak isteyen kullanıcılar bu ISO imajlarını indirerek işletim sisteminin en yeni sürümüne sahip olabilirler. Birçok kullanıcı, yükseltme yaptıktan sonra uyumluluk hataları veya bazı sorunlar yaşadıklarını söylüyorlar. Sistemlerine sıfırdan temiz bir kurulum yaparak bu sorunları aşabilirler.

ISO'ları nasıl indirebilirim?

buradaki sayfada yer alıyor ancak görebilmeniz için ufak bir hile yapmanız gerekli. Zira ilgili sayfa Medya Oluşturma Aracı gibi alternatif indirme seçeneklerine yönlendiriyor ve dolayısıyla resmi ISO'lara ilişkin indirme bağlantılarını göremiyorsunuz. Microsoft'un yeni ISO'larıyer alıyor ancak görebilmeniz içinyapmanız gerekli. Zira ilgili sayfagibi alternatif indirme seçeneklerine yönlendiriyor ve dolayısıyla resmi ISO'lara ilişkin indirme bağlantılarını göremiyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"Windows 10 Creators Update güncellemesi başladı"

İndirme sayfasının işletim sisteminizi Windows olarak algılamaması gerekli. Bunu Microsoft Edge'de yapmak için tarayıcıyı başlatın, ISO indirme sayfasına gidin ve geliştirici seçeneklerine erişmek için F12'ye basın. Öykünme (Emulation) sekmesine gidin ve Mod bölümündeki Kullanıcı aracısı dizesi (User agent string) bölümünü Windows dışındaki bir tarayıcıyla değişin. Apple Safari (iPad) seçeneğine geçerek indirme bağlantılarını görüntüleyebilirsiniz.